Dàn sao La Liga thống trị top 10 chân sút châu Âu: Mbappe, Yamal kỳ phùng địch thủ

Sau 1 tháng thi đấu, các giải châu Âu đã chứng kiến một số chân sút gây ấn tượng về mặt phong độ. Điều đáng nói là đa số họ đến ở La Liga, tới mức trong top 10 chân sút ghi được nhiều bàn nhất ở các giải VĐQG top 5 (Anh – TBN – Ý – Pháp – Đức) đã có 8 cầu thủ đá ở La Liga.

Mbappe - Yamal - Raphinha - Camello - Malen đều đã ghi 6 bàn từ đầu mùa

Cả Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Raphinha đều đã khởi đầu tưng bừng với mỗi người 6 bàn, nhưng đằng sau họ còn có Sergio Camello, một nửa số bàn thắng của ngôi sao đang đá cho Rayo Vallecano đã đến khi thi đấu trước chính Barcelona và Real Madrid.

Pierre-Emerick Aubameyang đã 37 tuổi nhưng anh vẫn đáng sợ như ngày nào khi hiện đã ghi bàn trong cả 5 trận cho Deportivo La Coruna, giúp CLB mới lên hạng này bay cao trên BXH. Cũng ghi 5 bàn như Aubameyang còn có Roberto Fernandez (Espanyol), Yassir Zabiri (Racing Santander), trong khi Ante Budimir đã có 4 bàn cho Osasuna.

Trong top 10 chân sút chỉ có Donyell Malen (6 bàn/4 trận – Roma) và Erling Haaland (4 bàn/4 trận – Man City) là đá ngoài TBN. Phong độ của cá nhân Malen là rất cao còn Haaland đang có tần suất săn bàn ở mức bình thường, so với chính anh và so với tiêu chuẩn của Premier League.

Top 10 chân sút ở top 5 giải VĐQG châu Âu tính tới hết ngày 14/9 Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal & Raphinha (Barcelona), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Donyell Malen (Roma) - cùng 6 bàn. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna), Roberto Fernandez (Espanyol), Yassir Zabiri (Racing Santander) - cùng 5 bàn. Erling Haaland (Man City), Amine Gouiri (Marseille) - cùng 4 bàn.

La Liga đã đá 5 vòng trong khi Premier League mới đá 4 vòng nên số bàn của các chân sút Premier League tất nhiên chủ yếu kém hơn. Nhưng đáng chú ý là trong khi đã có 4 tiền đạo La Liga ghi số bàn thắng nhiều hơn số trận họ thi đấu (và 3 cầu thủ khác ghi bàn thắng bằng với số trận), Premier League lại đang chỉ có mình Haaland ghi bàn bằng với số trận.

Điều này cho thấy phong độ ghi bàn lạ thường của các tiền đạo La Liga đầu mùa, nhất là khi lúc này giải TBN đang là giải có số cú dứt điểm/trận thấp nhất trong top 5 giải châu Âu: