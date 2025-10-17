Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Biến căng Barcelona: Yamal vô kỷ luật không bị phạt, phòng thay đồ bất mãn

Sự kiện: Barcelona Lamine Yamal La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Lamine Yamal và HLV Hansi Flick đã xảy ra căng thẳng vì vấn đề kỷ luật.

  

Flick đòi phạt Yamal bất thành

Theo đài Cadena SER (Tây Ban Nha), HLV Flick dự định phạt Yamal vì đi trễ trong buổi họp đội trước trận gặp PSG ở Champions League hôm 2/10. Chiến lược gia người Đức, nổi tiếng với phong cách kỷ luật nghiêm khắc, đã thông báo với ngôi sao trẻ 18 tuổi rằng anh sẽ không được ra sân từ đầu. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Deco đã can thiệp và yêu cầu để Yamal đá chính, khiến quyết định của HLV Flick bị đảo ngược.

Ban lãnh đạo Barcelona được cho là đã yêu cầu HLV Flick để Yamal ra sân ngay từ đầu trước PSG

Ban lãnh đạo Barcelona được cho là đã yêu cầu HLV Flick để Yamal ra sân ngay từ đầu trước PSG

Sự việc này đã làm dấy lên lo ngại về quyền uy của HLV Flick trong phòng thay đồ, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Barcelona có đang mất tập trung giữa giai đoạn then chốt của mùa giải hay không.

Quyết định của Deco gây tranh cãi

Nguồn tin cho biết Yamal đến muộn trong buổi họp đội trước trận đấu, và HLV Flick lập tức quyết định gạch tên anh khỏi đội hình xuất phát như một hình phạt. Đây không phải là lần đầu tiên ông áp dụng biện pháp mạnh tay. Trước đó, Jules Kounde, Raphinha và Inaki Pena cũng từng bị loại khỏi đội hình chính vì những lỗi tương tự.

Tuy nhiên, Deco đã can thiệp và buộc HLV Flick phải thay đổi quyết định, cho rằng Yamal là nhân tố không thể thiếu trong trận đấu quan trọng như vậy. Sự can thiệp này được cho là khiến HLV Flick không hài lòng, vì ông cảm thấy quyền hạn của mình bị xâm phạm, và rằng mọi cầu thủ phải được đối xử bình đẳng, bất kể vị thế của họ trong đội.

Cuối cùng, Yamal vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút trước PSG, trận đấu mà anh bị tái phát chấn thương háng. Đó là nguyên nhân khiến ngôi sao 18 tuổi buộc phải rút lui khỏi danh sách triệu tập của Tây Ban Nha trong đợt “FIFA Days” vừa qua.

Phòng thay đồ Barcelona dậy sóng

Sự cố giữa Yamal và HLV Flick không phải là trường hợp cá biệt. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Barcelona đang ngày càng lo ngại về lối sống và thái độ của ngôi sao trẻ 18 tuổi ngoài sân cỏ, dù anh vẫn được đánh giá là cầu thủ có tinh thần tập luyện chuyên nghiệp.

Raphinha và&nbsp;Kounde từng bị phạt vì đến muộn&nbsp;trong buổi họp đội

Raphinha và Kounde từng bị phạt vì đến muộn trong buổi họp đội

Nguồn tin nội bộ Barcelona cho biết, dù Yamal thường là người đến sân tập sớm nhất, nhưng một số hành vi gần đây của anh đã gây ra sự bất an trong nội bộ CLB.

Một nguồn tin được tờ Goal trích dẫn cho hay: “Có một chút lo ngại về cuộc sống hằng ngày của Yamal. Không đến mức báo động, nhưng Barcelona không hài lòng với một vài điều đã xảy ra trong những tháng gần đây. Cách cậu ấy sống và sinh hoạt không thực sự đúng hướng”.

Ban lãnh đạo Barcelona được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của Yamal, hy vọng anh không đi chệch con đường phát triển đã được vạch sẵn để trở thành trụ cột của đội bóng xứ Catalunya trong tương lai.

Ngoài ra, việc Yamal không bị kỷ luật trong khi các đồng đội như Kounde, Raphinha hay Pena từng bị phạt vì những lỗi tương tự được cho là đã gây ra một số bất mãn trong phòng thay đồ, làm dấy lên lo ngại về sự công bằng và tính kỷ luật trong đội hình Barcelona.

Barcelona bác tin rạn nứt giữa Flick và Yamal

Bất chấp những thông tin chi tiết về mâu thuẫn giữa HLV Flick và Yamal, các nguồn tin khác lại cho rằng vụ việc đã bị thổi phồng quá mức. Theo chương trình El Chiringuito (Tây Ban Nha), những người thân cận với cả HLV Flick lẫn Yamal đều phủ nhận có bất kỳ xung đột nghiêm trọng nào giữa hai bên.

Nguồn tin này thừa nhận việc Yamal có đến muộn trong buổi họp đội trước trận gặp PSG, nhưng khẳng định tình huống đã bị phóng đại so với thực tế.

Hơn nữa, nguồn tin này còn khẳng định rằng vị thế của HLV Flick tại Barcelona chưa từng bị đe dọa, và quyền uy của ông trong phòng thay đồ vẫn được tôn trọng. Một nguồn tin nội bộ thậm chí cho biết: “Nếu thực sự bị Deco can thiệp hay bác bỏ quyết định, HLV Flick đã nộp đơn từ chức ngay lập tức”.

Ngoài ra, trong nội bộ Barcelona xuất hiện nghi ngờ rằng những tin đồn về mâu thuẫn giữa hai người có thể xuất phát từ “động cơ chính trị hoặc bầu cử”, nhằm gây bất ổn cho ban lãnh đạo và bộ phận kỹ thuật hiện tại của Barcelona.

Tầm quan trọng của Yamal tại Barcelona

Sự chú ý đặc biệt xoay quanh vụ việc này bắt nguồn từ chính đà thăng tiến thần tốc cùng giá trị to lớn của Yamal đối với Barcelona. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha được xem là tương lai của Barcelona, là nhân tố trung tâm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng xứ Catalunya.

Yamal đã khởi đầu mùa giải 2025/26 với phong độ rực sáng, ghi 2 bàn và kiến tạo 4 lần chỉ sau 4 trận tại La Liga. Anh vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2031, khẳng định vị thế là “viên gạch nền” trong dự án của Barcelona. Việc Yamal đang phải ngồi ngoài vì chấn thương háng, dự kiến trở lại vào ngày 20/10, càng cho thấy tầm ảnh hưởng của anh đối với sức mạnh tấn công của đội bóng chủ sân Nou Camp.

Tương lai của Flick, Yamal và Barcelona sẽ ra sao?

Ưu tiên trước mắt của Barcelona là giúp Yamal hồi phục hoàn toàn chấn thương háng. Tuy nhiên, những căng thẳng ngầm trong nội bộ cũng cần được xử lý khéo léo khi anh trở lại thi đấu. Dù vụ việc chỉ là hiểu lầm nhỏ hay là dấu hiệu cho thấy thách thức quyền uy của HLV Flick, nó đã khiến mối quan hệ giữa nhà cầm quân nổi tiếng nghiêm khắc và tài năng trẻ xuất chúng bị soi xét kỹ lưỡng.

HLV Flick chắc chắn muốn khẳng định lại quyền kiểm soát và duy trì tính nhất quán trong các quy định của mình, trong khi Deco cùng ban lãnh đạo Barcelona sẽ tập trung bảo vệ tài sản quý giá nhất của CLB. Cách Barcelona cân bằng giữa hai mục tiêu này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giữ vững sự hài hòa trong phòng thay đồ và đạt được những mục tiêu còn lại của mùa giải.

8

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

17/10/2025 18:24 PM (GMT+7)
