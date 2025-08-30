Real Madrid dẫn đầu La Liga về cướp bóng từ xa, dấu ấn lớn nhất của Alonso

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Real Madrid dẫn đầu La Liga về cướp bóng từ xa, dấu ấn lớn nhất của Alonso

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Xabi Alonso đã biến Real Madrid thành đội dẫn đầu La Liga về số lần cướp bóng bên phần sân đối phương.

  

🛡️ Xabi Alonso muốn tạo sự chắc chắn ngay từ xa

Real Madrid đã không thủng lưới bàn nào sau 2 vòng ở La Liga, một sự chắc chắn đầy tích cực so với 2 đối thủ của họ. Barcelona và Atletico Madrid đều đã thủng lưới, Barca lọt tới 2 bàn trước Levante trong khi Atletico cũng không giữ sạch lưới trong cả 2 trận đã đấu.

Xabi Alonso chỉ thị cho Vinicius trước khi anh vào sân. Vinicius sau đó giúp Real Madrid ghi thêm 2 bàn vào lưới Oviedo

Mùa này Real Madrid bổ sung trung vệ Dean Huijsen từ Bournemouth và cho tới lúc này có thể nói anh đã khởi đầu mỹ mãn, đá cặp tốt với Eder Militao rồi Antonio Rudiger trong 2 trận. Tuy nhiên thành quả của hàng phòng ngự Real Madrid không thể chỉ các hậu vệ được khen.

Thống kê của hãng FBRef sau 2 vòng La Liga cho thấy mặt trận phòng ngự của Real Madrid đã được bắt đầu ngay từ các tiền đạo. Họ đã cướp bóng thành công (tức tranh chấp trong chân đối phương, chứ chưa tính cắt đường chuyền hỏng hay thu hồi bóng 2) tới 9 lần ở khu vực 40m cuối phần sân đối phương, hơn Barcelona tới 2 lần. Ngoài ra họ cũng đoạt bóng tới 20 lần ở khu vực xung quanh vạch giữa sân, nhiều thứ 2 chỉ sau Alaves (21 lần).

⚔️ Trả đòn lợi hại

Chiến thắng trước Real Oviedo chứng kiến Real Madrid ghi cả 3 bàn đều sau khi đoạt bóng ở giữa hoặc bên phần sân Oviedo. Cách các cầu thủ Real nhanh chóng chuyển trạng thái để tạo ra cơ hội ghi bàn, từ các đường chuyền cho tới các pha chạy chỗ, cho thấy HLV Xabi Alonso đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cách chơi này.

Hàng công Real Madrid ghi cả 3 bàn trước Oviedo sau khi cướp bóng của đối phương

Hàng công Real Madrid ghi cả 3 bàn trước Oviedo sau khi cướp bóng của đối phương

Cách chơi tấn công của Real Madrid vẫn có những điều chưa hoàn thiện, họ vẫn đang bế tắc khi đối phương lùi rất sâu, và Real thực sự thiếu những pha xâm nhập không bóng vào vòng cấm để làm rối loạn hàng thủ đội bạn. Do đó sau 2 vòng đấu, họ dứt điểm vẫn ít hơn Villarreal và Barcelona, thậm chí dứt điểm trúng đích ít hơn cả Real Sociedad (đã hòa cả 2 trận).

Nhưng tranh bóng bên phần sân đối phương là mặt rất yếu của Real Madrid mùa trước, và giờ họ đã tiến bộ mạnh mẽ sau khi Alonso lên nắm quyền khiến họ bắt đầu ghi được nhiều bàn theo cách này. Mùa trước Real Madrid cướp bóng bên phần sân đối phương 83 lần, chỉ đứng thứ 7 La Liga, trong khi Barcelona là "trùm" khâu này với 107 lần, thậm chí Real Betis đứng thứ 2 với 101 lần.

Real Madrid và Atletico săn đón Mainoo, MU đứng trước lựa chọn khó xử
Real Madrid và Atletico săn đón Mainoo, MU đứng trước lựa chọn khó xử

Mainoo đang được Real Madrid và Atletico Madrid quan tâm nhưng MU tỏ ra miễn cưỡng không muốn bán anh.

30/08/2025 14:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid
