Ronaldo và HLV Jesus của Bồ Đào Nha giải quyết xong mâu thuẫn

Bất đồng bùng phát từ băng ghế dự bị và hành động bỏ tập của Ronaldo

Mâu thuẫn giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus bắt đầu bùng phát sau thất bại 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại UEFA Nations League.

Tiền đạo đội trưởng tỏ ra cực kỳ thất vọng và bất mãn khi không được thi đấu bất kỳ phút nào. Theo nguồn tin từ Foot Mercato và báo O Jogo, Ronaldo vô cùng bức xúc bởi HLV Jorge Jesus từng cam kết sẽ cho anh vào sân 30 phút.

Tuy nhiên, anh rốt cuộc chỉ được yêu cầu rời băng ghế dự bị để ra đường biên khởi động rồi lại không được sử dụng, dẫn đến sự giận dữ và làm bầu không khí đội tuyển trở nên rất ngột ngạt.

Sự căng thẳng tiếp tục leo thang khi Bồ Đào Nha di chuyển tới thành phố Malmö (Thụy Điển) – nằm sát biên giới với Copenhagen để hội quân.

Ronaldo xuất hiện trên mặt cỏ sân Eleda khoảng 30 phút trước giờ tập, nhưng sau cuộc trao đổi ngắn với HLV Jorge Jesus, anh quyết định không tham gia tập chung mà trở về khách sạn để tập riêng trong phòng gym.

Trả lời báo chí sau buổi tập về cuộc nói chuyện này, HLV Jorge Jesus chỉ ngắn gọn: "Tôi nói chuyện với Cristiano Ronaldo mỗi ngày, từng phút một".

Cuộc họp khẩn cấp xoa dịu mâu thuẫn và sự can thiệp của Chủ tịch FPF

Trước nguy cơ khủng hoảng nội bộ lan rộng, truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra giữa HLV Jorge Jesus và Ronaldo ngay tại khách sạn ở Malmo (Thụy Điển).

Sự việc nghiêm trọng đến mức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), ông Pedro Proença, phải thay đổi lịch trình cá nhân để bay gấp từ Lisbon sang dập tắt căng thẳng.

Ông Proença dự kiến có cuộc họp 3 bên trực tiếp với HLV Jorge Jesus và Ronaldo nhằm nắm rõ ngọn ngành sự việc cũng như xác minh tính thực tế từ lời giải thích của đôi bên.

Dù vậy, các cơ quan ngôn luận hàng đầu Bồ Đào Nha ghi nhận tín hiệu tích cực sau cuộc đối thoại trực tiếp thứ hai giữa hai thầy trò.

Báo A Bola khẳng định cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, mang lại bầu không khí tích cực để hạ nhiệt căng thẳng. Báo Record xác nhận tình hình đã bình ổn, không có án phạt nội bộ nào được đưa ra khi đôi bên đã đạt được thỏa thuận chung.

Trang tin Futebol cũng đánh giá mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus đã bớt gay gắt đáng kể, giúp Bồ Đào Nha giải tỏa bớt áp lực trước khi bước vào trận đấu gặp Đan Mạch ở lượt trận thứ 3 UEFA Nations League.