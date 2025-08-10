HLV Polking “mê tín” thay áo giúp Công an Hà Nội đoạt Siêu cúp Quốc gia

Tối 9/8, Công an Hà Nội (CAHN) đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch V-League 2024/25 Thép Xanh Nam Định với tỷ số 3-2 để giành Siêu cúp Quốc gia 2025. Sau trận đấu mở màn mùa giải mới đầy cảm xúc này, HLV Mano Polking và các cầu thủ CAHN đã có những chia sẻ đáng chú ý về chiến thắng và mục tiêu phía trước.

HLV Polking ăn mừng chiến thắng của CLB Công an Hà Nội.

👕 HLV Polking: Bí quyết “mê tín” thay áo giúp đội bóng thắng 6 trận liên tiếp

HLV người Brazil gốc Đức tiết lộ thói quen đặc biệt đã trở thành “bí quyết” may mắn cho đội bóng: “Có lần trời mưa, tôi mặc áo hồng hiệp một nhưng bị ướt nên phải thay áo đen hiệp hai. Từ đó, tôi giữ thói quen mặc áo hồng ở hiệp một và áo đen hiệp hai. Thật kỳ lạ khi đội đã thắng 6/6 trận theo cách đó”.

HLV trưởng CLB Công an Hà Nội đánh giá cao màn trình diễn của các học trò dù đối mặt với áp lực lớn trên sân Thiên Trường: “Toàn đội chiến đấu rất tốt. Mặt sân khó, đối thủ có nhiều CĐV cuồng nhiệt, nhưng các cầu thủ đã chơi tuyệt vời. Tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”.

🎯 Mục tiêu cao trong mùa giải 2025/26

Chia sẻ về tham vọng mùa giải 2025/26 sắp tới của CLB Công an Hà Nội, HLV Polking cho biết: “Chúng tôi muốn chinh phục mọi danh hiệu, mọi chiếc cúp. Kết thúc mùa giải trước khá tốt, khởi đầu mùa mới tốt, giờ chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để thi đấu tốt ở V-League, các giải Cúp và AFC Champions League Two”.

HLV sinh năm 1976 dành lời khen cho đối thủ Thép Xanh Nam Định cũng như những CLB khác: “Nam Định có nội binh và ngoại binh chất lượng, là đối thủ mạnh. Hà Nội FC, Viettel rất khó chơi. PVF và Công an TP.HCM cũng đang chiêu mộ lực lượng tốt, giúp V-League ngày càng phát triển. Khi giải đấu mạnh lên, các cầu thủ nội tiến bộ, ĐTQG cũng được lợi”.

CLB Công an Hà Nội vô địch Siêu cúp Quốc gia sau khi thắng Thép Xanh Nam Định.

⚽ Về trận đấu và lực lượng đội hình

HLV Polking cũng phân tích về tình huống chiến thuật trên sân: “Hudlin không đá chính nhưng khi vào sân đã ngay lập tức tạo ra tình huống nguy hiểm và bàn thắng. Sau đó, chúng tôi kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn ở cuối trận. Bàn thắng thứ ba rất quan trọng để kết liễu trận đấu.

Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng để nâng tầm đội hình. Hôm nay ra sân 10 cầu thủ mùa trước, chỉ có Adou Minh là mới. Khi các tân binh hòa nhập tốt hơn, đội sẽ còn mạnh hơn”.

💪 Đình Bắc: “Chức vô địch đầu tiên là động lực lớn cho toàn đội”

Tiền đạo trẻ Đình Bắc nói: “Đây là trận đầu tiên của mùa giải và cũng là chức vô địch đầu tiên. Nó sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn nữa. HLV Polking luôn nhắc rằng V-League rất khắc nghiệt, các đội đều mạnh, nên chúng tôi phải thi đấu hết mình vì CLB và người hâm mộ”.

⭐ Lý Đức: “CLB chuẩn bị chu đáo để tôi phát triển và cống hiến”

Tân binh Lý Đức chia sẻ: “Tôi rất vui khi có danh hiệu đầu tiên ở CLB mới. Môi trường ở đây rất chuyên nghiệp, từ tập luyện, nghỉ ngơi đến di chuyển đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến thắng hôm nay sẽ giúp chúng tôi hướng tới nhiều mục tiêu lớn hơn”.

Chiến thắng Siêu cúp Quốc gia giúp Công an Hà Nội có khởi đầu thuận lợi và tạo đà hưng phấn cho hành trình đầy tham vọng trong mùa giải 2025/26. Đội bóng của HLV Polking đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần chiến đấu kiên cường, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm ở các đấu trường quốc nội và châu lục.