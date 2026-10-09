Zverev có năm 2026 điên rồ: Từ "con số 0" đến 2 Grand Slam & ngôi số 1 thế giới

Chiến thắng tại US Open 2026 từng mở toang cánh cửa để Alexander Zverev mơ về ngôi số 1 thế giới. Giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Sau khi Jannik Sinner xác nhận kết thúc mùa giải vì chấn thương đầu gối, tay vợt người Đức chắc chắn sẽ khép lại năm 2026 ở vị trí cao nhất PIF ATP Rankings, lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau 2 Grand Slam, Zverev cũng sẽ đánh chiếm ngôi số 1 thế giới vào cuối năm

Từ kẻ bám đuổi thành người đứng trên đỉnh

Chỉ vài tuần trước, viễn cảnh Zverev trở thành số 1 thế giới vẫn còn là một bài toán hấp dẫn nhưng chưa có đáp án chắc chắn. Sau US Open, tay vợt người Đức đứng thứ hai với 9.690 điểm, kém Sinner 1.810 điểm trên bảng xếp hạng ATP chính thức. Khoảng cách ấy nhìn qua tưởng như rất lớn, nhưng thực tế lại ẩn chứa một cuộc đổi ngôi đang chờ thời điểm bùng nổ.

Zverev đã tận dụng hoàn hảo mùa Grand Slam 2026. Sau khi giành danh hiệu lớn đầu tiên tại Roland Garros, anh tiếp tục đánh bại Ben Shelton trong trận chung kết US Open để có Grand Slam thứ hai trong năm. Hai chức vô địch lớn ấy đưa Zverev lên vị thế chưa từng có trong sự nghiệp, đồng thời giúp anh vượt qua Sinner trên bảng xếp hạng Race to Turin sau US Open.

Khi ấy, Sinner vẫn còn giữ ngôi số 1 ATP Rankings, nhưng cuộc đua cuối năm đã nghiêng mạnh về phía Zverev.

Bước ngoặt quyết định đến ngày 6/10. Sinner chính thức thông báo mùa giải 2026 đã kết thúc do cần điều trị tình trạng viêm ở đầu gối. Tay vợt người Italia đã không thi đấu kể từ trận chung kết Wimbledon hồi tháng 7 và sau đó lần lượt bỏ US Open, China Open, Thượng Hải Masters trước khi xác nhận sẽ tiếp tục vắng mặt ở toàn bộ chặng sân cứng trong nhà châu Âu và ATP Finals tại Turin.

Với quyết định ấy, Sinner không còn cơ hội bảo vệ lượng điểm khổng lồ giành được vào cuối mùa giải 2025. Cuộc đua số 1 vì thế không còn là câu chuyện “ai có phong độ tốt hơn”, mà trở thành bài toán điểm số đã được định đoạt. Nói cách khác, Zverev không còn “đua” với Sinner nữa. Anh đã thắng cuộc đua ấy.

Một năm điên rồ và màn hồi sinh ngoạn mục

Câu chuyện của Zverev càng đặc biệt bởi hành trình năm 2026 gần như không thể viết theo một kịch bản thông thường.

Anh mở màn mùa giải với khát vọng chinh phục Grand Slam đầu tiên và cuối cùng lại kết thúc năm với hai danh hiệu Grand Slam cùng ngôi số 1 thế giới. Từ một tay vợt từng được nhắc đến như “người luôn ở rất gần” những danh hiệu lớn, Zverev giờ đã có bộ sưu tập thành tích đủ sức thay đổi hoàn toàn vị thế của mình trong lịch sử quần vợt Đức.

Đáng chú ý, cả hai Grand Slam của Zverev trong năm nay đều đến trên những mặt sân khác nhau. Roland Garros chứng kiến anh hoàn tất bước đột phá đầu tiên ở sân đất nện, trước khi US Open trở thành sân khấu cho chiến tích Grand Slam thứ hai. Tại New York, Zverev vượt qua Shelton trong trận chung kết kéo dài 3 giờ 33 phút để khép lại một giải đấu mà anh chỉ thua hai set trên hành trình đăng quang.

Chiếc cúp số 1 thế giới sẽ chính thức là của Zverev vào cuối mùa giải 2026

Và giờ đây, danh hiệu lớn nhất lại đến theo một cách hoàn toàn khác.

Không phải một trận chung kết. Không phải một chiến thắng trên sân đấu.

Mà là khoảnh khắc bảng xếp hạng chính thức xác nhận anh đã trở thành số 1 thế giới.

Ở tuổi 29, Zverev cuối cùng cũng chạm đến đỉnh cao từng nhiều lần nằm ngoài tầm với. Từ hai lần thất bại ở chung kết Grand Slam trước đó, những chấn thương từng cản bước sự nghiệp, cho tới thời điểm bị Sinner vượt lên mạnh mẽ trong cuộc đua quyền lực ATP, tay vợt người Đức đã đi qua gần như mọi cung bậc của một hành trình tìm kiếm vinh quang.

Năm 2026 giờ đây có thể trở thành chương huy hoàng nhất trong sự nghiệp Alexander Zverev: 2 Grand Slam, lần đầu tiên đứng số 1 thế giới và danh hiệu Year-End No.1 ATP.

Ngôi vương từng là giấc mơ xa vời. Bây giờ, nó đã thuộc về anh.