Anh trai "Truyền nhân Messi" bị tố tấn công tình dục, Yamal bất ngờ vạ lây

Anh trai Ansu Fati bị cáo buộc xâm hại tình dục

Theo nguồn tin từ ABC, cảnh sát Catalunya đang mở cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn xâm hại tình dục, trong đó người bị tố cáo là Braima Fati (Fatinho Jr.), anh trai của tiền đạo Ansu Fati - hiện khoác áo Monaco dưới dạng cho mượn từ Barcelona.

Nạn nhân là một phụ nữ quốc tịch Hà Lan, cho biết đã tỉnh dậy trong tình trạng không mặc quần áo và nghi ngờ có thể đã bị chuốc thuốc hoặc chất gây mất kiểm soát, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nộp đơn tố cáo chính thức.

Fatinho Jr, anh trai của Ansu Fati vướng vào cáo buộc tấn công tình dục

Theo các nguồn cảnh sát cung cấp cho báo ABC, vụ việc được cho là xảy ra rạng sáng từ thứ Bảy sang Chủ nhật, ngày 8/2, tại Barcelona.

Nạn nhân khai rằng cô đi chơi cùng nhóm bạn, trong đó có Fatinho Jr., tại hộp đêm ở trung tâm Barcelona mang tên Shoko. Sau đó, cả nhóm trở về căn nhà riêng. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình trong tình trạng không mặc quần áo và nằm cạnh Fatinho Jr.

Thực hư vụ việc diễn ra ở nhà của Yamal

Ban đầu, nạn nhân cho biết địa điểm xảy ra vụ việc là một trong những căn nhà của cầu thủ Lamine Yamal. Tuy nhiên, phía CLB Barcelona phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Các nguồn chính thức từ cảnh sát khu vực cũng khẳng định vụ việc không xảy ra tại căn nhà ở Esplugues được cho là gắn với Lamine Yamal, mà tại một bất động sản khác.

Do nghi ngờ bị chuốc thuốc, nạn nhân đã tới bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm y tế cần thiết. Tuy nhiên, theo các nguồn tin liên quan, khả năng các xét nghiệm xác định được việc sử dụng chất gây mê hoặc chất kích thích là rất thấp, do các chất này thường bị đào thải khỏi cơ thể chỉ sau vài giờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã mở hồ sơ vụ việc liên quan đến nghi vấn xâm hại tình dục. Dù vậy, người phụ nữ hiện vẫn chưa nộp đơn tố cáo chính thức, vì thế việc mở điều tra hình sự đầy đủ sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của cô.

Vụ việc được cho là xảy ra tại nhà của Yamal

Trong bản tường trình ban đầu, người phụ nữ còn cho biết trước thời điểm bị xâm hại, cô bị sờ soạng và thậm chí đã tát Fatinho Jr. Cô cũng nói rằng trong suốt 2 ngày cuối tuần, cô ở cùng Fatinho Jr. và một số người bạn, trước khi cùng nhau tới hộp đêm nói trên vào tối thứ Bảy.

Theo các nguồn tin, nhạn nhân muốn chờ kết quả xét nghiệm y tế rồi mới quyết định có nộp đơn khiếu nại chính thức hay không. Nếu đơn tố cáo được nộp, vụ việc sẽ chuyển sang Đơn vị Trung ương điều tra các vụ xâm hại tình dục (UCAS) để thụ lý. Ở thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ ghi nhận vụ việc dựa trên lời kể ban đầu của cô.

Anh trai Ansu Fati phủ nhận cáo buộc

Trong một thông cáo gửi tới báo ABC, đại diện từ phía gia đình và những người thân cận của Fatinho Jr. đã “phủ nhận một cách dứt khoát và tuyệt đối toàn bộ các sự việc được mô tả”, đồng thời khẳng định rằng “những thông tin này hoàn toàn không phản ánh đúng sự thật”.

Phía này cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, cho rằng vụ việc đã dẫn tới “sự xâm phạm nghiêm trọng quyền cơ bản về danh dự và nguyên tắc suy đoán vô tội”, đồng thời gây ra “những tổn hại cá nhân và xã hội rất khó có thể khắc phục” đối với người bị nêu tên.