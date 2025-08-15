Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 15/8 của bóng đá thế giới.
Theo The Daily Mail, Chelsea không vội bán tiền đạo tiền đạo Nicolas Jackson trong kỳ chuyển nhượng này. “The Blues” đã chốt lực lượng cho mùa giải 2025/26 và không có kế hoạch mua thêm tiền đạo, ngay cả khi Jackson quyết định ra đi.
Chân sút 24 tuổi đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của CLB trong các trận giao hữu tiền mùa giải gặp AC Milan và Bayer Leverkusen tuần trước, đồng thời phải tập luyện một mình tại Cobham. Dù vậy, Jackson không nằm trong “đội hình bị gạt ra rìa” của Chelsea.
Hiện tại, nhóm các cầu thủ bị thanh lý của Chelsea bao gồm những cái tên như Raheem Sterling, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, Alfie Gilchrist, David Fofana và một số cầu thủ khác.
CLB Stuttgart đã lần thứ ba trong mùa hè này bác bỏ lời đề nghị chiêu mộ Nick Woltemade từ Bayern Munich, khiến người đại diện của tiền đạo này lên tiếng chỉ trích gay gắt.
Người đại diện Danny Bachmann xác nhận với truyền thông rằng nhà đương kim vô địch Bundesliga đã gửi đề nghị trị giá 60 triệu euro. Tuy nhiên, Stuttgart được cho là yêu cầu tới 75 triệu euro mới chấp nhận để chân sút 23 tuổi ra đi.
Thương vụ kéo dài giữa Woltemade, Stuttgart và Bayern dường như vẫn chưa có hồi kết. Trước đó, đội bóng xứ Bavaria đã hai lần bị từ chối, trong đó lần thứ hai là đề nghị 50 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí. Giám đốc thể thao Max Eberl thậm chí từng tuyên bố thương vụ “đã không còn nằm trên bàn đàm phán”.
Tuy nhiên, Stuttgart sau đó đưa ra hạn chót đến thứ Bảy tuần này nếu Bayern muốn quay lại bàn thương lượng. Bayern đã đáp ứng yêu cầu về thời gian, nhưng cũng như suốt mùa hè qua, sự cứng rắn của Stuttgart đã ngăn cản hai bên đạt được thỏa thuận.
Tiền đạo Goncalo Ramos khẳng định ở lại PSG sau màn tỏa sáng ở Siêu cúp châu Âu, bất chấp sự quan tâm từ Newcastle và Saudi Arabia
Goncalo Ramos tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với Paris Saint Germain sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp công lớn giúp đội bóng lội ngược dòng ngoạn mục trước Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu.
Mùa trước, tuyển thủ Bồ Đào Nha ra sân 22 trận Ligue 1, ghi 10 bàn và kiến tạo 3 lần. Ngay sau trận đấu kịch tính, Ramos gửi thông điệp trực tiếp chấm dứt mọi tin đồn ra đi. Dù Newcastle và các đội bóng Saudi Arabia đưa ra lời mời hấp dẫn, tiền đạo 24 tuổi khẳng định anh hoàn toàn tập trung vào mục tiêu của CLB. Quyết định này đến vào thời điểm quan trọng, khi PSG vừa duy trì thế thống trị quốc nội, vừa quyết tâm bảo vệ danh hiệu Champions League.
Hậu vệ Oleksandr Zinchenko đang nhận được sự quan tâm từ CLB Porto, trong bối cảnh anh tìm cách rời Arsenal sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.
Theo CaughtOffside, Porto là một trong những CLB trong cuộc đua giành chữ ký của Zinchenko, hậu vệ đã đánh mất vị trí tại Emirates. Fenerbahce và Real Betis cũng được cho là đang theo dõi tình hình, nhưng tuyển thủ Ukraine chỉ còn một năm hợp đồng và có thể chấp nhận ở lại đến hết mùa trước khi ra đi theo dạng tự do.
Gia nhập bắc London từ Manchester City năm 2022 với danh tiếng là cầu thủ đa năng từng vô địch Premier League, Zinchenko hiện đã tụt sâu trong thứ bậc lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly đã khẳng định vị trí của mình sau mùa giải bùng nổ 2024/25, trong khi Riccardo Calafiori và Jurrien Timber cũng đủ khả năng thay thế khi cần.
Theo tờ Goal, Crystal Palace đang xem xét chiêu mộ Harvey Elliott và có thể tìm cách đưa tiền vệ của Liverpool vào thỏa thuận trao đổi liên quan đến hậu vệ Marc Guehi.
Crystal Palace theo dõi sát sao tương lai của Elliott và có thể muốn ký hợp đồng với tiền vệ này như một phần của thương vụ tiềm năng với Liverpool để đổi lấy ngôi sao phòng ngự Guehi. Ngược lại, "Lữ đoàn đỏ" đang đàm phán với “Đại bàng thành London" về tuyển thủ Anh khi họ tìm cách gia tăng chiều sâu cho hàng trung vệ, dù tại Anfield vẫn lo ngại thương vụ có thể không thành.
Elliott không giấu giếm mong muốn được thi đấu thường xuyên ở đội một, sau khi chỉ có hai lần đá chính tại Premier League mùa trước. Anh được cho là đã lọt vào tầm ngắm của RB Leipzig như một phương án thay thế cho Xavi Simons, người đang được Chelsea quan tâm. Tuy nhiên, Crystal Palace cũng coi Elliott là ứng viên tiềm năng thay thế Eberechi Eze, cầu thủ đang nằm trong mục tiêu chuyển nhượng của Tottenham và Arsenal.
Liverpool được cho là định giá Elliott ở mức khoảng 40 triệu bảng và HLV Arne Slot sẽ không cản trở nếu nhận được một đề nghị phù hợp. Tuy nhiên, đội bóng hàng đầu Premier League cũng sẵn sàng giữ chân tiền vệ 22 tuổi nếu mức giá mong muốn không được đáp ứng.
