Real Madrid chốt thay Arbeloa, lộ diện 2 ứng viên thay thế

Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
Logo Nice - NIC Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
Logo Auxerre - AJA Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
Real Madrid chốt thay Arbeloa, lộ diện 2 ứng viên thay thế

Sự kiện: Real Madrid HLV Deschamps La liga 2025-26

Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Alvaro Arbeloa nhiều khả năng sẽ không tiếp tục gắn bó với Real Madrid, trừ khi xảy ra một “phép màu” vào phút chót.

  

Real Madrid “xóa đi làm lại”

Real Madrid đang tiến hành tự kiểm điểm toàn diện và lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè, sau mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Theo tờ Marca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thừa nhận canh bạc mang tên Xabi Alonso đã không mang lại hiệu quả, trong khi người kế nhiệm Arbeloa cũng không thể tạo ra bước ngoặt như kỳ vọng.

Arbeloa gần như chắc chắn rời ghế HLV Real Madrid

Arbeloa gần như chắc chắn rời ghế HLV Real Madrid

Nguồn tin cho biết, khả năng Arbeloa tiếp tục tại vị gần như không còn, dù mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc “Kền kền trắng” có tìm được phương án thay thế phù hợp hay không. Dù vậy, Real Madrid sẽ không thiếu lựa chọn trên thị trường, cả ở băng ghế huấn luyện lẫn công tác tăng cường lực lượng. Ngược lại, việc thanh lọc đội hình lại là bài toán khó khi hiếm cầu thủ muốn rời Bernabeu.

Một cuộc “đại tu” là điều khó tránh. Đội hình sẽ có những sự ra đi và những gương mặt mới. Hàng thủ tiếp tục gây thất vọng khi các bản hợp đồng mới không thể tạo nên sự chắc chắn, buộc đội bóng phải phụ thuộc quá nhiều vào phong độ xuất thần của thủ môn Thibaut Courtois. Ở tuyến giữa, Real Madrid cũng lép vế trong các cuộc đối đầu lớn, điển hình là trước Bayern Munich. Số trận thắng trước các đối thủ lớn mùa này là rất ít ỏi, chỉ có hai chiến thắng trước Man City dưới thời Arbeloa và một trận thắng Barcelona ở El Clasico khi còn Alonso dẫn dắt.

Ban đầu, Real Madrid đặt niềm tin vào “người nhà” như Arbeloa, và bản thân cựu hậu vệ người Tây Ban Nha cũng khẳng định tương lai của ông không phải là ưu tiên. Ông sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với chỉ còn 7 vòng đấu và tình hình hiện tại, kịch bản thay “tướng” gần như là điều tất yếu.

Deschamps hay Klopp sẽ đến Bernabeu?

Câu hỏi lớn lúc này là ai sẽ ngồi vào “ghế nóng”. Từ Pháp, cái tên Didier Deschamps được nhắc đến khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn sau kỳ World Cup 2026 và nhiều khả năng không gia hạn. Trong khi đó, người kế nhiệm tuyển Pháp được cho là Zinedine Zidane, khiến khả năng ông trở lại Bernabeu lần thứ ba gần như không thể xảy ra. Zidane từng được liên hệ sau khi Alonso rời ghế, nhưng khi đó không phải là lựa chọn đủ mạnh để Real Madrid đặt trọn niềm tin.

Trong khi đó, Real Madrid từ lâu đã cân nhắc phương án Jurgen Klopp, cái tên từng từ chối lời mời dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thay thế Carlo Ancelotti.

Ở thời điểm đó, Real Madrid gần như trao cho chiến lược gia người Đức “tấm séc”, nhưng ông lại lựa chọn một dự án ít gắn với công việc huấn luyện hơn, khi đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Klopp từng nhiều lần khẳng định ông chưa có kế hoạch trở lại băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, trong mùa giải này đã xuất hiện những tin đồn cho rằng cựu thuyền trưởng Liverpool có thể cân nhắc tái xuất.

Theo Sỹ Ánh

18/04/2026 09:22 AM (GMT+7)
