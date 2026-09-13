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Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League)

Sự kiện: V-League 2026-27 Hà Tĩnh Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam

(18h, 13/9, vòng 2 V-League) Đồng Nai trông đợi Công Phượng tỏa sáng trong chuyến làm khách không hề dễ dàng tới sân của Hà Tĩnh.

   

V-League | 18h, 13/9 | Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League) - 1
Đồng Nai
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League) - 1
Thanh Tùng, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Văn Huy, Trung Nguyên, Antonio, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Atshimene, Passira
Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League) - 1
Văn Phong, Văn Khoa, Vulic, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Văn Đức, Ngọc Lâm, Công Phượng, Ivan

Hy vọng vào Công Phượng

Hà Tĩnh và Đồng Nai không có ngày khởi đầu thuận lợi ở V-League 2026. Trong khi Hà Tĩnh thua 0-2 trước CLB Công an Hà Nội, thì Đồng Nai cũng thua với tỷ số tương tự trước Thể Công - Viettel. 

Với tình hình như vậy, 2 đội sẽ quyết tâm hướng đến chiến thắng ở trận đấu tới để giải tỏa tinh thần. Đồng Nai sẽ kỳ vọng vào Công Phượng, người có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Tất nhiên không vì vậy mà Đồng Nai dựa vào một cá nhân. Họ vẫn phải trông đợi vào màn thể hiện tập thể để mong có được điểm số đầu tiên trong mùa giải mới.

Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League) - 1

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 12:08 PM (GMT+7)
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