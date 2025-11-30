Bảng xếp hạng La Liga: Barcelona tạm chiếm ngôi đầu, Atletico bám đuổi trước thềm đại chiến

5 trận đấu đã diễn ra trong buổi tối 29/11 ở vòng 14 La Liga và ngôi đầu bảng đã có sự thay đổi. Điều này tất nhiên xảy ra do kết quả trận đấu giữa Barcelona và Alaves, trận cầu đã có 4 bàn được ghi và Barca có phần vất vả nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ để tạm lên đỉnh.

Barcelona tạm trở lại ngôi đầu bảng sau khi thắng Alaves

Bị dẫn trước chỉ sau có 40 giây và đối mặt nhiều tình huống nguy hiểm khác, nhưng cú đúp của Dani Olmo cộng 1 bàn thắng của Lamine Yamal đã đưa Barca thắng 3-1 trên sân nhà Nou Camp. Trận thắng này đưa Barca tạm vượt lên trên Real Madrid với cách biệt 2 điểm, và giờ Barca sẽ chờ xem hàng xóm Girona có thể ngáng chân đội bóng thủ đô ở trận đấu đêm Chủ nhật (3h, 1/12).

Nhưng không chỉ đội áo trắng thành Madrid, Barca sẽ còn phải theo dõi đội Madrid còn lại. Atletico Madrid với cú đúp trong hiệp 1 của trung phong Alexander Sorloth đã thắng nhẹ 2-0 trước ứng viên rớt hạng Real Oviedo trên sân nhà. Trận thắng này đưa Atletico vượt qua Villarreal để tạm đứng thứ 3 với 31 điểm, họ chỉ còn kém Real Madrid đúng 1 điểm nên cuộc đua vô địch chưa chắc sẽ là "song mã".

Barcelona sẽ gặp chính Atletico Madrid vào giữa tuần tới tại Nou Camp (3h, 3/12) và trận đấu này sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở vị trí đầu bảng.

Cạnh tranh top 5 tiếp tục "nóng"

Trong khi đó, 1 ngày sau khi Getafe thắng Elche để trở lại gần khu vực dự cúp châu Âu, Athletic Bilbao cũng có chiến thắng quan trọng trên sân khách để cùng tham gia cuộc bám đuổi. Robert Navarro và Nico Williams ghi bàn trong hiệp 1 để Athletic Bilbao thắng nhàn tại sân của Levante 2-0, qua đó cắt đứt mạch 8 trận liên tiếp không thắng trên sân khách.

Nico Williams và các đồng đội Athletic Bilbao thắng dễ Levante 2-0

Việc cả Getafe và Athletic Bilbao trở lại với chiến thắng sau phong độ gần đây bất ổn đã khiến họ phả hơi gáy vào nhóm top 6. Hai đội cùng có 20 điểm và chỉ kém 1 điểm so với Real Betis lẫn Espanyol, tạo chút áp lực cho 2 CLB này trước khi lâm trận vào tối Chủ nhật.

Tuy nhiên các đội này khó đua với top 4 do cách biệt giữa Villarreal với Betis & Espanyol đang là tận 8 điểm. Mùa này khả năng La Liga được suất bổ sung để dự Cúp C1 (tức lấy các đội top 5) đã không còn chắc chắn do sự bám đuổi của các đội Bundesliga, nên chỉ có vào top 4 là chắc vé dự Champions League mùa sau.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Vedat Muriqi với cú đúp đã ngoi lên ngang bằng Robert Lewandowski ở vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại La Liga, nhưng Mallorca của anh lại đánh rơi 2 điểm và bị Osasuna cầm hòa 2-2 trên sân nhà vì 2 bàn thua ở hơn 10 phút cuối. Đây là trận đấu trực tiếp giữa 2 đội đang đứng gần khu vực xuống hạng.

Osasuna dù vậy đã tạm hơn 1 điểm so với Girona xếp sau, trong khi 2 đội cuối bảng là Levante và Real Oviedo đều đã thua nên Osasuna đang tạm an toàn. Còn Mallorca chỉ hơn Osasuna 1 điểm, nhưng đáng chú ý là ở vòng đấu sau cả Mallorca và Osasuna sẽ gặp 2 đội cuối bảng Levante và Oviedo, 2 trận cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhóm cuối bảng.

BXH La Liga sau ngày 29/11