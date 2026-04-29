Mourinho được tự do về Real Madrid khi Benfica đã "chấm" HLV Fulham

Vị trí HLV trưởng của Real Madrid dự kiến sẽ có sự thay đổi cho mùa giải sau, do Alvaro Arbeloa đã không đạt yêu cầu về mặt thành tích. Đã có tin chủ tịch Florentino Perez sẽ đích thân đưa ra lựa chọn của mình, thay vì lắng nghe sự tham vấn của các giám đốc dưới quyền.

Theo tờ AS, hiện số ứng viên cho vị trí này đã được rút gọn chỉ còn 2 người. Người thứ nhất, không ai khác, là Jose Mourinho. Mặc dù vị thế của Mourinho trong làng HLV đã không còn như xưa, ông vẫn được Perez ưa thích nhất trong các HLV từng làm việc cho đội chủ sân Bernabeu, và việc Mourinho rời Real năm 2013 để quay về Chelsea là quyết định của ông, bất chấp Perez mời ông ở lại.

Mourinho nổi tiếng là người không ngán quyền lực cầu thủ và vì các ngôi sao Real Madrid gần đây đã thể hiện thái độ thi đấu thiếu quyết tâm lẫn vị kỷ, Perez hy vọng Mourinho sẽ về để “trị” những cầu thủ này. Cơ hội của Real càng tăng khi mới đây tờ A Bola cho biết nếu Mourinho muốn đi, Benfica sẽ không cố giữ và họ định mời Marco Silva của Fulham về thay.

Người thứ 2 là HLV Didier Deschamps. Deschamps sẽ nghỉ việc ở ĐT Pháp sau World Cup 2026 và cho đến lúc này vẫn chưa rõ có những đội bóng nào muốn mời ông về. Deschamps đã từng có thành công ở cấp độ CLB trước khi dẫn dắt tuyển Pháp, và việc ông quay lại cấp độ này để làm việc được xem là một bước đi lớn trong sự nghiệp bởi nhà cầm quân kỳ cựu này chưa từng dẫn những đội mạnh hàng đầu châu lục, kể cả thời gian ở Juventus là khi “Bà đầm già” phải xuống Serie A.

Nếu Perez chọn Deschamps, nó có liên quan nhiều hơn tới việc khai thác tối đa khả năng của Kylian Mbappe. Deschamps đã luôn nhấn mạnh rằng ông không gò bó Mbappe vào bất cứ hệ thống nào trên tuyển, và Perez do đó kỳ vọng rằng nếu ngài chủ tịch chọn Deschamps, vị HLV 57 tuổi này sẽ đưa Real Madrid tới thành công với Mbappe là đầu tàu.

Quyết định của Florentino Perez có thể sẽ được công bố trong những ngày tới. Mùa giải của Real Madrid gần như đã kết thúc và Benfica ở Bồ Đào Nha cũng gần như không có cửa tranh chức vô địch với Porto dù đang bất bại cả mùa giải. Một sự chia tay sớm trước khi mùa giải kết thúc của cả Arbeloa lẫn Mourinho có thể sẽ được thông báo cho fan hâm mộ của mỗi đội.