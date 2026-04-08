Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Lewandowski - Yamal đấu Griezmann - Alvarez (Cúp C1)
(2h, 9/4 - Tứ kết lượt đi) Barca và Atletico tung ra đội hình tối ưu cho trận đấu mang tính chất then chốt này.
C1 - Champions League | 2h, 9/4 | SVĐ Camp Nou
Điểm
Joan Garcia
Kounde
Cubarsi
Martin
Cancelo
Eric Garcia
Pedri
Yamal
Olmo
Rashford
Lewandowski
Điểm
Musso
Molina
Le Normand
Hancko
Ruggeri
Koke
Llorente
Simeone
Griezmann
Lookman
Alvarez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Barca e ngại "dớp" vòng tứ kết Champions League
Những con số càng khiến người hâm mộ Atletico lo lắng. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã không thắng trong 6 trận sân khách gần nhất ở vòng knock-out UEFA Champions League (hòa 1, thua 5).
Barcelona dù từng vượt qua vòng tứ kết mùa trước, nhưng cũng có thành tích không ổn định khi bị loại ở 6/9 lần gần nhất góp mặt ở vòng này.
Barcelona: Phong độ thăng hoa, hàng công bùng nổ
Chiến thắng gây tranh cãi 2-1 trước Atletico Madrid cuối tuần qua giúp Barcelona tạo khoảng cách 7 điểm trên đỉnh La Liga, qua đó giảm tải áp lực trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Thầy trò Hansi Flick đang duy trì phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng trong 9 trận gần nhất (hòa 1) trên mọi đấu trường.
Đáng chú ý, Barcelona chính là đội ghi nhiều bàn nhất tại Cúp C1 kể từ khi Flick nắm quyền (73 bàn), trong đó có chiến thắng hủy diệt Newcastle với tổng tỷ số 8-3 ở vòng trước. Dù vậy, thành tích tại tứ kết vẫn là nỗi lo khi Barca đã bị loại 6/9 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này.
Atletico Madrid: Khủng hoảng sân khách, hy vọng mong manh
Phía bên kia, mùa giải của Atletico Madrid giờ đây chỉ còn trông chờ vào đấu trường cúp, dù họ đã giành quyền vào chung kết Copa Del Rey sau khi vượt qua chính Barcelona. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của thầy trò Diego Simeone lại đang báo động khi họ thua liền 3 trận - chuỗi tệ nhất kể từ cuối năm 2021.
Đáng lo hơn, Atletico thua 4/6 trận sân khách gần nhất và thường xuyên để lọt lưới nhiều bàn (5 trận thủng lưới đúng 3 bàn). Thất bại 0-3 trước Barcelona tại Copa Del Rey là minh chứng rõ ràng cho sự bất ổn này. Tại Cúp C1, họ cũng không thắng trong 6 trận sân khách vòng knock-out gần nhất (hòa 1, thua 5).
Lịch sử đối đầu & thống kê đáng chú ý
Atletico từng hai lần loại Barcelona tại tứ kết Cúp C1 (2013/14, 2015/16), nhưng cán cân hiện tại đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Catalunya. Barcelona thắng 10/13 lần đối đầu gần nhất (hòa 1, thua 2) và bất bại 25 trận sân nhà trước Atletico kể từ năm 2006.
Lamine Yamal đã có màn trình diễn đầy cảm hứng trong chiến thắng ngược dòng 2-1 của Barcelona trước Atletico Madrid ở vòng 30 La Liga. Bên cạnh đó,...
