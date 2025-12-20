Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City West Ham United

(22h, 20/12, vòng 17 Ngoại hạng Anh) Man City tiếp West Ham trên sân nhà với mục tiêu tạm chiếm ngôi đầu của Arsenal. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

   

Premier League | 22h, 20/12 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
West Ham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Reijnders, Nico Gonzalez, Cherki, Foden, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Areola, Walker-Peters, Todibo, Marvropanos, Kilman, Mateus Fernandes, Potts, Magassa, Paqueta, Wilson, Bowen

Cơ hội hoàn hảo của "Man xanh"

Đây là giai đoạn Man City thăng hoa nhất từ đầu chiến dịch. Nhờ vậy, họ đang tăng tốc mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City phải tận dụng đà thăng tiến để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal. Và đây chính là thời cơ chín muồi nhất khi họ đang sở hữu mọi yếu tố vượt trội đối thủ, gồm phong độ tốt hơn, lực lượng áp đảo và lại được chơi trên sân nhà.

Đội khách gây thất vọng

Bên kia chiến tuyến, những gì NHM có thể nói về West Ham là sự thất vọng về bản lĩnh chiến đấu. The Hammers đã rất nhiều lần tự gây khó khăn cho chính mình trong mùa giải này, đánh mất tới 10 điểm từ thế dẫn trước, số điểm mà nếu không đánh mất thì họ đã có được vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

