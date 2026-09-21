ĐT Việt Nam vừa có sự điều chỉnh nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Trung vệ Nguyễn Thành Chung buộc phải rút khỏi danh sách do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập tiền vệ Ngô Đăng Khoa lên ĐT Việt Nam. Đăng Khoa sinh năm 2006 và từng được gọi lên đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này sau đó phải lỡ cơ hội vì chấn thương.

Danh sách chính thức ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Lần triệu tập mới mang đến cho Đăng Khoa cơ hội tiếp tục làm việc cùng ĐTQG trong một giải đấu chính thức. Nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân, đây cũng có thể là lần đầu tiền vệ sinh năm 2006 thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự thay đổi nhân sự diễn ra ngay trước thời điểm ĐT Việt Nam bước vào hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, vì vậy việc bổ sung Đăng Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án nhân sự trong quá trình hoàn thiện đội hình.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22-9. Một ngày sau, toàn đội lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận ra quân.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu Philippines vào ngày 26-9. Trận đấu diễn ra trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Sau trận gặp Philippines, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục chạm trán Thái Lan vào ngày 29-9, trước khi khép lại vòng đấu với trận gặp Pakistan ngày 2-10.