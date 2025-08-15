Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG

💪 Chelsea bất ngờ "quay xe" vụ Jackson

Theo The Daily Mail, Chelsea không vội bán tiền đạo tiền đạo Nicolas Jackson trong kỳ chuyển nhượng này. “The Blues” đã chốt lực lượng cho mùa giải 2025/26 và không có kế hoạch mua thêm tiền đạo, ngay cả khi Jackson quyết định ra đi.

Chân sút 24 tuổi đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của CLB trong các trận giao hữu tiền mùa giải gặp AC Milan và Bayer Leverkusen tuần trước, đồng thời phải tập luyện một mình tại Cobham. Dù vậy, Jackson không nằm trong “đội hình bị gạt ra rìa” của Chelsea.

Hiện tại, nhóm các cầu thủ bị thanh lý của Chelsea bao gồm những cái tên như Raheem Sterling, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, Alfie Gilchrist, David Fofana và một số cầu thủ khác.