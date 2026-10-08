Ronaldo tri ân Messi "gây sốt", dành một cái ôm cho đại kình địch

Ronaldo tri ân Messi "gây sốt"

Lionel Messi chính thức chia tay đội tuyển Argentina sau trận giao hữu với Benin tại sân Monumental, Buenos Aires hôm 7/10. Trước hơn 85.000 khán giả, siêu sao 39 tuổi có lời tạm biệt gần như hoàn hảo khi ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo, góp phần vào chiến thắng 3-0 của đội nhà.

Ronaldo dành những lời "có cánh" cho Messi khi đại kình địch giã từ sự nghiệp quốc tế

Trong số những người gửi lời tri ân tới Messi có Cristiano Ronaldo – đối thủ lớn nhất của M10 trong hơn 2 thập kỷ thi đấu đỉnh cao. Cụ thể, bình luận dưới bài viết chia tay ĐT Argentina của M10, CR7 đã dành cho anh những lời tốt đẹp nhất:

"Leo, sau rất nhiều năm bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước, anh đã làm nên lịch sử, một lịch sử sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi dành sự tôn trọng lớn nhất cho những gì anh đã đạt được cùng Argentina. Một cái ôm".

Ở tuổi 39, Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với tư cách cầu thủ khoác áo nhiều nhất (208 trận) và là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Argentina (126 bàn). Quan trọng hơn, anh rời đội tuyển với bộ sưu tập danh hiệu đáng nể gồm Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Messi - Ronaldo gặp nhau 36 lần. Các đội bóng của Messi giành 16 chiến thắng, trong khi Ronaldo có 11 lần hưởng niềm vui và 9 trận kết thúc với tỷ số hòa. Messi cũng nhỉnh hơn về thành tích cá nhân với 22 bàn so với 21 bàn của Ronaldo trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Phần lớn những cuộc đối đầu ấy diễn ra trong các trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh cá nhân nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo cũng đứng trước thời điểm bước ngoặt

Lời tri ân của Ronaldo dành cho Messi càng đáng chú ý khi chính tiền đạo người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn không thuận lợi ở đội tuyển. Siêu sao 41 tuổi vừa gây chú ý khi rời trại tập trung của Bồ Đào Nha sau bất đồng với HLV Jorge Jesus. Mâu thuẫn xuất phát từ việc anh không được sử dụng trong trận thắng Na Uy tại Nations League, dù trước đó được cho là đã có thỏa thuận về việc ra sân.

Ronaldo sau đó giải thích rằng HLV Jesus đã không thực hiện cam kết với anh, nhưng đồng thời khẳng định cánh cửa trở lại đội tuyển vẫn chưa đóng. Vì thế, trong khi Messi đã chính thức nói lời chia tay Argentina, Ronaldo vẫn đang tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha nhưng tương lai của anh tại đội tuyển đang trở thành dấu hỏi lớn.