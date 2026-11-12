Báo chí châu Âu dậy sóng vụ MU sa thải Carrick, tố “trò hề” ở Old Trafford

The Sun gọi cách MU sa thải Carrick là "trò hề"

Thông tin Manchester United chính thức chấm dứt hợp đồng với Michael Carrick nhanh chóng chiếm sóng các trang thể thao lớn tại châu Âu. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông Anh phản ứng gay gắt không chỉ là quyết định sa thải mà còn là cách ban lãnh đạo đội bóng đối xử với cựu tiền vệ 45 tuổi.

The Sun đặc biệt giận dữ với cách BLĐ MU đối xử với HLV Carrick

Tờ The Sun sử dụng những ngôn từ đặc biệt nặng nề khi mô tả cuộc chia tay này. Trong bài viết đăng ngày 12/11, tờ báo Anh gọi cách xử lý của những người đứng đầu MU là một "trò hề", đồng thời chỉ trích sự vụng về của ban lãnh đạo đội bóng này.

Theo The Sun, Carrick đến trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng thứ Năm nhưng rời đi chỉ khoảng hai giờ sau đó, vào lúc 10h15. Chưa đầy 30 phút sau, MU chính thức công bố quyết định sa thải.

Điều đáng nói, quyết định thay tướng được cho là đã hình thành từ đầu tuần, sau cuộc thảo luận giữa Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe. Dù vậy, Carrick vẫn phải tiếp tục điều hành các buổi tập hôm thứ Ba và thứ Tư.

The Sun cho rằng cách xử lý kéo dài này khiến Carrick rơi vào tình cảnh khó xử, khi tương lai gần như đã được định đoạt nhưng ông vẫn phải làm việc như bình thường.

Bất chấp những chỉ trích, MU vẫn dành lời tri ân cho Carrick trong thông báo chia tay, khẳng định ông mãi là huyền thoại của CLB và ghi nhận sự chuyên nghiệp, tận tụy trong suốt thời gian dẫn dắt đội bóng.

Daily Mail phơi bày hậu trường, Carrick bị "đem ra làm vật tế thần"

Nếu The Sun tập trung vào cách thức sa thải, Daily Mail lại khai thác những bất ổn phía sau hậu trường Old Trafford.

Tờ Daily Mail tiết lộ nội tình ở Old Trafford

Theo thông tin được Daily Mail đăng tải, một số nguồn tin thân cận với phòng thay đồ MU cho rằng Carrick đã bị ban lãnh đạo đẩy vào thế khó. Họ tin rằng những vấn đề của đội bóng không đơn giản chỉ nằm ở năng lực của HLV trưởng.

Đáng chú ý, Daily Mail tiết lộ những bất đồng nội bộ, sự thiếu quyết đoán của ban lãnh đạo và việc bí mật tìm kiếm người thay thế đã khiến tình hình thêm căng thẳng. Một số cầu thủ được cho là không hài lòng khi Carrick phải tiếp tục công việc trong lúc đội bóng xúc tiến kế hoạch bổ nhiệm Pochettino.

Tuy nhiên, thành tích sân cỏ khiến Carrick khó có thể tự bảo vệ mình. MU hiện đứng thứ 18 tại Premier League với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 vòng đấu, chỉ giành một chiến thắng. Đây là màn khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong 40 năm.

Bình luận trên talkSPORT, cựu Chủ tịch Crystal Palace - ông Simon Jordan cũng chỉ trích cách MU xử lý vụ việc, cho rằng ban lãnh đạo thiếu sự tôn trọng cần thiết đối với Carrick.

Marca, L'Équipe chú ý đến khủng hoảng MU

Không chỉ báo chí Anh, truyền thông Tây Ban Nha và Pháp cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho biến động tại Old Trafford.

Tờ Marca cũng đưa tin về vụ MU sa thải HLV Carrick

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin MU sa thải Carrick và chờ đợi Pochettino, đặt quyết định thay tướng trong bối cảnh đội bóng đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, L'Équipe (Pháp) nhấn mạnh chi tiết MU đang đứng thứ 18 tại Premier League khi thông báo Carrick mất ghế. Chính vị trí trong nhóm xuống hạng của một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh khiến sự kiện này trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Điểm chung trong cách tiếp cận của truyền thông hai nước là việc sa thải Carrick mở đường cho một cuộc thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện.

Pochettino hiện là ứng viên sáng giá nhất tiếp quản MU. Theo Sky Sports, chiến lược gia người Argentina đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, ông vẫn còn hợp đồng với đội tuyển Mỹ đến năm 2030 và MU dự kiến phải chi khoảng 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng.

Trước mắt, MU hướng về Premier League bằng cuộc đối đầu Liverpool lúc 22h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội). Đây có thể là thử thách đầu tiên với triều đại mới, đồng thời là phép thử cho quyết định thay tướng đang gây tranh cãi trên khắp châu Âu.