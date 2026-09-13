Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League)
(18h, 13/9, vòng 2 V-League) Đồng Nai trông đợi Công Phượng tỏa sáng trong chuyến làm khách không hề dễ dàng tới sân của Hà Tĩnh.
V-League | 18h, 13/9 | Hà Tĩnh
Điểm
Thanh Tùng
Viết Triều
Helerson
Duy Thường
Văn Huy
Trung Nguyên
Antonio
Trọng Hoàng
Tiến Đạt
Atshimene
Passira
Điểm
Văn Phong
Văn Khoa
Vulic
Ngọc Đức
Hữu Tuấn
Tiến Dụng
Tấn Sinh
Văn Đức
Ngọc Lâm
Công Phượng
Ivan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hy vọng vào Công Phượng
Hà Tĩnh và Đồng Nai không có ngày khởi đầu thuận lợi ở V-League 2026. Trong khi Hà Tĩnh thua 0-2 trước CLB Công an Hà Nội, thì Đồng Nai cũng thua với tỷ số tương tự trước Thể Công - Viettel.
Với tình hình như vậy, 2 đội sẽ quyết tâm hướng đến chiến thắng ở trận đấu tới để giải tỏa tinh thần. Đồng Nai sẽ kỳ vọng vào Công Phượng, người có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Tất nhiên không vì vậy mà Đồng Nai dựa vào một cá nhân. Họ vẫn phải trông đợi vào màn thể hiện tập thể để mong có được điểm số đầu tiên trong mùa giải mới.
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Sau 3 mùa giải vắng bóng ở V-League, Công Phượng trở lại trong màu áo Đồng Nai và lập tức được HLV Nguyễn Việt Thắng trao băng đội trưởng, đồng thời...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/09/2026 12:08 PM (GMT+7)