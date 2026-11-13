MU trở thành cối xay sự nghiệp, từ 8 đời HLV - Ronaldo đến tỷ phú Ratcliffe

Rất nhiều người đã xuất hiện, nhưng MU vẫn lụn bại trong hơn một thập kỷ

8 đời HLV, một vòng xoáy thất bại

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay năm 2013, MU liên tục thay HLV nhưng vẫn chưa tìm được con đường trở lại đỉnh cao. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick (giữ cương vị HLV MU trong 6 tháng), Erik ten Hag, Ruben Amorim và Michael Carrick đều gắn với những giai đoạn đầy biến động tại Old Trafford.

Moyes không thể kế thừa di sản của Ferguson. Van Gaal mang về FA Cup, Mourinho giành Europa League và League Cup, còn Solskjaer đưa MU đến vị trí á quân Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không ai xây dựng được nền tảng đủ vững chắc để duy trì thành công lâu dài.

Ten Hag đến với danh tiếng từ Ajax nhưng cuối cùng vẫn ra đi trong thất vọng. Amorim từng được tung hô tại Sporting Lisbon, tự ví mình là “Sir Alex mới” trước ngày đến Manchester nhận việc, song cũng không thể giúp MU thoát khỏi khủng hoảng. Rangnick thậm chí từng cảnh báo đội bóng cần một cuộc đại phẫu thay vì những điều chỉnh nhỏ.

Giờ đây, Carrick trở thành nạn nhân tiếp theo. Những triết lý khác nhau, những con người khác nhau, nhưng kết quả vẫn lặp lại: MU không thể phát huy năng lực của những người được trao cơ hội.

Carrick nhận quyết định sa thải từ BLĐ MU chiều 12/11 (giờ Hà Nội)

Ronaldo, Pogba và những “bom tấn” lụi tàn

Cristiano Ronaldo trở lại MU năm 2021 với tư cách huyền thoại, mang theo kỳ vọng viết tiếp câu chuyện huy hoàng. Nhưng mối quan hệ căng thẳng với Ten Hag cùng cuộc phỏng vấn gây chấn động năm 2022 khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phải chia tay đội bóng trong tranh cãi. Nhìn lại di sản CR7 từng có với đội bóng, hẳn nhiều fan MU cảm thấy tiếc nuối với những gì xảy ra trong cuộc tái hợp này.

Paul Pogba cũng là biểu tượng cho những khoản đầu tư không đạt kỳ vọng. Trở lại MU năm 2016 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới thời điểm đó (89 triệu bảng), tiền vệ người Pháp được kỳ vọng trở thành trung tâm của một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, anh rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2022 mà không thể giúp MU chinh phục Ngoại hạng Anh hay Champions League.

Angel Di Maria không thể thích nghi sau khi rời Real Madrid để đến Old Trafford. Alexis Sanchez gây thất vọng dù nhận mức lương thuộc hàng cao nhất đội bóng. Romelu Lukaku cũng ra đi chỉ sau hai mùa giải, bất chấp từng có những giai đoạn ghi bàn hiệu quả.

MU vẫn đủ sức chi tiền cho các ngôi sao, nhưng thường xuyên thất bại trong việc biến họ thành những mắt xích của một tập thể chiến thắng.

Với những thành tựu từng có, Ronaldo xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn trong ngày trở lại

Rashford, Sancho, Greenwood: Những tài năng dang dở

Khủng hoảng tại MU còn thể hiện qua cách đội bóng phát triển những tài năng trẻ.

Marcus Rashford từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Anh cũng như lò Carrington, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến sự nghiệp của anh không diễn ra như kỳ vọng.

Sau Rashford, lò Carrington xuất hiện “viên ngọc” còn được đánh giá cao hơn nữa là Mason Greenwood. Nhưng rồi tiền đạo đầy triển vọng này vẫn phải rời đi vì lý do thực sự khó hiểu và hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn.

Jadon Sancho cập bến năm 2021 khi mới 21 tuổi, sau khi tỏa sáng ở Borussia Dortmund. Thời điểm ấy, nhiều người mệnh danh Sancho là “Neymar nước Anh”, từng được mặc áo số 7 ở ĐT Anh. Song Sancho không bao giờ có thể tái hiện phong độ trong màu áo Dortmund ở Old Trafford, mâu thuẫn với HLV Ten Hag trước khi chính thức chia tay “Quỷ đỏ” ở mùa hè 2026 dưới dạng cầu thủ tự do.

Ba trường hợp khác nhau, song cùng phơi bày những khó khăn của MU trong việc tạo ra môi trường để các cầu thủ trẻ phát triển bền vững.

Tỷ phú Ratcliffe ôm mộng phục hưng MU, giờ bị chỉ trích chẳng kém nhà Glazer

Jim Ratcliffe: Tỷ phú cũng mắc kẹt tại Old Trafford

Người tiếp theo đối diện sức ép khổng lồ là Jim Ratcliffe, tỷ phú người Anh đứng sau tập đoàn Ineos và tham vọng tái thiết MU.

Thành công trong lĩnh vực hóa dầu không bảo đảm Ratcliffe sẽ thành công trong bóng đá. Kể từ khi Ineos tiếp quản vai trò điều hành thể thao tại MU cuối năm 2023, đội bóng vẫn bất ổn. Những quyết định nhân sự, chiến lược chuyển nhượng thiếu nhất quán và các khoản đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu khiến năng lực quản trị của bộ máy mới bị đặt dấu hỏi.

Ratcliffe từng thừa nhận không thể chỉ đổ lỗi cho các HLV khi nhiều người liên tiếp thất bại trong cùng một môi trường. Tuy nhiên, chính hệ thống do ông xây dựng vẫn chưa giải quyết được vấn đề ấy. Ngay cả những nhân vật có hồ sơ đáng chú ý như Omar Berrada hay Dan Ashworth cũng không thể bảo đảm thành công tại Old Trafford.

Từ tám đời HLV đến Ronaldo, Pogba, Di Maria, Sanchez, Lukaku và những tài năng như Rashford, Sancho, Greenwood, danh sách những người không đạt kỳ vọng tại MU ngày càng dài. Giờ đây, Ratcliffe cũng đang mắc kẹt trong vòng xoáy đó.

Vấn đề lớn nhất của MU không hẳn là thiếu nhân tài, mà là thiếu một hệ thống đủ tốt để họ phát huy tối đa năng lực. Nếu không giải quyết được căn nguyên ấy, tham vọng phục hưng của Ratcliffe có nguy cơ trở thành chương tiếp theo trong câu chuyện thất vọng kéo dài ở nơi được mệnh danh “Nhà hát của những giấc mơ”.