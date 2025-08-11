Hà Nội, Thể Công và Công an Hà Nội sớm loại nhau ở nhánh "tử thần" Cúp Quốc gia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Lễ bốc thăm giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2025/26 tại Hà Nội hé lộ nhánh tử thần giữa Hà Nội, Thể Công và Công an Hà Nội, hứa hẹn mùa giải kịch tính và hấp dẫn.

Ngày 11/8/2025, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu cho mùa giải 2025/26 của cả Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia. Buổi lễ hé lộ lịch thi đấu và mang đến những nhánh đấu đầy kịch tính, đặc biệt là ở Cúp Quốc gia khi ba đại diện mạnh gồm CLB Hà Nội, Thể Công Viettel và Công an Hà Nội gặp nhau ngay từ vòng sơ loại.

Ở Cúp Quốc gia năm nay, Công an Hà Nội của Quang Hải sẽ chạm trán với đội thắng cặp đấu giữa Hà Nội gặp Thể Công Viettel

Ở Cúp Quốc gia năm nay, Công an Hà Nội của Quang Hải sẽ chạm trán với đội thắng cặp đấu giữa Hà Nội gặp Thể Công Viettel

Nhánh đấu “tử thần” ở Cúp Quốc gia

Lần đầu tiên trong lịch sử, ba trong số bốn đội bóng hàng đầu V-League phải đối mặt ngay từ các vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia. Đáng chú ý, CLB Hà Nội sẽ chạm trán Thể Công Viettel ngay từ vòng sơ loại, và đội thắng sẽ phải đối đầu với đội bóng Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 16 đội. Đây là nhánh đấu cực kỳ quyết liệt và được ví như “chung kết sớm” của Cúp Quốc gia.

Nhánh đấu hấp dẫn tại&nbsp;Cúp Quốc gia

Nhánh đấu hấp dẫn tại Cúp Quốc gia

Những nhánh còn lại cũng hứa hẹn cạnh tranh hấp dẫn nhưng có phần dễ thở hơn cho các đội mạnh khác như Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Công an TP.HCM, PVF-CAND hay HAGL, những đội đều chỉ phải chạm trán với các đối thủ vừa tầm hoặc Hạng Nhất. Trong khi đó, nếu CAHN vượt qua được Hà Nội hoặc Thể Công Viettel, họ sẽ được gặp những đội hạng nhất tương đối nhẹ nhàng như Khánh Hòa, Hòa Bình, Bắc Ninh hoặc Đại học Văn Hiến ở tứ kết.

VPF cũng xác nhận sẽ áp dụng công nghệ VAR vào các vòng đấu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và công bằng cho trận đấu.

🎉 Sôi động ở giải Hạng Nhất Quốc gia

Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa 2025/26 quy tụ 13 đội bóng, khởi tranh từ ngày 19/9/2025 với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về, tổng cộng 26 vòng đấu và 156 trận. Hai đội dẫn đầu cuối mùa sẽ giành quyền thăng hạng V-League 2026/27, trong khi hai đội xếp cuối sẽ xuống thi đấu tại giải Hạng Nhì mùa tiếp theo.

Đội của Công Phượng,&nbsp;Trường Tươi Đồng Nai sẽ so tài Quảng Ninh ở trận ra quân

Đội của Công Phượng, Trường Tươi Đồng Nai sẽ so tài Quảng Ninh ở trận ra quân

Buổi bốc thăm cũng để lại nhiều cặp đấu đáng chú ý. Đương kim á quân Trường Tươi Đồng Nai sẽ có cuộc đối đầu thuận lợi khi làm khách trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh ngay trận ra quân, hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn giữa đội bóng có kinh nghiệm và ưu thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình. Ngoài ra, cặp đấu nội bộ TP.HCM giữa CLB TP.HCM (đã đổi tên từ Bà Rịa Vũng Tàu) và Trẻ TP.HCM cũng thu hút sự chú ý, dù hai đội này không liên quan nhau về nguồn lực hay cơ sở vật chất.

Ngoài ra, các đội khác như Đồng Tháp, Hòa Bình, Long An, Bắc Ninh (CLB triệu USD với HLV Park Hang Seo làm cố vấn) cũng sẽ có những cuộc thử sức hấp dẫn ở mùa giải mới.

Đặc biệt mùa giải 2025/26 cho phép mỗi đội Hạng Nhất đăng ký tối đa 1 cầu thủ nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt, mở rộng cơ hội phát triển đội hình đa dạng và chuyên nghiệp hơn.

Về phần giải thưởng, đội vô địch Giải Hạng Nhất sẽ nhận cúp, huy chương vàng và 2 tỷ đồng tiền thưởng; đội á quân nhận huy chương bạc và 1 tỷ đồng; đội hạng ba nhận huy chương đồng cùng 500 triệu đồng tiền thưởng. Với Cúp Quốc gia, chức vô địch cũng đi kèm phần thưởng giá trị 2 tỷ đồng.

