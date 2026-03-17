Cầu thủ 19 tuổi làm lu mờ cả Đình Bắc, Tiến Linh tại V-League

Khoa Ngô nổi lên như cầu thủ gây chú ý nhất V-League 2025/26 những vòng đấu gần đây.

Kể từ khi ra mắt giải đấu trong màu áo CLB Công an TP.HCM, tiền vệ 19 tuổi này gây ấn tượng không chỉ bởi lối chơi thông minh, hiện đại, hiệu quả mà còn ở thống kê: 5 trận, ghi 3 bàn cùng 1 kiến tạo.

Hiệu suất ghi bàn của Khoa Ngô vượt xa các tiền đạo nội nổi tiếng như Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 nhưng chưa có bàn nào sau 16 vòng V-League), hay Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP.HCM, chân sút tốt nhất tuyển Việt Nam hiện đang còn thi đấu, hiện có 3 bàn sau 16 vòng V-League).

Đáng chú ý, các bàn thắng của Khoa Ngô đều rất quan trọng. Bàn đầu trong chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND tại vòng 12, bàn thứ hai trong chiến thắng 1-0 trước HAGL ở vòng 15 và mới nhất là bàn thắng giúp đội nhà thắng PVF-CAND tại vòng 16.

Không quá khi nói Khoa Ngô đã mang về 9 điểm để giúp CLB Công an TP.HCM leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2025/26 thời điểm hiện tại.

Khoa Ngô (hay còn được gọi Ngô Đăng Khoa) sinh năm 2006 tại Perth - Australia, trưởng thành từ lò đào tạo của Perth Glory. Trước khi trở về Việt Nam đầu năm 2026, anh từng thi đấu tại giải VĐQG Australia và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại giải đấu này.

Dù có thể hình nhỏ bé (chỉ cao 1,65 m) nhưng bù lại Đăng Khoa có khả năng đi bóng tốc độ, lối chơi kỹ thuật và đầy tinh quái cùng độ lì. Đây chính là chìa khoá để tiền vệ Việt kiều chinh phục được HLV Lê Huỳnh Đức trao suất đá chính và giúp Công an TP.HCM bay cao.

Có bố mẹ cùng là người Việt, tuy nhiên Khoa Ngô hiện chưa có quốc tịch Việt Nam. Người hâm mộ hy vọng tài năng trẻ này sớm hoàn thành nhập tịch, để cống hiến cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.