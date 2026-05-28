"Ông trùm" Perez gọi Ro "béo" yểm trợ, đua ghế chủ tịch Real căng như dây đàn

Ứng cử viên trẻ kêu gọi đổi mới

Buộc bầu cử chủ tịch Real Madrid đang đi vào giai đoạn thú vị. Florentino Perez, sau 2 mùa giải liên tiếp không danh hiệu, đã tuyên bố tổ chức bầu cử sớm như thể để chứng minh cho thiên hạ rằng không ai có thể lật được chiếc ghế của mình (dù lịch bầu cử theo thông lệ phải chờ vài năm nữa). Perez tưởng như sẽ không có ai cạnh tranh cùng mình, nhưng đại gia ngành năng lượng Enrique Riquelme đã tuyên bố tranh cử và có đủ sự ủng hộ tài chính để được chấp nhận.

Enrique Riquelme cho rằng đã đến lúc Real Madrid cần sự đổi mới, đặc biệt là cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Năm nay 37 tuổi, Riquelme đã kinh doanh ngành năng lượng ở Nam Mỹ trong nhiều năm và hiện ông này đang có được sự ủng hộ của nhiều đối tác làm ăn để tham gia vào cuộc đua ghế chủ tịch. Thách thức cho Riquelme là Perez đã rất thành công trong thời gian dài, Real Madrid đã trở thành CLB danh tiếng nhất thế giới về mặt thành tích và tài chính dưới triều đại của ông trùm ngành xây dựng, do đó cuộc tranh cử của Riquelme phải tập trung vào những khía cạnh khác.

Trong những ngày qua, vị doanh nhân trẻ tuổi này đã đặt dấu hỏi về việc Real Madrid không có nổi một cầu thủ góp mặt ở tuyển Tây Ban Nha dự World Cup sắp tới, cho rằng chính sách mua tân binh nước ngoài đã khiến Real tước đi rất nhiều cơ hội cho các tài năng lớn được CLB đào tạo. Trong khi Barca đã hồi sinh với những Yamal, Cubarsi đóng vai trò lớn trong thành công, các “gà nhà” của Real đều chỉ làm ấm ghế dự bị trước khi bị bán đi không kèn trống.

Không chỉ vậy, Riquelme còn đặt ra câu hỏi về việc Perez gần đây tư hữu hóa một số cổ phần của CLB để bán cho các nhà đầu tư bên ngoài. Nhiều thông tin cho rằng cách làm này sẽ khiến Real Madrid thu về khoảng 10 tỷ euro, nhưng đây dường như là bước đi nhằm tước Real Madrid khỏi tay của hội CĐV để Perez mặc ý điều hành và sau này để những người thân cận thừa kế.

Riquelme hơn nữa chỉ ra rằng Real Madrid đã luôn tự hào rằng họ có doanh thu hàng đầu trong làng bóng đá thế giới, rằng họ không bao giờ phải lo về chuyện tiền. Vậy Perez bán cổ phần thu 10 tỷ euro về để làm gì, hay có điều gì đó khuất tất, ví dụ như nợ xấu, đang tồn tại ở Bernabeu và Perez đang giấu các CĐV?

"Ông trùm" bám víu quá khứ

Trong khi Riquelme đặt ra rất nhiều vấn đề và ra sức thu sự ủng hộ của những CĐV bất mãn với tình hình của CLB, Perez gần như im lặng về những kế hoạch trong tương lai cho CLB. Ông chủ tịch tổ chức một cuộc họp báo công bố quyết định tranh cử của mình và buổi lễ tạo ra một cảm giác không mấy thuyết phục đối với giới truyền thông có mặt.

Florentino Perez công bố tranh cử với những công thần của Real Madrid. Từ trái sang: Roberto Carlos, Ronaldo, Carlos Pirri và Santiago Solari

Perez dường như dùng buổi lễ để khoe mẽ những thành tích đạt được trong 20 năm mình làm chủ tịch, và mời một số huyền thoại CLB như Roberto Carlos hay Ronaldo xứ Brazil đến dự như một cách “nhắc nhở” các fan rằng họ được chứng kiến những cầu thủ này thi đấu là nhờ ai. Bên cạnh đó Perez cũng không quên nhắc vụ Negreira để nhấn mạnh tính liêm khiết của Real Madrid lẫn sự bất công mà họ phải chịu từ công tác trọng tài.

Ngoài những điều đó và thông tin về dự án sân Bernabeu, Perez không nói gì đến việc sẽ làm thế nào để cải thiện thành tích của Real Madrid. Trong khi Riquelme bán cho các cử tri một viễn cảnh tương lai, Perez hứa hẹn với họ sự tiếp diễn của hiện tại. Ngay cả video trình chiếu của buổi lễ cũng có thông điệp rõ ràng, bắt đầu từ Luis Figo và kết thúc với Kylian Mbappe: Perez sẽ tiếp tục đưa về những ngôi sao hàng đầu thế giới cho Real Madrid, hay “Los Galacticos”.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 7/6 và vấn đề giờ chỉ là ứng cử viên nào lấy lòng được các cử tri hơn. Trong khi Perez, ở tuổi 79, đề cao sự ổn định dù thành tích gần đây không ổn, Riquelme ở tuổi 37 khuyến khích sự đổi mới cũng như đưa CLB trở lại với hình ảnh là một biểu tượng của bóng đá TBN, cả về phong cách lẫn nhân lực. Và cho đến khi cuộc đua ngã ngũ, Jose Mourinho vẫn phải chờ ngày được trở lại dẫn dắt "Kền kền trắng".