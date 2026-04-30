HLV Mourinho tuyên bố ẩn ý, lộ thời điểm ông trùm Perez đón về Real Madrid

Mourinho tuyên bố ẩn ý

Trong vài tuần qua, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đưa tin Jose Mourinho đang trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Real Madrid sau mùa giải 2025/26. Mọi chuyện càng trở nên khó lường hơn sau cuộc phỏng vấn mới đây của “Người Đặc Biệt” trên truyền thông Bồ Đào Nha.

Cụ thể, khi được hỏi về tương lai tại CLB chủ quản Benfica, Mourinho trả lời ngắn gọn: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa Benfica tham dự Champions League". Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố ẩn ý: “Tôi không thể đảm bảo điều đó.” Những câu trả lời ngắn gọn này khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Mourinho "bật đèn xanh" cho Real Madrid và Chủ tịch Perez?

Mourinho dẫn dắt Benfica từ tháng 9 năm ngoái, hợp đồng kéo dài đến 2027 với điều khoản giải phóng 3 triệu euro. Hiện tại, đội bóng đang đứng thứ 2 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, kém đội đầu bảng Porto 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng. Việc không thể đòi lại ngôi vương trong nước cũng như phải tham dự vòng loại Champions League là thành tích dưới kỳ vọng với Benfica.

Lộ thời điểm Real công bố HLV trưởng mới

Theo thông tin từ Le Journal du Real, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez không muốn tốn quá nhiều thời gian vào công tác tuyển dụng HLV, thậm chí muốn ký hợp đồng với "thuyền trưởng" mới trước World Cup 2026 (khởi tranh từ 12/6).

Điều này khiến các ứng viên như Mauricio Pochettino (ĐT Mỹ), Lionel Scaloni (ĐT Argentina) hay Didier Deschamps (ĐT Pháp) bị loại trừ, bởi họ đều đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Real vẫn là Mourinho và Jurgen Klopp. Le Journal du Real cho hay, những cái tên vừa kể trên chỉ được xem xét nghiêm túc nếu Mourinho, Klopp từ chối "Đội bóng Hoàng gia".

Perez và Mourinho chính thức đàm phán, vẫn được cân nhắc

Để tiến nhanh trong việc bổ nhiệm HLV mới, Chủ tịch Perez đã liên hệ với siêu "cò" Jorge Mendes - người đại diện của HLV Mourinho - chỉ 2 ngày sau trận tứ kết lượt về Champions League hôm 16/4 để thông báo rằng ông sẽ gọi điện trực tiếp cho Mourinho.

Ngày hôm sau, đôi bên đã trao đổi, tuy nhiên Mourinho được cho là chưa hoàn toàn hứng thú với việc trở lại Real. Dù vậy, Perez vẫn kiên quyết muốn có cuộc gặp trực tiếp với HLV trưởng Benfica, dự kiến diễn ra ngày 3/5 tại Lisbon (Bồ Đào Nha).

Dù Mourinho được Perez ưu tiên, Real không loại trừ khả năng chiêu mộ Jurgen Klopp. Le Journal du Real nhấn mạnh, Klopp vẫn được xem như lựa chọn hàng đầu. Dự kiến, Perez cũng sẽ có động thái tiếp cận cuối cùng để xác định khả năng thực sự chiêu mộ nhà cầm quân người Đức.