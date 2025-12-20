Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 20/12 | Etihad Man City 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs West Ham West Ham Điểm Donnarumma Nunes Dias Gvardiol O’Reilly Silva Reijnders Nico Gonzalez Cherki Foden Haaland Điểm Areola Walker-Peters Todibo Marvropanos Kilman Mateus Fernandes Potts Magassa Paqueta Wilson Bowen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Reijnders, Nico Gonzalez, Cherki, Foden, Haaland Areola, Walker-Peters, Todibo, Marvropanos, Kilman, Mateus Fernandes, Potts, Magassa, Paqueta, Wilson, Bowen

Cơ hội hoàn hảo của "Man xanh"

Đây là giai đoạn Man City thăng hoa nhất từ đầu chiến dịch. Nhờ vậy, họ đang tăng tốc mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City phải tận dụng đà thăng tiến để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal. Và đây chính là thời cơ chín muồi nhất khi họ đang sở hữu mọi yếu tố vượt trội đối thủ, gồm phong độ tốt hơn, lực lượng áp đảo và lại được chơi trên sân nhà.

Đội khách gây thất vọng

Bên kia chiến tuyến, những gì NHM có thể nói về West Ham là sự thất vọng về bản lĩnh chiến đấu. The Hammers đã rất nhiều lần tự gây khó khăn cho chính mình trong mùa giải này, đánh mất tới 10 điểm từ thế dẫn trước, số điểm mà nếu không đánh mất thì họ đã có được vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.