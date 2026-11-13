HLV Pochettino khi nào bắt đầu công việc tại MU?

Ấn định thời điểm Pochettino bắt đầu công việc tại MU

BBC và Manchester Evening News đồng loạt xác nhận, Pochettino dự kiến vẫn dẫn dắt ĐT Mỹ trong cả hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti trước khi chính thức bắt tay vào công việc mới tại MU. Chiến lược gia người Argentina sẽ hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Mỹ sau trận lượt về trên sân TQL tại Cincinnati (Mỹ), diễn ra vào ngày 18/11. Sau đó, ông sẽ lên đường tới Manchester (Anh).

Pochettino dự kiến sẽ bắt đầu những buổi tập đầu tiên cùng MU vào ngày 19/11

Trận đấu dự kiến kết thúc vào khoảng 2h sáng 18/11 theo giờ Anh. Pochettino nhiều khả năng sẽ có mặt tại Manchester trong ngày hôm đó, trước khi bắt đầu công việc tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU vào ngày 19/11.

Điều này đồng nghĩa chiến lược gia người Argentina chỉ có 3 ngày làm việc cùng các cầu thủ trước trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng MU. “Quỷ đỏ” sẽ hành quân tới Anfield để đối đầu Liverpool tại Premier League vào ngày 22/11. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của MU sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia khép lại.

MU đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Pochettino về việc đưa ông trở thành HLV trưởng mới của đội chủ sân Old Trafford, đồng thời thống nhất được những điều khoản cơ bản với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer).

Giám đốc điều hành MU, Omar Berrada, đã liên hệ với các quan chức Liên đoàn Bóng đá Mỹ để xác nhận sự tồn tại của điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 10 triệu USD, đồng thời thông báo ý định kích hoạt điều khoản này của đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, MU có thể phải chi thêm 2 triệu USD để đưa đội ngũ trợ lý của Pochettino về Old Trafford, trong đó có Jesus Perez, cộng sự lâu năm của chiến lược gia người Argentina.

Các cuộc đàm phán giữa MU và Liên đoàn Bóng đá Mỹ đã đi đến thống nhất rằng Pochettino sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Mỹ trong cả hai trận đấu với Haiti, trước khi chính thức kết thúc nhiệm vụ tại đội bóng xứ cờ hoa.

Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15/11 tại sân Sabina Park, Kingston, Jamaica. Pochettino dự kiến trả lời phỏng vấn truyền thông tại trung tâm huấn luyện của ĐT Mỹ vào ngày hôm nay (13/11).

MU quyết định sa thải Carrick trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford rơi xuống nhóm xuống hạng và trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong vòng 40 năm. Xét về kinh nghiệm huấn luyện, Pochettino sẽ là sự nâng cấp đáng kể so với Carrick, khi từng dẫn dắt Tottenham, PSG và Chelsea.