Khó tin Carrick khiến Arteta "hít khói" ở chặng xuất phát Premier League

Carrick khởi đầu ấn tượng hơn Arteta ở Premier League

Carrick đã chính thức bị MU sa thải trong bối cảnh ông không thể ngăn “Quỷ đỏ” trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử tại Premier League. Đội chủ sân Old Trafford hiện nằm trong nhóm xuống hạng sau khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 10 trận đấu.

Ngược lại, Arteta đang trải qua giai đoạn đặc biệt thành công cùng Arsenal. “Pháo thủ” đang dẫn đầu Premier League, nắm giữ chức vô địch và duy trì phong độ ấn tượng tại Champions League.

Carrick giành nhiều điểm hơn Arteta (46 so với 42), nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng di sản tại Arsenal và giúp đội bóng thành London giành chức vô địch Premier League

Tuy nhiên, nếu đặt hai HLV lên bàn cân ở giai đoạn đầu dẫn dắt Arsenal và MU, một kết quả bất ngờ sẽ xuất hiện. Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, trong khi MU chính thức bổ nhiệm Carrick vào tháng 1/2026.

Trong 26 trận đầu tiên tại Premier League, Carrick đạt thành tích tốt hơn Arteta, người từng nhận được sự kiên nhẫn và ủng hộ từ ban lãnh đạo Arsenal. Tuy nhiên, cục diện sau đó đã thay đổi. Cụ thể, Carrick giành 13 chiến thắng, nhiều hơn 1 trận so với con số 12 của Arteta. MU có 7 trận hòa, trong khi Arsenal hòa 6 trận.

Sau 26 trận, Carrick cùng MU nhận 6 thất bại, ít hơn 2 trận so với Arsenal của Arteta (8 trận). Đội bóng của Carrick ghi được 43 bàn thắng, còn Arsenal dưới sự dẫn dắt của Arteta có 40 pha lập công.

MU để thủng lưới 33 bàn, trong khi con số này của Arsenal là 28. Nhờ đó, “Pháo thủ” có hiệu số bàn thắng bại +12, nhỉnh hơn mức +10 của “Quỷ đỏ”.

Tổng kết lại, Carrick giành được 46 điểm trong 26 trận đầu tiên tại Premier League. Trong khi đó, thành tích của Arteta là 42 điểm.

Vì sao MU quyết định sa thải Carrick?

Theo cây viết Steven Railston của tờ Manchester Evening News và chuyên đưa tin về MU, “Quỷ đỏ” quyết định sa thải Carrick bởi ban lãnh đạo CLB tin rằng chất lượng đội hình mà chiến lược gia người Anh sở hữu vượt xa vị trí hiện tại của đội chủ sân Old Trafford trên bảng xếp hạng.

Chỉ có Arsenal (63 điểm) và Man City (56 điểm) giành được nhiều điểm hơn MU (47 điểm) tại Premier League kể từ khi Carrick lần đầu được bổ nhiệm làm HLV MU vào ngày 13/1/2026

Carrick đã thoát khỏi nguy cơ bị sa thải trong gang tấc sau những thất bại nặng nề trước Como và Bournemouth cách đây hai tuần. Ông được trao cơ hội trong 3 trận đấu để chứng minh khả năng xoay chuyển tình thế của đội bóng.

Tuy nhiên, MU để thua 0-2 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge. Dù sau đó đánh bại Roma với tỷ số 3-2 và hòa Aston Villa 4-4, những hạn chế trong lối chơi của “Quỷ đỏ” vẫn bộc lộ rõ ràng. Vì vậy, ban lãnh đạo MU cho rằng họ cần hành động ngay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia này.

Ban lãnh đạo MU nhận định màn trình diễn của đội bóng trong 3 trận đấu nói trên chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh “Quỷ đỏ” đang đi đúng hướng. Việc chỉ giành được một chiến thắng sau 10 trận tại Premier League bị đánh giá nội bộ là “không thể chấp nhận được”.

Tập đoàn INEOS, do tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đứng đầu, tin rằng đội hình hiện tại của MU có chất lượng vượt trội so với những gì màn trình diễn và kết quả thi đấu từ đầu mùa giải phản ánh. Tập đoàn này kỳ vọng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ mở ra một tương lai tích cực hơn cho đội bóng.

Quyết định sa thải Carrick bị kéo dài trong tuần này khi MU đồng thời đẩy nhanh quá trình đàm phán bổ nhiệm Mauricio Pochettino. Nếu được bổ nhiệm, chiến lược gia người Argentina sẽ trở thành HLV trưởng chính thức thứ 8 của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Phía MU tin rằng CLB đã tuân thủ “đúng quy trình”, nhưng cách thức xử lý vụ sa thải lại tạo ra hình ảnh không mấy tích cực. Carrick vẫn tiếp tục chỉ đạo các buổi tập trong tuần này. Các nguồn tin từ MU đánh giá cao cách ông hành xử với tinh thần chuyên nghiệp ở mức cao nhất trong suốt giai đoạn đầy bất ổn.

Carrick ban đầu được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1 để kế nhiệm Ruben Amorim. Khi rời MU, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đưa “Quỷ đỏ” lên vị trí thứ sáu tại Premier League. Carrick sau đó khởi đầu triều đại bằng 2 chiến thắng trước Man City và Arsenal, trước khi giúp đội chủ sân Old Trafford cán đích ở vị trí thứ ba tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Nhà cầm quân 45 tuổi giúp MU giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu và được bổ nhiệm chính thức. Ông ký hợp đồng có thời hạn hai năm với đội chủ sân Old Trafford.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU chiêu mộ Karl Darlow, Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba, đồng thời bỏ ra 150 triệu bảng để cải tổ tuyến giữa. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” quyết định không tăng cường lực lượng ở những vị trí khác trong đội hình.

Những chiến thắng duy nhất của Carrick ở mùa giải này đến trước Ipswich Town, đội bóng vừa thăng hạng, Sabah và Roma.

MU bị loại khỏi League Cup sau thất bại trước Brighton, dù từng dẫn đối thủ 2 bàn tại Old Trafford. Những lo ngại càng gia tăng khi “Quỷ đỏ” lần lượt thua Como 1-4 tại Champions League và Bournemouth 0-3 chỉ vài ngày sau đó.

Carrick từng được đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải của Premier League và ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028 vào ngày 22/5. Tuy nhiên, chỉ 3 chiến thắng sau 15 trận ở mùa giải này đã khiến ông mất việc.