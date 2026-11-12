Khả năng MU xuống hạng là bao nhiêu %?

Trận hòa quả cảm không thể che lấp khủng hoảng

Khi trận đấu với Aston Villa bước sang phút bù giờ thứ hai, MU vẫn bị dẫn trước với tỷ số 2-4. Vì vậy, việc đội bóng ghi liên tiếp 2 bàn để giành lại trận hòa 4-4 có thể khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một bầu không khí tích cực hơn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

So với trận thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà trước đó, phản ứng của cổ động viên lần này dễ chịu hơn. Các cầu thủ MU nhìn chung vẫn nhận được những tràng pháo tay khi rời sân. Tuy nhiên, trên gương mặt các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện gần như không có nụ cười.

2 bàn thắng trong thời gian bù giờ của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu không thể giúp MU tránh việc kết thúc ngày thi đấu thứ 2 liên tiếp trong nhóm ba đội cuối bảng. Đáng chú ý, kỳ nghỉ quốc tế khiến đội bóng sẽ phải duy trì vị trí này trong khoảng 2 tuần tiếp theo.

Dù mùa giải vẫn còn dài và nguy cơ xuống hạng chưa phải điều cần quá lo lắng, vị trí hiện tại vẫn là nỗi thất vọng lớn đối với câu lạc bộ có tầm vóc và lịch sử như MU.

Thực tế, MU khó có khả năng phải xuống hạng. Phần lớn đội hình hiện tại vẫn là những cầu thủ từng giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Với lực lượng đó, MU được kỳ vọng có đủ khả năng để tránh việc rơi xuống giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại vẫn rất đáng báo động nếu đặt trong tương quan với vị thế vốn có của đội bóng.

Kỷ lục buồn 40 năm tái hiện

Lần gần nhất MU kết thúc một ngày thi đấu trong nhóm 3 đội cuối bảng trước giai đoạn cuối tuần vừa qua là vào tháng 8/2025. Trước đó, đội bóng cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự trong tháng 8/2022.

Tuy nhiên, việc một đội bóng nằm trong nhóm xuống hạng vào tháng 8 chưa phản ánh quá nhiều vấn đề. Đây thường là hệ quả của 1 hoặc 2 kết quả không tốt trong giai đoạn đầu mùa giải, khi các đội vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh.

Thời điểm tháng 8/2007 là ví dụ. MU từng đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng nhưng sau đó vẫn giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Vì vậy, việc nằm trong nhóm xuống hạng trước tháng 9 gần như không mang nhiều ý nghĩa để đánh giá khả năng sa sút của một đội bóng.

Ngược lại, nếu rơi vào nhóm 3 đội cuối bảng trong tháng 11, tình hình sẽ đáng lo ngại hơn nhiều. Đặc biệt, với một đội bóng có vị thế như MU, đây là thành tích khó chấp nhận.

MU bị đẩy xuống nhóm xuống hạng vào thứ Bảy sau khi Nottingham Forest đánh bại Man City với tỷ số 3-1 ngay tại sân City Ground.

Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 10/1986, MU kết thúc một ngày thi đấu ngoài tháng 8 trong nhóm ba đội cuối bảng. Đây cũng là giai đoạn không lâu trước khi Sir Alex Ferguson được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào đầu tháng 11/1986.

Ở thời điểm năm 1986, MU từng trải qua 28 ngày liên tiếp nằm trong nhóm xuống hạng. Với kỳ nghỉ quốc tế hiện tại, đội bóng chắc chắn sẽ có ít nhất 15 ngày liên tục ở vị trí này, đánh dấu quãng thời gian dài nhất kể từ giai đoạn năm 1986.

Chuyến làm khách Liverpool có thể khiến MU "chạm đáy"

Trận đấu tiếp theo của MU sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 22/11, khi họ hành quân đến sân Anfield để đối đầu Liverpool.

Hai đội xếp phía dưới MU là Sunderland và Crystal Palace đều thi đấu trước đó trong cùng vòng đấu. Vì vậy, MU hoàn toàn có thể bước vào trận gặp Liverpool với vị trí cuối bảng.

Ngay cả khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp không giành được kết quả thuận lợi, MU cũng không thể thoát khỏi nhóm xuống hạng trước khi trận đấu tại Anfield diễn ra. Thậm chí, chiến thắng trên sân khách cũng chưa chắc đủ để giúp họ cải thiện vị trí.

Nếu MU vẫn nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng sau vòng 11, đây sẽ là cột mốc đặc biệt đáng quên. Kể từ lần gần nhất MU xuống hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh vào năm 1974, thời điểm muộn nhất đội bóng từng rơi vào nhóm xuống hạng trong một mùa giải là ngày 21/11/1986.

Trong khoảng 13 năm qua, cụm từ "chạm đáy mới" thường xuyên được sử dụng khi nói về MU. Tuy nhiên, nếu đội bóng vẫn nằm trong nhóm xuống hạng sau vòng 11, cụm từ này có lẽ sẽ phản ánh chính xác nhất tình cảnh hiện tại.

Tất nhiên, mùa giải vẫn còn đủ dài để MU xoay chuyển tình thế. Nhưng việc tiếp tục nằm trong nhóm cuối bảng sẽ khiến khởi đầu tồi tệ của đội bóng trở nên đáng xấu hổ hơn.

Nếu Michael Carrick vẫn giữ được vị trí HLV trưởng sau kỳ nghỉ quốc tế, rất khó hình dung ông có thể tiếp tục tại vị nếu MU vẫn chưa thoát khỏi nhóm xuống hạng sau vòng đấu này.

Những con số đáng báo động

Vậy nguy cơ MU thực sự phải xuống hạng lớn đến mức nào?

Việc chỉ giành được 8 điểm sau 10 vòng đấu chắc chắn là thành tích đủ để khiến ban lãnh đạo và người hâm mộ lo lắng.

Theo thống kê, trong lịch sử Ngoại hạng Anh, có 41 đội bóng từng giành đúng 8 điểm sau 10 trận đầu tiên của mùa giải. Trong số đó, 17 đội cuối cùng phải xuống hạng, tương đương tỷ lệ 41,5%.

Đáng chú ý, trong 10 trường hợp gần nhất có đội bóng giành đúng 8 điểm sau 10 vòng đấu, đã có 4 đội phải xuống hạng. Những cái tên đó gồm Southampton mùa 2022/23, Swansea mùa 2017/18, Norwich mùa 2013/14 và Wolves mùa 2011/12.

Những con số này cho thấy tình hình của MU không đơn thuần là một giai đoạn khởi đầu thiếu ổn định. Đội bóng đang đứng trước nguy cơ thực sự nếu không sớm cải thiện thành tích.

Khả năng MU xuống hạng tăng lên 20,9%

Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính The Analyst, khả năng MU phải xuống hạng ở mùa giải này đã tăng lên 20,9%.

Mặc dù vẫn còn 7 câu lạc bộ được đánh giá có nguy cơ xuống hạng cao hơn MU, tỷ lệ hiện tại đã tăng đáng kể so với những dự đoán trước mùa giải.

Trước khi mùa giải khởi tranh, siêu máy tính chỉ đánh giá khả năng MU xuống hạng ở mức 3,6%. Khi ấy, đội bóng được dự đoán có 41,7% cơ hội kết thúc mùa giải trong nhóm 5 đội dẫn đầu, qua đó có khả năng giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, trong các mô phỏng mới nhất, tỷ lệ MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 trở lên chỉ còn 2,8%.

Sự thay đổi này phản ánh rõ mức độ sa sút của đội bóng so với những kỳ vọng ban đầu. Từ mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu và hướng đến Champions League, MU hiện phải đối mặt với bài toán trước mắt là thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Những tín hiệu tích cực mà đội bóng từng tạo dựng ở mùa giải trước dường như đã không còn. Tuy nhiên, MU không nên cho rằng tình hình hiện tại đã là giới hạn thấp nhất của họ. Bởi mọi thứ vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn.