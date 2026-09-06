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Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định CLB LPBank HAGL

(18h, 6/9, vòng 1 V-League) Phạm Tuấn Hải gia nhập Nam Định mùa này và anh sẽ cặp với Xuân Son trên hàng công.

   

V-League | 18h, 6/9 | Thiên Trường

Nam Định
Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League) - 1
HAGL
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Caio Cesar, Tuấn Anh, Felix Junior, Ti Phông, Văn Kiên, Romulo, Xuân Son, Tuấn Hải
Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League) - 1
Trung Kiên, Robson Alves Reis, Basilo Julio Cesar, Châu Phi, Phước Bảo, Thanh Sơn, Thành Nhân, Đình Lâm, Hoàng Minh, Xavier Boy, Minh Tâm

Nam Định sau mùa 2025/26 thất vọng đã cải tổ lực lượng với sự chấn chỉnh nhiều vị trí ngoại binh. Nhưng đáng chú ý là việc họ đã đón tiền đạo Phạm Tuấn Hải gia nhập, Tuấn Hải đã mất vị trí tại Hà Nội và quyết định ra đi để tìm cơ hội thi đấu tại Thiên Trường, nơi anh sẽ hội ngộ Xuân Son.

HAGL trong khi đó có mùa hè khá im ắng dù hoạt động chấn chỉnh lực lượng vẫn diễn ra. Họ có bổ sung ngoại binh trong khi dàn cầu thủ nội chỉ nhờ cậy vào các cầu thủ từ đội trẻ. Nòng cốt của dàn nội binh sẽ là thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Gia Bảo.

Mặc dù HAGL chỉ lo trụ hạng những mùa qua nhưng họ không phải đối thủ dễ bắt nạt cho Nam Định. 5 trận gần nhất hai đội đã hòa 3 và mỗi đội thắng 1 trận. Hãy chờ xem mùa này Nam Định sẽ khởi đầu ra sao trên sân nhà trước một đối trọng luôn gây khó khăn.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-06/09/2026 12:18 PM (GMT+7)
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