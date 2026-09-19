6 sự vắng mặt đáng tiếc ở ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, gồm những ai?

6 sự vắng mặt đáng tiếc ở ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik tiếp tục giữ lại phần lớn bộ khung vô địch nhưng một số cái tên quen thuộc không góp mặt vì những lý do khác nhau. Trong đó, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Ngô và Lương Chí Khải là những trường hợp đáng chú ý.

Đoàn Văn Hậu là một trong những sự vắng mặt được chú ý nhiều nhất. Hậu vệ sinh năm 1999 từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Anh có thể chơi ở vị trí trung vệ lệch trái hoặc hậu vệ biên, qua đó mang đến thêm phương án cho hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik. Trước đó, Văn Hậu cũng nằm trong danh sách ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 và góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Tuy nhiên, trong danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố ngày 18/9, Văn Hậu không có tên. Sự vắng mặt của cầu thủ CLB CAHN khiến HLV Kim Sang-sik phải tiếp tục điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ, trong bối cảnh một số trung vệ khác cũng gặp vấn đề về thể trạng.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip cũng không được triệu tập. Thủ thành Việt kiều từng có thời gian giữ vị trí số một trong khung thành ĐT Việt Nam và sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu. Khả năng chơi chân của Nguyễn Filip cũng từng được xem là một phương án phục vụ cách triển khai bóng từ tuyến dưới. Theo danh sách FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik lựa chọn Patrik Lê Giang, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt cho vị trí thủ môn.

Đặng Văn Lâm là thủ môn giàu kinh nghiệm khác không có tên. Cầu thủ sinh năm 1993 từng có 48 lần khoác áo ĐT Việt Nam. Thủ thành 33 tuổi cũng nằm trong danh sách ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup hồi tháng 7 vừa qua và từng được sử dụng trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Việc cả Nguyễn Filip lẫn Đặng Văn Lâm cùng vắng mặt khiến HLV Kim Sang-sik có một lựa chọn khác biệt hoàn toàn ở vị trí thủ môn tại FIFA ASEAN Cup 2026. Patrik Lê Giang, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt sẽ là ba người cạnh tranh vị trí trong khung thành. Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất so với lực lượng vừa bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Nguyễn Tuấn Anh là trường hợp khác. Tiền vệ sinh năm 1995 từng được xem là một phương án giàu kinh nghiệm ở tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết nhịp độ, kiểm soát bóng và hỗ trợ triển khai lối chơi. Trong bối cảnh Nguyễn Hoàng Đức từng gặp vấn đề về thể trạng, Tuấn Anh được nhắc đến như một trong những phương án có thể được HLV Kim Sang-sik cân nhắc. Tuy nhiên, Hoàng Đức cuối cùng vẫn có tên trong danh sách FIFA ASEAN Cup 2026, còn Tuấn Anh không được triệu tập.

Một cái tên trẻ đáng chú ý khác là Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa). Cầu thủ Việt kiều sinh năm 2006 từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng phải rút lui vì chấn thương đầu gối. Sau khoảng thời gian điều trị, Khoa Ngô đã trở lại tập luyện và thi đấu cho CLB Công an TP.HCM. Những màn trình diễn trước đó giúp anh được đánh giá là cầu thủ có tốc độ, khả năng xử lý trực diện và tạo đột biến.

Khoa Ngô từng được kỳ vọng có thể cạnh tranh một suất ở ĐT tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, việc mới trở lại sau chấn thương khiến anh chưa có tên trong danh sách chính thức. Đây có thể là sự vắng mặt mang tính thời điểm, bởi tiền đạo trẻ vẫn còn nhiều cơ hội để được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong những đợt tập trung tiếp theo.

Lương Chí Khải (tên tiếng Việt của trung vệ Việt kiều Kyle Colonna) cũng là trường hợp đặc biệt. Cầu thủ sinh năm 1999 đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và từng nhận được sự quan tâm lớn trong quá trình HLV Kim Sang-sik tìm kiếm thêm nhân sự cho hàng phòng ngự. Lương Chí Khải sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu tại V.League trong màu áo Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, vấn đề với Lương Chí Khải nằm ở thủ tục đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Trước khi danh sách được công bố, trung vệ này còn chờ quyết định công nhận từ FIFA để đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.