Real tính gây sốc chiêu mộ Antony vào tháng 1 trợ chiến Mbappe

⚡ Động thái gây sốc của Real với Antony

Real Madrid đang âm thầm hoạt động trên thị trường chuyển nhượng trong nỗ lực tăng cường hàng công ngay trong tháng 1/2026. Việc Endrick nhiều khả năng ra đi theo dạng cho mượn khiến ban lãnh đạo đội phải chuẩn bị phương án dự phòng. Dù Kylian Mbappe đang có phong độ cao với 22 bàn từ đầu mùa, Real Madrid vẫn cần thêm nhân sự để bổ sung chiều sâu đội hình, đặc biệt ở vị trí tiền đạo cánh.

Theo các nguồn tin từ Fichajes.net và Defense Central, đội chủ sân Bernabeu đã bắt đầu theo dõi sát sao Antony – cầu thủ thuộc biên chế Real Betis.

Real cân nhắc mượn Antony vào tháng 1/2026

Antony được MU chiêu mộ từ Ajax vào năm 2022 với mức giá lên tới 95 triệu euro. Tuy nhiên, anh không thể tái hiện phong độ chói sáng từng có ở Hà Lan. Việc khó thích nghi tại Anh và thiếu cơ hội thể hiện khiến anh được xem là một trong những "bom xịt" đáng quên nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Dù vậy, sự nghiệp của Antony được hồi sinh sau quãng thời gian khoác áo Betis dưới dạng cho mượn ở giai đoạn lượt về mùa 2024/25 (9 bàn, 5 kiến tạo sau 26 trận), trước khi đội bóng này chi khoảng 22-25 triệu euro mua đứt anh vào mùa hè 2025.

🟢 Không dễ để Betis "nhả" Antony

Dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, Antony ghi dấu ấn bằng khả năng đi bóng, tạo đột biến và dứt điểm hiệu quả. Anh được xem là nhân tố quan trọng góp phần giúp Betis duy trì sức cạnh tranh tốp đầu. Từ đầu mùa, Antony có 1083 phút thi đấu (13 trận), đóng góp 6 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Real Madrid đang gặp khó khăn trên hàng công khi Vinicius Junior và Rodrygo chưa đạt phong độ cao. Vì vậy, một cầu thủ đã chứng minh được khả năng tại La Liga như Antony được xem như lựa chọn đáng cân nhắc.

Dù Real Madrid muốn mượn Antony vào tháng 1, Real Betis không muốn chia tay anh, nhất là khi họ phải nỗ lực lớn để có được cầu thủ 25 tuổi vào mùa hè. Tuy nhiên, việc được đội bóng lớn như Real Madrid quan tâm có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Antony.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng mua Antony của Betis, MU sẽ nhận được 50% phí chuyển nhượng nếu đại diện La Liga bán anh cho đội bóng khác.