Trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh - Đồng Nai: Hy vọng vào Công Phượng (V-League)

V-League | 18h, 13/9 | Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Đồng Nai (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Tĩnh vs Đồng Nai Đồng Nai Điểm Thanh Tùng Viết Triều Helerson Duy Thường Văn Huy Trung Nguyên Antonio Trọng Hoàng Tiến Đạt Atshimene Passira Điểm Văn Phong Văn Khoa Vulic Ngọc Đức Hữu Tuấn Tiến Dụng Tấn Sinh Văn Đức Ngọc Lâm Công Phượng Ivan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Tĩnh Hà Tĩnh Đồng Nai Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thanh Tùng, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Văn Huy, Trung Nguyên, Antonio, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Atshimene, Passira Văn Phong, Văn Khoa, Vulic, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Văn Đức, Ngọc Lâm, Công Phượng, Ivan

Hy vọng vào Công Phượng

Hà Tĩnh và Đồng Nai không có ngày khởi đầu thuận lợi ở V-League 2026. Trong khi Hà Tĩnh thua 0-2 trước CLB Công an Hà Nội, thì Đồng Nai cũng thua với tỷ số tương tự trước Thể Công - Viettel.

Với tình hình như vậy, 2 đội sẽ quyết tâm hướng đến chiến thắng ở trận đấu tới để giải tỏa tinh thần. Đồng Nai sẽ kỳ vọng vào Công Phượng, người có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Tất nhiên không vì vậy mà Đồng Nai dựa vào một cá nhân. Họ vẫn phải trông đợi vào màn thể hiện tập thể để mong có được điểm số đầu tiên trong mùa giải mới.

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