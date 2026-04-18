Real Madrid chốt thay Arbeloa, lộ diện 2 ứng viên thay thế

Real Madrid “xóa đi làm lại”

Real Madrid đang tiến hành tự kiểm điểm toàn diện và lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè, sau mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Theo tờ Marca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thừa nhận canh bạc mang tên Xabi Alonso đã không mang lại hiệu quả, trong khi người kế nhiệm Arbeloa cũng không thể tạo ra bước ngoặt như kỳ vọng.

Arbeloa gần như chắc chắn rời ghế HLV Real Madrid

Nguồn tin cho biết, khả năng Arbeloa tiếp tục tại vị gần như không còn, dù mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc “Kền kền trắng” có tìm được phương án thay thế phù hợp hay không. Dù vậy, Real Madrid sẽ không thiếu lựa chọn trên thị trường, cả ở băng ghế huấn luyện lẫn công tác tăng cường lực lượng. Ngược lại, việc thanh lọc đội hình lại là bài toán khó khi hiếm cầu thủ muốn rời Bernabeu.

Một cuộc “đại tu” là điều khó tránh. Đội hình sẽ có những sự ra đi và những gương mặt mới. Hàng thủ tiếp tục gây thất vọng khi các bản hợp đồng mới không thể tạo nên sự chắc chắn, buộc đội bóng phải phụ thuộc quá nhiều vào phong độ xuất thần của thủ môn Thibaut Courtois. Ở tuyến giữa, Real Madrid cũng lép vế trong các cuộc đối đầu lớn, điển hình là trước Bayern Munich. Số trận thắng trước các đối thủ lớn mùa này là rất ít ỏi, chỉ có hai chiến thắng trước Man City dưới thời Arbeloa và một trận thắng Barcelona ở El Clasico khi còn Alonso dẫn dắt.

Ban đầu, Real Madrid đặt niềm tin vào “người nhà” như Arbeloa, và bản thân cựu hậu vệ người Tây Ban Nha cũng khẳng định tương lai của ông không phải là ưu tiên. Ông sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với chỉ còn 7 vòng đấu và tình hình hiện tại, kịch bản thay “tướng” gần như là điều tất yếu.

Deschamps hay Klopp sẽ đến Bernabeu?

Câu hỏi lớn lúc này là ai sẽ ngồi vào “ghế nóng”. Từ Pháp, cái tên Didier Deschamps được nhắc đến khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn sau kỳ World Cup 2026 và nhiều khả năng không gia hạn. Trong khi đó, người kế nhiệm tuyển Pháp được cho là Zinedine Zidane, khiến khả năng ông trở lại Bernabeu lần thứ ba gần như không thể xảy ra. Zidane từng được liên hệ sau khi Alonso rời ghế, nhưng khi đó không phải là lựa chọn đủ mạnh để Real Madrid đặt trọn niềm tin.

Trong khi đó, Real Madrid từ lâu đã cân nhắc phương án Jurgen Klopp, cái tên từng từ chối lời mời dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thay thế Carlo Ancelotti.

Ở thời điểm đó, Real Madrid gần như trao cho chiến lược gia người Đức “tấm séc”, nhưng ông lại lựa chọn một dự án ít gắn với công việc huấn luyện hơn, khi đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Klopp từng nhiều lần khẳng định ông chưa có kế hoạch trở lại băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, trong mùa giải này đã xuất hiện những tin đồn cho rằng cựu thuyền trưởng Liverpool có thể cân nhắc tái xuất.