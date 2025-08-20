MU tìm gấp thủ môn mới, 6 "người nhện" lọt vào tầm ngắm

👑 1. Gianluigi Donnarumma (PSG) - "Bom tấn" trong mơ

Đây là mục tiêu đẳng cấp và tham vọng nhất. Donnarumma, 26 tuổi, đã giành mọi vinh quang và là một "người khổng lồ" thực sự trong khung gỗ. Quan trọng nhất, anh đang bị "thất sủng" tại PSG sau khi CLB này chiêu mộ Lucas Chevalier và sẵn sàng ra đi.

Ưu điểm: Đẳng cấp thế giới, kinh nghiệm đỉnh cao, còn cả sự nghiệp phía trước.

Nhược điểm: Giá chuyển nhượng và mức lương khổng lồ, cùng với sự cạnh tranh từ Man City.

🎯 2. Diogo Costa (Porto) - Lựa chọn của HLV Amorim

Theo nhiều nguồn tin, đây chính là thủ môn mà HLV Ruben Amorim yêu thích nhất và muốn đưa về Old Trafford. Amorim đã quá hiểu tài năng của Costa sau nhiều lần dẫn dắt Sporting Lisbon đối đầu Porto ở Bồ Đào Nha.

Ưu điểm: "Vua bắt penalty", có tố chất thủ lĩnh (đội trưởng Porto), được HLV tin tưởng tuyệt đối.

Nhược điểm: Porto sẽ không bán rẻ ngôi sao số một của mình.

💰 3. Andriy Lunin (Real Madrid) - "Món hời" giá 21 triệu bảng

Đây là phương án cực kỳ hợp lý về mặt tài chính. Lunin đã chứng tỏ được đẳng cấp khi thay thế Courtois ở mùa giải 2023-24, nhưng giờ đây lại phải trở về kiếp dự bị. Anh được cho là muốn ra đi để được bắt chính.

Ưu điểm: Kinh nghiệm ở CLB lớn, giá cực rẻ với điều khoản giải phóng chỉ 21 triệu bảng.

Nhược điểm: Chưa bao giờ thực sự là thủ môn số một trong một thời gian dài.

🧱 4. Gregor Kobel (Dortmund) - "Người khổng lồ" toàn diện

Tuyển thủ Thụy Sĩ là một trong những thủ môn được đánh giá cao nhất Bundesliga. Anh toàn diện ở cả khả năng cứu thua lẫn chơi chân, với những đường chuyền dài được so sánh với Ederson.

Ưu điểm: Chiều cao 1m95, chống bóng bổng cực tốt (điều MU đang yếu), khả năng phản xạ xuất thần.

Nhược điểm: Dortmund sẽ hét một cái giá không hề nhỏ.

🤝5. Marco Carnesecchi (Atalanta) - Mối quan hệ tốt đẹp

Man United có mối quan hệ rất tốt với Atalanta sau các thương vụ Amad Diallo và Rasmus Hojlund. Carnesecchi đã có một mùa giải bùng nổ, đặc biệt là ở Champions League với 5 trận giữ sạch lưới sau 8 trận vòng bảng.

Ưu điểm: Trẻ, tài năng, CLB có mối quan hệ sẵn có để đàm phán.

Nhược điểm: Ít kinh nghiệm ở môi trường đỉnh cao so với các ứng viên khác.

🧯 6. Nick Pope (Newcastle) - Giải pháp "chữa cháy" kinh nghiệm

Nếu HLV Amorim cần một giải pháp an toàn, giàu kinh nghiệm ở Premier League và không tốn nhiều chi phí, Nick Pope là câu trả lời. Hợp đồng của anh với Newcastle sẽ hết hạn vào năm sau, khiến mức giá của anh rất phải chăng.

Ưu điểm: Kinh nghiệm dày dạn ở NHA, giá rẻ, đáng tin cậy.

Nhược điểm: Đã 33 tuổi, chỉ là một phương án ngắn hạn.