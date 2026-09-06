Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League)

V-League | 18h, 6/9 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 HAGL (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs HAGL HAGL Điểm Nguyên Mạnh Văn Tới Tyler James Caio Cesar Tuấn Anh Felix Junior Ti Phông Văn Kiên Romulo Xuân Son Tuấn Hải Điểm Trung Kiên Robson Alves Reis Basilo Julio Cesar Châu Phi Phước Bảo Thanh Sơn Thành Nhân Đình Lâm Hoàng Minh Xavier Boy Minh Tâm Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định HAGL Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Caio Cesar, Tuấn Anh, Felix Junior, Ti Phông, Văn Kiên, Romulo, Xuân Son, Tuấn Hải Trung Kiên, Robson Alves Reis, Basilo Julio Cesar, Châu Phi, Phước Bảo, Thanh Sơn, Thành Nhân, Đình Lâm, Hoàng Minh, Xavier Boy, Minh Tâm

Nam Định sau mùa 2025/26 thất vọng đã cải tổ lực lượng với sự chấn chỉnh nhiều vị trí ngoại binh. Nhưng đáng chú ý là việc họ đã đón tiền đạo Phạm Tuấn Hải gia nhập, Tuấn Hải đã mất vị trí tại Hà Nội và quyết định ra đi để tìm cơ hội thi đấu tại Thiên Trường, nơi anh sẽ hội ngộ Xuân Son.

HAGL trong khi đó có mùa hè khá im ắng dù hoạt động chấn chỉnh lực lượng vẫn diễn ra. Họ có bổ sung ngoại binh trong khi dàn cầu thủ nội chỉ nhờ cậy vào các cầu thủ từ đội trẻ. Nòng cốt của dàn nội binh sẽ là thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Gia Bảo.

Mặc dù HAGL chỉ lo trụ hạng những mùa qua nhưng họ không phải đối thủ dễ bắt nạt cho Nam Định. 5 trận gần nhất hai đội đã hòa 3 và mỗi đội thắng 1 trận. Hãy chờ xem mùa này Nam Định sẽ khởi đầu ra sao trên sân nhà trước một đối trọng luôn gây khó khăn.

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