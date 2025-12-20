Trực tiếp bóng đá Man City - West Ham: Cơ hội tạm chiếm ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)
(22h, 20/12, vòng 17 Ngoại hạng Anh) Man City tiếp West Ham trên sân nhà với mục tiêu tạm chiếm ngôi đầu của Arsenal. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.
Danh sách các trận đấu HOT
Premier League | 22h, 20/12 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Gvardiol
O’Reilly
Silva
Reijnders
Nico Gonzalez
Cherki
Foden
Haaland
Điểm
Areola
Walker-Peters
Todibo
Marvropanos
Kilman
Mateus Fernandes
Potts
Magassa
Paqueta
Wilson
Bowen
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội hoàn hảo của "Man xanh"
Đây là giai đoạn Man City thăng hoa nhất từ đầu chiến dịch. Nhờ vậy, họ đang tăng tốc mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City phải tận dụng đà thăng tiến để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal. Và đây chính là thời cơ chín muồi nhất khi họ đang sở hữu mọi yếu tố vượt trội đối thủ, gồm phong độ tốt hơn, lực lượng áp đảo và lại được chơi trên sân nhà.
Đội khách gây thất vọng
Bên kia chiến tuyến, những gì NHM có thể nói về West Ham là sự thất vọng về bản lĩnh chiến đấu. The Hammers đã rất nhiều lần tự gây khó khăn cho chính mình trong mùa giải này, đánh mất tới 10 điểm từ thế dẫn trước, số điểm mà nếu không đánh mất thì họ đã có được vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/12/2025 16:20 PM (GMT+7)