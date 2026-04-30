Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
HLV Mourinho tuyên bố ẩn ý, lộ thời điểm ông trùm Perez đón về Real Madrid

La liga 2025-26 Real Madrid HLV Mourinho

Real Madrid đang thực hiện những động thái quyết liệt để đưa HLV Mourinho trở lại sân Bernabeu.

  

Mourinho tuyên bố ẩn ý

Trong vài tuần qua, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đưa tin Jose Mourinho đang trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Real Madrid sau mùa giải 2025/26. Mọi chuyện càng trở nên khó lường hơn sau cuộc phỏng vấn mới đây của “Người Đặc Biệt” trên truyền thông Bồ Đào Nha.

Cụ thể, khi được hỏi về tương lai tại CLB chủ quản Benfica, Mourinho trả lời ngắn gọn: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa Benfica tham dự Champions League". Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố ẩn ý: “Tôi không thể đảm bảo điều đó.” Những câu trả lời ngắn gọn này khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Mourinho "bật đèn xanh" cho Real Madrid và Chủ tịch Perez?

Mourinho dẫn dắt Benfica từ tháng 9 năm ngoái, hợp đồng kéo dài đến 2027 với điều khoản giải phóng 3 triệu euro. Hiện tại, đội bóng đang đứng thứ 2 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, kém đội đầu bảng Porto 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng. Việc không thể đòi lại ngôi vương trong nước cũng như phải tham dự vòng loại Champions League là thành tích dưới kỳ vọng với Benfica.

Lộ thời điểm Real công bố HLV trưởng mới

Theo thông tin từ Le Journal du Real, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez không muốn tốn quá nhiều thời gian vào công tác tuyển dụng HLV, thậm chí muốn ký hợp đồng với "thuyền trưởng" mới trước World Cup 2026 (khởi tranh từ 12/6).

Điều này khiến các ứng viên như Mauricio Pochettino (ĐT Mỹ), Lionel Scaloni (ĐT Argentina) hay Didier Deschamps (ĐT Pháp) bị loại trừ, bởi họ đều đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Real vẫn là Mourinho và Jurgen Klopp. Le Journal du Real cho hay, những cái tên vừa kể trên chỉ được xem xét nghiêm túc nếu Mourinho, Klopp từ chối "Đội bóng Hoàng gia".

Perez và Mourinho chính thức đàm phán, vẫn được cân nhắc

Để tiến nhanh trong việc bổ nhiệm HLV mới, Chủ tịch Perez đã liên hệ với siêu "cò" Jorge Mendes - người đại diện của HLV Mourinho - chỉ 2  ngày sau trận tứ kết lượt về Champions League hôm 16/4 để thông báo rằng ông sẽ gọi điện trực tiếp cho Mourinho.

Ngày hôm sau, đôi bên đã trao đổi, tuy nhiên Mourinho được cho là chưa hoàn toàn hứng thú với việc trở lại Real. Dù vậy, Perez vẫn kiên quyết muốn có cuộc gặp trực tiếp với HLV trưởng Benfica, dự kiến diễn ra ngày 3/5 tại Lisbon (Bồ Đào Nha).

Dù Mourinho được Perez ưu tiên, Real không loại trừ khả năng chiêu mộ Jurgen Klopp. Le Journal du Real nhấn mạnh, Klopp vẫn được xem như lựa chọn hàng đầu. Dự kiến, Perez cũng sẽ có động thái tiếp cận cuối cùng để xác định khả năng thực sự chiêu mộ nhà cầm quân người Đức.

Real có biến cực căng: Mbappe mâu thuẫn Bellingham, phòng thay đồ dậy sóng
Phòng thay đồ của Real Madrid đang rối như tơ vò khi Mbappe và Bellingham mâu thuẫn thẳng mặt.

-30/04/2026 03:15 AM (GMT+7)
