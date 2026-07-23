Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới gây sốt khi gia nhập CLB dự Cúp C1 châu Âu

Tiền đạo Ana Maria Marković mới đây đã gia nhập CLB Hajduk ở giải VĐQG Croatia sau khi rời Brooklyn FC ở giải nhà nghề Mỹ, qua đó hứa hẹn góp mặt ở UEFA Champions League nữ mùa 2026/27 nhờ chức vô địch Croatia của Hadjuk. Markovic là một tuyển thủ Croatia và đã từng thi đấu cho các giải bóng đá nữ ở Mỹ, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ, nơi cô sinh ra.

Ana Maria Markovic đăng ảnh gia nhập CLB Hadjuk ở giải VĐQG Croatia

Markovic không chỉ có tài năng mà còn là một trong những cầu thủ đẹp nhất thế giới. Với mái tóc vàng, khuôn mặt khả ái và tính cách năng động, Markovic có gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram và là một trong những VĐV được Adidas tài trợ. Cô đã có mặt tại World Cup 2026 vừa qua và trao bóng trong trận đấu giữa Croatia và Anh.

Mặc dù là người Croatia, Markovic sinh ra tại Thụy Sĩ do bố mẹ cô di cư sang đó ở cuối thế kỷ trước. Cô thường xuyên giao du với giới cầu thủ & làng giải trí Thụy Sĩ, và năm ngoái cô đã góp mặt trong một bộ phim ngắn theo phong cách cao bồi Viễn Tây quảng bá cho ĐT Thụy Sĩ ở World Cup, với sự góp mặt của 2 ngôi sao của đội tuyển nước này là Granit Xhaka và Zeki Amdouni.

Bên cạnh lấn sân vào lĩnh vực giải trí, cô Markovic cũng bổ sung nguồn thu nhập của mình với một thương hiệu protein cho giới vận động viên được sản xuất tại Thụy Sĩ. Cô cũng dùng nhan sắc của mình để xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá mỹ phẩm.

Mặc dù được không it cánh đàn ông theo đuổi nhưng Markovic hiện đã có bạn trai là cầu thủ Tomas Ribeiro, họ đã hẹn hò khi Ribeiro trở về quê nhà thi đấu cho Vitoria Guimaraes sau 1 năm đá tại Thụy Sĩ. Đợt World Cup vừa qua cô Markovic đã đùa rằng “sẽ có người phải ngủ trên ghế tối nay”, sau khi Croatia của cô bị Bồ Đào Nha của Ribeiro loại ở vòng 1/16.

Những hình ảnh về Ana Maria Markovic