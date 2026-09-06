Trực tiếp Nam Định - HAGL: Cặp tấn công Xuân Son - Tuấn Hải ra mắt (V-League)
(18h, 6/9, vòng 1 V-League) Phạm Tuấn Hải gia nhập Nam Định mùa này và anh sẽ cặp với Xuân Son trên hàng công.
V-League | 18h, 6/9 | Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Tới
Tyler James
Caio Cesar
Tuấn Anh
Felix Junior
Ti Phông
Văn Kiên
Romulo
Xuân Son
Tuấn Hải
Điểm
Trung Kiên
Robson Alves Reis
Basilo Julio Cesar
Châu Phi
Phước Bảo
Thanh Sơn
Thành Nhân
Đình Lâm
Hoàng Minh
Xavier Boy
Minh Tâm
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nam Định sau mùa 2025/26 thất vọng đã cải tổ lực lượng với sự chấn chỉnh nhiều vị trí ngoại binh. Nhưng đáng chú ý là việc họ đã đón tiền đạo Phạm Tuấn Hải gia nhập, Tuấn Hải đã mất vị trí tại Hà Nội và quyết định ra đi để tìm cơ hội thi đấu tại Thiên Trường, nơi anh sẽ hội ngộ Xuân Son.
HAGL trong khi đó có mùa hè khá im ắng dù hoạt động chấn chỉnh lực lượng vẫn diễn ra. Họ có bổ sung ngoại binh trong khi dàn cầu thủ nội chỉ nhờ cậy vào các cầu thủ từ đội trẻ. Nòng cốt của dàn nội binh sẽ là thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Gia Bảo.
Mặc dù HAGL chỉ lo trụ hạng những mùa qua nhưng họ không phải đối thủ dễ bắt nạt cho Nam Định. 5 trận gần nhất hai đội đã hòa 3 và mỗi đội thắng 1 trận. Hãy chờ xem mùa này Nam Định sẽ khởi đầu ra sao trên sân nhà trước một đối trọng luôn gây khó khăn.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/09/2026 12:18 PM (GMT+7)