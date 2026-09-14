Quân bầu Đức bức xúc VAR, đặt nghi vấn “khuất tất” sau trận HAGL thua Hải Phòng

⚠️ HAGL liên tiếp hụt hẫng vì VAR

Chiều ngày 13/9, HAGL nhà bầu Đức có cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 2 của V-League 2026/27. HAGL khởi đầu thuận lợi khi Trần Gia Bảo đánh đầu cận thành mở tỷ số ở phút 10 từ một tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên, Hải Phòng nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với cú sút hiểm hóc của Hồ Minh Dĩ ở phút 18.

VAR hai lần khiến HAGL nhà bầu Đức hụt hẫng. Ảnh: Đông Huyền

Sang hiệp 2, đội khách vượt lên dẫn 2-1 ở phút 49. Joel Tagueu xử lý ở góc hẹp khiến thủ môn Trần Trung Kiên không thể bắt dính bóng, trước khi Milan Markaric băng vào đá bồi. HAGL sau đó đẩy cao đội hình. Phút 68, Lucas Matheus đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang, trước khi đội chủ nhà liên tục gây sức ép về phía khung thành Hải Phòng.

Đáng chú ý nhất là những diễn biến trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 82, HAGL tưởng như đã có bàn gỡ khi Nay Di Đan đưa bóng vào lưới Hải Phòng sau một tình huống lộn xộn. Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR, với lý do cầu thủ HAGL đã rơi vào thế việt vị.

Chỉ 3 phút sau, HAGL tiếp tục có cơ hội rất lớn để gỡ hòa. Nguyễn Thanh Nhân xử lý trong vòng cấm và bị Nguyễn Vũ Tín phạm lỗi. Trọng tài Võ Hoài Thương lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài thay đổi quyết định. HAGL không được hưởng phạt đền do Thanh Nhân được xác định đã việt vị trước tình huống phạm lỗi.

Hai quyết định liên tiếp khiến HAGL mất cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng. Đến phút 90+2, mọi hy vọng của đội chủ nhà chấm dứt. Thủ môn Trần Trung Kiên băng ra phá bóng nhưng xử lý không tốt, để Markaric dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng.

🎥 HLV Lê Quang Trãi đặt nghi vấn về các góc quay

Sau trận đấu, vấn đề khiến HLV Lê Quang Trãi bức xúc nhất không chỉ là kết quả trận đấu. Vị thuyền trưởng của HAGL đặc biệt đặt câu hỏi về cách những tình huống VAR được cung cấp và phát lại trên truyền hình.

“Tôi nghi ngờ về VAR trận hôm nay và các trận vừa rồi. Nếu không có gì khuất tất sao không chiếu cho mọi người xem ở các góc quay? Tại sao không phạt đền thì phải giải thích, nói việt vị nhưng tại sao không quay lại? Tôi và người hâm mộ mong muốn xem lại trên truyền hình”, HLV Lê Quang Trãi nói.

HLV Lê Quang Trãi bức xúc vì VAR ở trận HAGL - Hải Phòng. Ảnh: Đông Huyền

Theo HLV trưởng CLB HAGL, sự ức chế của ông không xuất phát đơn thuần từ thất bại trước Hải Phòng. Ông Lê Quang Trãi cho rằng những vấn đề liên quan đến VAR cũng từng xuất hiện ở trận đấu trước của đội bóng phố núi. “Tôi ức chế về VAR, không phải vì hôm nay thua. Trận trước cũng vậy”, HLV Lê Quang Trãi nhấn mạnh.

Thuyền trưởng của HAGL tiếp tục đặt dấu hỏi về việc các góc quay được sử dụng trong những tình huống nhạy cảm. “Truyền hình bị hạn chế quay lại góc nhạy cảm, tôi không biết ban tổ chức hạn chế hay gì? Trước kia quay nhiều góc chính xác hơn. Tôi không biết có khuất tất gì không mà giấu các góc quay đó”, ông Quang Trãi chia sẻ.

Phát biểu của HLV Lê Quang Trãi được đưa ra sau hai tình huống VAR có ảnh hưởng trực tiếp đến HAGL. Đội chủ nhà không được công nhận bàn thắng ở phút 82 và không được hưởng phạt đền ở phút 84, dù trọng tài ban đầu đã cho HAGL hưởng quả 11 m.

🛡️ HAGL phải cải thiện hàng phòng ngự

Bên cạnh những tranh luận về VAR, HLV Lê Quang Trãi cũng thừa nhận HAGL còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sau 2 trận đấu, đội bóng phố núi đã nhận tới 7 bàn thua. Những sai lầm cá nhân, trong đó có tình huống của thủ môn Trần Trung Kiên ở bàn thua thứ ba trước Hải Phòng, khiến HAGL phải trả giá.

“Hai trận thua 7 bàn thì phòng ngự có vấn đề nên sẽ làm việc lại”, HLV Lê Quang Trãi thừa nhận. Điều kiện sân Pleiku cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng trận đấu. Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân đọng nước, nhiều khu vực trở nên lầy lội, khiến cả HAGL lẫn Hải Phòng gặp khó trong việc triển khai bóng ngắn.

HLV Lê Quang Trãi cho biết HAGL sẽ phải điều chỉnh cách chơi và phong độ của các cầu thủ trong những trận đấu tới: “Sân bãi mất rất nhiều thể lực, trận Cúp sẽ điều chỉnh để Matheus có phong độ tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi chiến thuật”.