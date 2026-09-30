Ronaldo bỏ tập cùng ĐT Bồ Đào Nha, sếp lớn khẩn cấp sang Thụy Điển

Ronaldo bỏ tập cùng ĐT Bồ Đào Nha

Cách đây vài ngày, siêu sao Cristiano Ronaldo đã bị HLV Jorge Jesus cho ngồi dự bị và không được vào sân một phút nào khi đối đầu với ĐT Na Uy. CR7 đã bỏ thẳng vào đường hầm chứ không chào khán giả sau khi trận đấu kết thúc. HLV Jorge Jesus giải thích rằng ông có ý định tung Ronaldo vào sân ở hiệp hai nhưng thế trận quá căng thẳng nên không thể thực hiện lời hứa. Ông thầy này cũng cho rằng đây là điều bình thường.

Ronaldo tới sân tập nhưng lại về khách sạn chỉ sau 30 phút

Tuy nhiên, mỗi lần Ronaldo bỏ vào đường hầm sớm, câu chuyện chưa bao giờ bình thường. Báo chí Bồ Đào Nha đồng loạt đưa tin siêu sao 41 tuổi vẫn "dỗi" và không tập luyện cùng các đồng đội trong ngày 29/9 tại sân của CLB Malmö (Thụy Điển).

Theo ghi nhận của giới truyền thông, Ronaldo có xuất hiện tại địa điểm tập luyện của ĐT Bồ Đào Nha khoảng 30 phút nhưng không thay quần áo. CR7 nói chuyện với HLV Jorge Jesus một lúc rồi về tập gym tại khách sạn. Theo giải thích từ phía Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, Ronaldo về khách sạn là do phòng gym ở sân tập không có đủ thiết bị.

Vấn đề nằm ở chỗ João Félix, cầu thủ gặp vấn đề thể lực và phải tập luyện trong phòng gym, lại tập trong phòng gym ở sân tập. Chưa kể đến việc không hề có thông tin nào liên quan đến việc CR7 chấn thương và không thể ra sân tập cùng các đồng đội. Bởi vậy, đa phần đều cho rằng Ronaldo đang "dỗi" HLV Jorge Jesus.

Sếp lớn phải sang Thụy Điển khẩn cấp?

Theo tin từ tờ A Bola, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença đã phải bay sang Thụy Điển khẩn cấp để giải quyết vấn đề liên quan đến Ronaldo. Trước đó, Proença dự định góp mặt trong trận đấu của U21 Bồ Đào Nha gặp U21 Gibraltar trong ngày 30/9. Đây là trận đấu quyết định để U21 Bồ Đào Nha giành vé dự giải EURO U21 vào năm sau.

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha bất ngờ đổi lịch trình

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha bất ngờ thay đổi lịch trình và lên máy bay sang... Đan Mạch, địa điểm không có gì liên quan nhưng lại rất gần Thụy Điển. LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng bố trí cho cánh báo giới địa điểm phỏng vấn ngay tại sân bay Humberto Delgado. Thế nhưng, Pedro Proença lại né tránh giới truyền thông và đi thẳng vào cửa VIP ở sân bay.

Hàng loạt hành động "đáng ngờ" của Chủ tịch Pedro Proença khiến giới mộ điệu phải đặt câu hỏi. Liệu có phải Ronaldo đang "nổi loạn" khiến người đứng đầu LĐBĐ Bồ Đào Nha phải sang Thụy Điển "chữa cháy" hay không?