Real Madrid lại khiến Liverpool ấm ức, biến Konate thành "bom tấn 0 đồng"

🔥 Real Madrid “cướp” sao Liverpool với giá hời

Real Madrid đã tạo nên một thương vụ gây sốc khi chiêu mộ thành công ngôi sao trưởng thành từ lò Liverpool và tuyển thủ Anh – Trent Alexander-Arnold – chỉ với giá 10 triệu euro. Giờ đây, "Los Blancos" tự tin sẽ tiếp tục “rút ruột” đội chủ sân Anfield thêm một mảnh ghép quan trọng nơi hàng thủ.

Liverpool chưa hết uất hận vì mất Arnold vào tay Real Madrid

⚡ Kịch bản cũ tái diễn với Konate

Giống như trường hợp Alexander-Arnold, Real Madrid đã âm thầm tiếp cận Ibrahima Konate từ tháng Ba. Kể từ đó, mọi nỗ lực gia hạn từ phía Liverpool đều thất bại, bởi trung vệ người Pháp không hề mặn mà với việc đàm phán.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Liverpool có ý định bán Konate. Tuy nhiên, trung vệ này cũng không muốn ra đi mà ở lại Anfield, có suất ra sân thường xuyên để cạnh tranh vị trí trên tuyển Pháp, hướng đến kỳ World Cup 2026.

📰 Tờ báo Marca: “Lịch sử lặp lại”

Theo nhà báo Jose Felix Diaz của tờ báo Tây Ban Nha Marca – một trong những cây bút thân cận nhất với Real Madrid – Liverpool đã ba lần đề nghị gia hạn nhưng đều bị Konate từ chối. "Los Blancos" thường xuyên liên lạc với người đại diện của cầu thủ này và nhận được tín hiệu rõ ràng về sự quan tâm từ phía tuyển thủ Pháp.

Konate có thể nối gót Arnold, đến Real Madrid

⏳ Chưa có đề nghị chính thức

Dù Real Madrid chưa gửi lời đề nghị cụ thể nào, nhưng họ đã khẳng định kế hoạch chiêu mộ Konate trong vài tháng tới. Khác với trường hợp Alphonso Davies (Bayern Munich) đổi ý vào phút chót năm ngoái, Konate cho thấy sự quyết tâm rời Anfield. Liverpool gần như chắc chắn sẽ mất trung vệ này về tay Real.

Konate cũng có thể đến Real Madrid sớm hơn, ngay tháng 1 tới. Tất nhiên, điều kiện trên chỉ xảy ra khi Real khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ, còn Liverpool tìm được người thay thế xứng đáng. Trong ngày cuối phiên chợ hè, đội chủ sân Anfield đã mua hụt trung vệ Marc Guehi và rất có thể họ sẽ trở lại với ngôi sao của Crystal Palace vào mùa đông.

🏰 Xây dựng hàng thủ 2026

Konate chỉ là một trong hai mục tiêu mà Real Madrid muốn bổ sung cho hàng thủ mùa hè tới, bên cạnh tài năng trẻ Joan Martinez. Ở chiều ngược lại, bộ đôi Antonio Rudiger và David Alaba dự kiến sẽ rời sân Bernabeu khi hết hạn hợp đồng, mở ra chỗ trống và quỹ lương cho thế hệ kế cận.

Alaba có thể sẽ rời Real vào mùa hè năm sau

Đáng nói, cả Rudiger và Alaba đều đến Real Madrid theo dạng tự do. Và sau nhiều năm cống hiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, họ dự kiến sẽ rời đi vào mùa hè 2026, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình.