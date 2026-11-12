Pochettino là "hung thần" sân tập, dàn sao MU dè chừng

Pochettino và triết lý tập luyện không khoan nhượng

Các cầu thủ MU có thể phải đối mặt với một chế độ rèn luyện thể lực đặc biệt khắc nghiệt nếu Mauricio Pochettino tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford.

Cựu HLV Tottenham và Chelsea sẵn sàng nhận lời dẫn dắt MU sau khi CLB này sa thải Michael Carrick, trong bối cảnh đang sa sút và rơi xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Pochettino vốn nổi tiếng với quan điểm yêu cầu cầu thủ tập luyện rất nặng, không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mà còn xuyên suốt mùa bóng. Mục tiêu của ông là duy trì nền tảng thể lực tốt nhất cho các học trò.

Morgan Schneiderlin, tiền vệ từng được Pochettino dẫn dắt tại Southampton, từng mô tả triết lý của chiến lược gia người Argentina bằng câu nói: “Khóc trong tuần để tận hưởng cuối tuần”.

Trong khi đó, Harry Kane, tiền đạo từng phát triển thành một trong những chân sút hàng đầu thế giới dưới thời Pochettino tại Tottenham, cũng từng chia sẻ: “Nếu bạn cảm thấy mệt, ông ấy muốn bạn tập luyện chăm chỉ hơn để không còn cảm thấy mệt nữa”.

Với phương pháp huấn luyện quyết liệt như vậy, Pochettino có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với đội hình MU hiện tại, nhất là khi thể lực của các cầu thủ đang trở thành vấn đề được chú ý.

Thể lực MU bị đặt dấu hỏi sau giai đoạn chuẩn bị mùa giải

Những nghi vấn về nền tảng thể lực của các cầu thủ Man Utd từng được đề cập khi Youri Tielemans trò chuyện với Rio Ferdinand trong chương trình Rio Meets hồi đầu mùa hè.

Khi được cựu trung vệ MU hỏi liệu các cầu thủ có phải chạy bộ nhiều trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải hay không, Tielemans, người vừa chuyển đến từ Aston Villa với mức phí 35 triệu bảng, đã trả lời với vẻ vui vẻ: “Không. Khi bạn trở lại sau World Cup, bạn không cần chạy nhiều. Chỉ cần thư giãn thôi”.

Câu trả lời này khiến Rio Ferdinand bất ngờ và chỉ có thể thốt lên: “Cái gì?”.

Tielemans không phải cầu thủ duy nhất khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng vận động của MU. Đội bóng có nhiều cầu thủ tỏ ra thiếu sức bền và chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng trong mùa giải.

MU khởi đầu mùa giải đáng thất vọng khi chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia, đồng thời rơi xuống khu vực có nguy cơ xuống hạng.

Trong bối cảnh đó, nếu Pochettino được bổ nhiệm, nhiều khả năng ông sẽ yêu cầu các cầu thủ trải qua những bài tập thể lực quen thuộc mà ông từng áp dụng tại các đội bóng trước đây.

Bài kiểm tra Gacon: Thử thách thể lực khiến cầu thủ phải dè chừng

Một trong những bài tập nổi tiếng của Pochettino là Gacon test, bài kiểm tra chạy ngắt quãng từng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều cầu thủ Tottenham trong thời gian làm việc dưới quyền ông.

Bài tập này yêu cầu cầu thủ chạy những quãng đường tăng dần sau mỗi lượt, trong khi thời gian hoàn thành mỗi lượt luôn được giữ cố định ở mức 45 giây.

Để hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra, cầu thủ phải chạy tổng cộng 5.000 m qua 25 chặng. Tuy nhiên, rất ít người có thể đi hết các chặng theo yêu cầu.

Kyle Walker, cựu hậu vệ Tottenham và đội tuyển Anh, từng kể lại mức độ khắc nghiệt của bài tập này trong chương trình podcast Stick to Football khi trò chuyện với Gary Neville.

Anh giải thích: “Những ai từng thi đấu cho Tottenham đều biết bài Gacon. Tôi nghĩ bài tập bắt đầu với quãng đường 145m và bạn có 45 giây để hoàn thành.

Sau đó, bạn đi bộ thêm 5m rồi phải chạy trở lại. Đến cọc tiếp theo, quãng đường tăng lên 210 m nhưng vẫn chỉ có 45 giây để hoàn thành. Cứ như vậy liên tục và tiếp tục tăng lên.

Người duy nhất tôi từng thấy hoàn thành bài tập này là Dele Alli. Cậu ấy thực sự là một con quái vật về khả năng chạy bộ”.

Chia sẻ của Walker cho thấy mức độ đòi hỏi rất cao của Gacon test, đặc biệt khi quãng đường liên tục tăng nhưng thời gian hoàn thành không thay đổi.

Những bài tập khắc nghiệt từng được Pochettino áp dụng tại các đội bóng cũ

Không chỉ tại Tottenham, Pochettino còn nổi tiếng ở những đội bóng khác bởi các chương trình rèn luyện thể lực có cường độ cao.

Ben Chilwell, cầu thủ từng làm việc với ông tại Chelsea, từng mô tả phương pháp tập luyện của nhà cầm quân người Argentina bằng cách liên tưởng đến những ngày còn thi đấu ở đội trẻ.

Anh chia sẻ: “Điều đó khiến tôi nhớ lại những ngày còn ở đội trẻ, khi chúng tôi thường gọi kiểu tập luyện ấy là bị vắt kiệt sức”.

Một câu chuyện khác về phương pháp huấn luyện của Pochettino được cựu tiền đạo tuyển Anh Rickie Lambert kể lại trong thời gian ông dẫn dắt Southampton.

Khi mới đến đội bóng, Pochettino yêu cầu các cầu thủ thực hiện 12 lượt chạy hình móng ngựa vào mỗi thứ Hai. Bài tập yêu cầu cầu thủ chạy nước rút dọc theo đường biên sân theo hình vòng cung hoặc chữ U, tạo thành hình dáng giống chiếc móng ngựa.

Lambert cùng trung vệ người Hà Lan Jos Hooiveld từng đại diện các cầu thủ đến gặp Pochettino để phản ánh về bài tập này. Tuy nhiên, cuộc gặp lại mang đến kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi của họ.

Lambert nhớ lại: “Khi tôi và Jos (Hooiveld) đến gặp Poch, ông ấy nở một nụ cười rất tươi. Poch gật đầu và nói: ‘Tôi hiểu, Rickie’.

Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng ông ấy thực sự lắng nghe những gì tôi nói. Tôi quay lại gặp các đồng đội để thông báo tin tốt và cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng mình đã giải quyết được vấn đề.

Chúng tôi thi đấu vào thứ Bảy, tập luyện vào thứ Hai và thay vì thực hiện 12 lượt chạy hình móng ngựa, chúng tôi phải chạy tới 24 lượt. Đó là thời điểm chúng tôi hiểu rằng mình phải lựa chọn: hoặc chấp nhận cách làm việc của ông ấy, hoặc không.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định tiếp tục theo ông ấy. Sau đó, không ai trong đội phàn nàn về chuyện này nữa. Poch thực sự thúc đẩy chúng tôi nhiều hơn khi ông ấy hiểu rõ từng cầu thủ.

Ban đầu, tôi nghĩ: ‘Trời ơi, người này thật điên rồ’. Nhưng tất cả chúng tôi đều tiến bộ và đó là giai đoạn tôi có thể trạng tốt nhất trong suốt sự nghiệp của mình”.

Southampton tiến bộ dưới thời Pochettino

Những yêu cầu tập luyện khắt khe ban đầu khiến nhiều cầu thủ Southampton bất ngờ, nhưng sau đó họ dần thích nghi với phương pháp của Pochettino.

Theo Rickie Lambert, chính sự nghiêm khắc và cường độ tập luyện cao đã giúp các cầu thủ cải thiện đáng kể nền tảng thể lực. Ông cũng cho biết bản thân từng đạt trạng thái thể chất tốt nhất trong sự nghiệp khi làm việc dưới quyền nhà cầm quân người Argentina.

Dưới sự dẫn dắt của Pochettino, Southampton đã cải thiện đáng kể khả năng vận động và tinh thần thi đấu. Đội bóng kết thúc mùa giải thứ hai và cũng là mùa giải cuối cùng của ông tại vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Sau đó, Pochettino rời Southampton để chuyển sang dẫn dắt Tottenham, còn Rickie Lambert gia nhập Liverpool và tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Anh.