Real Madrid dẫn đầu La Liga về cướp bóng từ xa, dấu ấn lớn nhất của Alonso

🛡️ Xabi Alonso muốn tạo sự chắc chắn ngay từ xa

Real Madrid đã không thủng lưới bàn nào sau 2 vòng ở La Liga, một sự chắc chắn đầy tích cực so với 2 đối thủ của họ. Barcelona và Atletico Madrid đều đã thủng lưới, Barca lọt tới 2 bàn trước Levante trong khi Atletico cũng không giữ sạch lưới trong cả 2 trận đã đấu.

Xabi Alonso chỉ thị cho Vinicius trước khi anh vào sân. Vinicius sau đó giúp Real Madrid ghi thêm 2 bàn vào lưới Oviedo

Mùa này Real Madrid bổ sung trung vệ Dean Huijsen từ Bournemouth và cho tới lúc này có thể nói anh đã khởi đầu mỹ mãn, đá cặp tốt với Eder Militao rồi Antonio Rudiger trong 2 trận. Tuy nhiên thành quả của hàng phòng ngự Real Madrid không thể chỉ các hậu vệ được khen.

Thống kê của hãng FBRef sau 2 vòng La Liga cho thấy mặt trận phòng ngự của Real Madrid đã được bắt đầu ngay từ các tiền đạo. Họ đã cướp bóng thành công (tức tranh chấp trong chân đối phương, chứ chưa tính cắt đường chuyền hỏng hay thu hồi bóng 2) tới 9 lần ở khu vực 40m cuối phần sân đối phương, hơn Barcelona tới 2 lần. Ngoài ra họ cũng đoạt bóng tới 20 lần ở khu vực xung quanh vạch giữa sân, nhiều thứ 2 chỉ sau Alaves (21 lần).

⚔️ Trả đòn lợi hại

Chiến thắng trước Real Oviedo chứng kiến Real Madrid ghi cả 3 bàn đều sau khi đoạt bóng ở giữa hoặc bên phần sân Oviedo. Cách các cầu thủ Real nhanh chóng chuyển trạng thái để tạo ra cơ hội ghi bàn, từ các đường chuyền cho tới các pha chạy chỗ, cho thấy HLV Xabi Alonso đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cách chơi này.

Hàng công Real Madrid ghi cả 3 bàn trước Oviedo sau khi cướp bóng của đối phương

Cách chơi tấn công của Real Madrid vẫn có những điều chưa hoàn thiện, họ vẫn đang bế tắc khi đối phương lùi rất sâu, và Real thực sự thiếu những pha xâm nhập không bóng vào vòng cấm để làm rối loạn hàng thủ đội bạn. Do đó sau 2 vòng đấu, họ dứt điểm vẫn ít hơn Villarreal và Barcelona, thậm chí dứt điểm trúng đích ít hơn cả Real Sociedad (đã hòa cả 2 trận).

Nhưng tranh bóng bên phần sân đối phương là mặt rất yếu của Real Madrid mùa trước, và giờ họ đã tiến bộ mạnh mẽ sau khi Alonso lên nắm quyền khiến họ bắt đầu ghi được nhiều bàn theo cách này. Mùa trước Real Madrid cướp bóng bên phần sân đối phương 83 lần, chỉ đứng thứ 7 La Liga, trong khi Barcelona là "trùm" khâu này với 107 lần, thậm chí Real Betis đứng thứ 2 với 101 lần.