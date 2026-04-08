Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Lewandowski - Yamal đấu Griezmann - Alvarez (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 9/4 | SVĐ Camp Nou Barcelona 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Barcelona vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Martin Cancelo Eric Garcia Pedri Yamal Olmo Rashford Lewandowski Điểm Musso Molina Le Normand Hancko Ruggeri Koke Llorente Simeone Griezmann Lookman Alvarez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski Musso, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Llorente, Simeone, Griezmann, Lookman, Alvarez

Barca e ngại "dớp" vòng tứ kết Champions League

Những con số càng khiến người hâm mộ Atletico lo lắng. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã không thắng trong 6 trận sân khách gần nhất ở vòng knock-out UEFA Champions League (hòa 1, thua 5).

Barcelona dù từng vượt qua vòng tứ kết mùa trước, nhưng cũng có thành tích không ổn định khi bị loại ở 6/9 lần gần nhất góp mặt ở vòng này.

Barcelona: Phong độ thăng hoa, hàng công bùng nổ

Chiến thắng gây tranh cãi 2-1 trước Atletico Madrid cuối tuần qua giúp Barcelona tạo khoảng cách 7 điểm trên đỉnh La Liga, qua đó giảm tải áp lực trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Thầy trò Hansi Flick đang duy trì phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng trong 9 trận gần nhất (hòa 1) trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, Barcelona chính là đội ghi nhiều bàn nhất tại Cúp C1 kể từ khi Flick nắm quyền (73 bàn), trong đó có chiến thắng hủy diệt Newcastle với tổng tỷ số 8-3 ở vòng trước. Dù vậy, thành tích tại tứ kết vẫn là nỗi lo khi Barca đã bị loại 6/9 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này.

Atletico Madrid: Khủng hoảng sân khách, hy vọng mong manh

Phía bên kia, mùa giải của Atletico Madrid giờ đây chỉ còn trông chờ vào đấu trường cúp, dù họ đã giành quyền vào chung kết Copa Del Rey sau khi vượt qua chính Barcelona. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của thầy trò Diego Simeone lại đang báo động khi họ thua liền 3 trận - chuỗi tệ nhất kể từ cuối năm 2021.

Đáng lo hơn, Atletico thua 4/6 trận sân khách gần nhất và thường xuyên để lọt lưới nhiều bàn (5 trận thủng lưới đúng 3 bàn). Thất bại 0-3 trước Barcelona tại Copa Del Rey là minh chứng rõ ràng cho sự bất ổn này. Tại Cúp C1, họ cũng không thắng trong 6 trận sân khách vòng knock-out gần nhất (hòa 1, thua 5).

Lịch sử đối đầu & thống kê đáng chú ý

Atletico từng hai lần loại Barcelona tại tứ kết Cúp C1 (2013/14, 2015/16), nhưng cán cân hiện tại đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Catalunya. Barcelona thắng 10/13 lần đối đầu gần nhất (hòa 1, thua 2) và bất bại 25 trận sân nhà trước Atletico kể từ năm 2006.