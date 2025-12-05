Alexander-Arnold chấn thương nặng, Real Madrid “toang” trước đại chiến Man City

Chấn thương đeo bám

Real Madrid trở lại mạch thắng khi đánh bại Athletic Bilbao vào đêm thứ Tư vừa qua với tỷ số 3-0. Tuy nhiên sau trận đấu đội bóng thủ đô TBN lại có thêm tổn thất nhân sự mới, khi hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold đã bị chấn thương cơ và phải nghỉ hết năm.

Alexander-Arnold sẽ có đợt nghỉ dưỡng thương thứ 3 chỉ sau chưa đầy nửa mùa đầu tiên tại Real Madrid

Theo tờ Marca, Alexander-Arnold đã bị đau cơ thẳng đùi bên chân trái. Thời gian nghỉ của hậu vệ người Anh sẽ tối thiểu là 2 tháng và lúc này HLV Xabi Alonso cùng ban huấn luyện đã có thể xác định được anh phải nghỉ những trận đấu nào.

Với thời gian bình phục, Alexander-Arnold sẽ không thi đấu trong các trận gặp Man City (3h, 11/12), Monaco và Benfica ở Champions League, 3 trận La Liga gặp Sevilla, Real Betis, Alaves, Levante và ứng viên top 4 Villarreal, cùng với 1 trận gập Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp TBN (và cả chung kết nếu Real Madrid thắng). Như vậy sẽ là 10 trận đấu ở mọi đấu trường.

Đây là một tổn thất đáng buồn cho cá nhân Alexander-Arnold. Anh đã bị đau bắp đùi hồi tháng 9 và vừa trở lại không lâu, ghi 1 kiến tạo trong trận thắng Bilbao vừa qua. Thi đấu chưa được nhiều nhưng giờ “TAA” đã tiếp tục ngồi ngoài, mặc dù đáng lẽ đây phải là thời điểm anh hòa nhập với Real Madrid trong lúc Dani Carvajal vắng mặt.

Bài toán nhức nhối cho Alonso

Trong khi đó với Real Madrid, Alexander-Arnold bị chấn thương khiến tổng thiệt hại của Real Madrid ở hàng phòng ngự đã tăng lên 4 người. Ngoài Trent, Carvajal sẽ phải sang tháng 1 mới trở lại, tương tự là Ferland Mendy ở hành lang trái. David Alaba thì sắp bình phục nhưng với trạng thái của Alaba thì anh cũng khó mà được HLV Alonso cho vào đá.

Dani Carvajal sẽ phải sang đầu năm 2026 mới trở lại cho Real Madrid

Việc cả cánh phải của Real mất người sẽ khiến Xabi Alonso phải tính đến giải pháp đưa Federico Valverde đá vị trí này, như ông và trước đây là Carlo Ancelotti vẫn hay làm. Tuy nhiên Valverde đã không còn đá tốt ở vị trí này và đang rất nhiều fan kêu gọi Alonso đưa Valverde trở lại đá tiền vệ, dù vậy Raul Asencio hoặc Eder Militao sẽ phải được điều động sang cánh phải.

Marca cho biết cũng có thể HLV Xabi Alonso sẽ đưa hậu vệ trẻ Jesus Fortea lên tạm thế vào vị trí hậu vệ phải trong thời gian này. Cầu thủ 18 tuổi này chơi khá phiêu lưu và có xu hướng dâng cao tấn công, nhưng thiên về rê dắt đột phá chứ không phải chuyền bóng. Fortea chưa từng thi đấu cho đội 1 Real Madrid nên đây sẽ là cơ hội để điều đó xảy ra.

Jesus Fortea trong màu áo tuyển U20 Tây Ban Nha