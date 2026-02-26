Real Madrid thắng cũng khó vui: Asencio nhập viện, Arbeloa mập mờ về Mbappe

Asencio phải nhập viện

Real Madrid vừa vượt qua Benfica với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận, qua đó giành vé đi tiếp tại Champions League. Tuy nhiên, HLV Arbeloa không có được trọn vẹn niềm vui khi trung vệ Asencio phải nhập viện, trong khi tiền đạo chủ lực Mbappé không rõ ngày trở lại.

Asencio phải nhập viện sau pha tiếp đất không như ý

Cầu thủ người Tây Ban Nha dính chấn thương sau pha va chạm rất mạnh ở trên không với đồng đội Camavinga. Asencio bị choáng nên tiếp đất trong vô thức và đập mặt xuống đất. Các bác sĩ đã phải vào sân chăm sóc cho cầu thủ này ngay lập tức. Trung vệ của Real Madrid được nẹp cổ và chuyển thẳng tới bệnh viện.

Theo chia sẻ mới nhất từ Arbeloa, Asencio đã ổn. "Cổ của Raúl gặp vấn đề sau pha tiếp đất không như ý. Mặc dù vậy, tôi được thông báo là chấn thương ấy không quá nghiêm trọng. Cậu ấy đã được chuyển tới bệnh viện. Hy vọng đây chỉ là sự sợ hãi nhất thời. Pha va chạm ấy rất mạnh khiến tôi quặn thắt ruột".

Mập mờ thông tin về Mbappe

Ở một chiều hướng khác, ông thầy người Tây Ban Nha lại mập mờ thông tin liên quan đến sự vắng mặt của Mbappé. "Cậu ấy phải nghỉ tập hôm qua. Thực ra cậu ấy vẫn đau từ lâu rồi nhưng chúng tôi vẫn thống nhất rằng Kylian có thể ra sân. Tuy nhiên, cuộc hội ý hôm qua có kết quả khác. Chúng tôi cho rằng tốt nhất là Mbappé nên nghỉ ngơi để lấy lại 100% phong độ.

Mbappe nghỉ thi đấu do bị đau

Bây giờ, chúng tôi cũng không biết là thời gian nghỉ của cậu ấy là bao lâu, có thể là vài ngày nhưng cũng có thể lâu hơn. Tôi hy vọng Mbappé không nghỉ quá lâu nhưng sự thật là cậu ấy đang bị đau và cần được nghỉ ngơi".

Khi được gặng hỏi về chấn thương của Mbappé, Arbeloa trả lời khá lòng vòng khiến người hâm mộ của Real Madrid lại càng lo ngại. "Tôi cũng không biết nên gọi trường hợp của Mbappé là chấn thương hay bị ốm nữa. Cậu ấy bị đau và nghỉ thi đấu là tốt nhất cho cậu ấy. Bạn có thể gọi là chấn thương cũng được nhưng tôi không cho đó là vấn đề lớn. Cậu ấy có thể trở lại sau vài ngày hoặc vài tuần".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về khả năng Mbappé dính chấn thương dây chằng, Arbeloa từ chối tiết lộ thông tin. "Chúng tôi đã nhận được chẩn đoán từ bác sĩ. Tuy nhiên, tôi không có thẩm quyền cung cấp thông tin tình hình sức khỏe của cầu thủ như vậy. Mặc dù vậy, tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể cho Mbappé. Chúng tôi muốn Kylian hồi phục 100% và đó là lý do chúng tôi quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi".