Trao giải "Oscar thể thao Việt Nam": Thu Vinh nhận giải danh giá, Đình Bắc được vinh danh

Các hạng mục giải thưởng đã được trao tối nay:

- Giải thưởng Nam vận động viên xuất sắc của năm thuộc về xạ thủ Hà Minh Thành của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Năm 2025, anh giành 2 HCV cúp châu Á 2025, 2 HCV, phá 1 kỷ lục Đại hội tại SEA Games 33.

- Giải thưởng Nữ vận động viên của năm thuộc về Trịnh Thu Vinh môn bắn súng. Năm 2025, Thu Vinh giành 1 HCV châu Á 2025, 4 HCV và phá 3 kỷ lục tại SEA Games 33.

Thu Vinh nhận giải Nữ VĐV của năm (Ảnh: Ban tổ chức)

- Giải thưởng Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm được trao cho huấn luyện viên Kim Sang Sik của đội tuyển U22 Việt Nam.

- Giải thưởng Vận động viên trẻ của năm thuộc về Nguyễn Đình Bắc của U22 Việt Nam

Đình Bắc nhận giải VĐV trẻ của năm (Ảnh: Ban tổ chức)

- Giải thưởng Đồng đội của năm thuộc về Đội tiếp sức 4 x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh, gồm các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng - giành HCV, phá kỷ lục Đại hội tại SEA Games 33.

- Danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc của năm thuộc về huấn luyện viên Dương Hoàng Long của ĐT karate Việt Nam. Ông đã huấn luyện, chỉ đạo học trò giành 2 HCV giải vô địch châu Á, 3 HCV SEA Games 33.

Văn Khang và Đình Bắc đại diện cho U22 Việt Nam nhận giải Đội tuyển của năm (Ảnh: Ban tổ chức)

- Danh hiệu Đội tuyển của năm thuộc về đội U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33. Huấn luyện viên Kim Sang Sik, cầu thủ Khuất Văn Khang và Đình Bắc đại diện đội nhận giải.

- Giải thưởng Vận động viên được yêu thích nhất thuộc về Trần Thị Thanh Thuý - đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 2 cô nhận được giải thưởng này.

- Giải thưởng Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm là kình ngư Vi Thị Hằng. Năm 2025, cô đạt 2 chuẩn châu Á tại Para World Series Mexico 2025, giành 4 HCV giải bơi vô địch quốc gia 2025, 4 HCV và phá 2 kỷ lục Para Games.

Xứng danh giải "Oscar thể thao của Việt Nam"

Không chỉ là một lễ vinh danh thường niên, Cúp Chiến thắng 2025 đang thực sự trở thành “Oscar của thể thao Việt Nam”, nơi những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong năm được đặt lên bàn cân, soi chiếu dưới lăng kính thành tích, ảnh hưởng và dấu ấn cá nhân.

Ở trung tâm cuộc đua là hai cái tên đại diện cho hai môn thể thao thế mạnh của nước nhà: Trịnh Thu Vinh “Cô gái vàng” của SEA Games 33 và Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao sáng bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Thu Vinh (bên phải) sáng cửa lên ngôi ở nội dung dành cho nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2025

Thu Vinh, sự chuẩn mực của một ngôi sao thể thao đỉnh cao

Nếu phải chọn một gương mặt nữ tiêu biểu nhất năm 2025, Trịnh Thu Vinh gần như hội tụ đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất. Xạ thủ thuộc biên chế Công an Nhân dân không chỉ thống trị SEA Games 33 với 4 HCV, mà còn khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục với 1 HCV cúp châu Á, đồng thời phá tới 3 kỷ lục trong năm thi đấu đỉnh cao.

Quan trọng hơn, Thu Vinh đại diện cho hình ảnh một VĐV hiện đại, ổn định phong độ, bản lĩnh ở thời khắc quyết định và có khả năng duy trì đỉnh cao thành tích trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bắn súng châu Á. Việc cô vừa được vinh danh là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 càng củng cố vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu VĐV nữ của năm tại Cúp Chiến thắng.

Những ứng viên cạnh tranh với nữ xạ thủ Thu Vinh gồm, Nguyễn Thị Oanh giữ vị thế “nữ hoàng điền kinh” với 3 HCV SEA Games, Nguyễn Thị Hương nổi bật nhờ thành tích châu Á và 4 HCV SEA Games, trong khi Hoàng Thị Mỹ Tâm và Trần Thị Thanh Thúy tạo dấu ấn mạnh ở đấu trường châu lục.

Đình Bắc, gương mặt biểu tượng của bóng đá Việt Nam 2025

Ở hạng mục nam VĐV xuất sắc nhất năm, Nguyễn Đình Bắc là hiện thân rõ nét nhất cho sức hút của bóng đá trong bức tranh toàn cảnh thể thao Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 có một năm thi đấu nổi bật khi góp công vào HCV SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á, và mới nhất là cùng U23 Việt Nam giành HCĐ giải U23 châu Á 2026, thành tích có ý nghĩa lớn về mặt vị thế khu vực.

Đình Bắc (số 7) được đánh giá rất cao trong năm 2025

Không chỉ là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, Đình Bắc đã thực sự bước sang vai trò trụ cột, tạo dấu ấn cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Sự trưởng thành nhanh chóng, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu quyết liệt giúp anh trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục VĐV nam của năm, giữa một danh sách đề cử quy tụ nhiều nhà vô địch châu Á và thế giới.

Cạnh tranh trực tiếp với Đình Bắc là Nguyễn Huy Hoàng (bơi) với 2 HCV châu Á, 3 HCV SEA Games 33 và Lại Lý Huynh, nhà vô địch thế giới cờ tướng 2025. Hà Minh Thành và Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng là đối thủ nặng ký nhờ loạt HCV châu Á, SEA Games và kỷ lục chuyên môn.

Cơ chế bình chọn hai vòng, kết hợp giữa lá phiếu người hâm mộ và quyết định của hội đồng chuyên môn, khiến kết quả cuối cùng không chỉ phản ánh mức độ phổ biến, mà còn là sự ghi nhận mang tính chuyên môn và lịch sử.

Tối nay, 20h ngày 29/1 tại Hà Nội, khi ánh đèn gala bật sáng, những tranh luận sẽ khép lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc vinh danh. Dù cái tên được xướng lên là ai, Cúp Chiến thắng 2025 vẫn sẽ khắc họa một năm rực rỡ của thể thao Việt Nam, nơi những ngôi sao được gọi tên và truyền cảm hứng cho chặng đường phía trước.