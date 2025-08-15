Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Paris Saint-Germain Arsenal

Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 15/8 của bóng đá thế giới.

Diễn biến
💪 Chelsea bất ngờ "quay xe" vụ Jackson

Theo The Daily Mail, Chelsea không vội bán tiền đạo tiền đạo Nicolas Jackson trong kỳ chuyển nhượng này. “The Blues” đã chốt lực lượng cho mùa giải 2025/26 và không có kế hoạch mua thêm tiền đạo, ngay cả khi Jackson quyết định ra đi.

Chân sút 24 tuổi đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của CLB trong các trận giao hữu tiền mùa giải gặp AC Milan và Bayer Leverkusen tuần trước, đồng thời phải tập luyện một mình tại Cobham. Dù vậy, Jackson không nằm trong “đội hình bị gạt ra rìa” của Chelsea.

Hiện tại, nhóm các cầu thủ bị thanh lý của Chelsea bao gồm những cái tên như Raheem Sterling, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, Alfie Gilchrist, David Fofana và một số cầu thủ khác.

⚽️ Bayern Munich lần thứ ba bị từ chối vụ Woltemade

CLB Stuttgart đã lần thứ ba trong mùa hè này bác bỏ lời đề nghị chiêu mộ Nick Woltemade từ Bayern Munich, khiến người đại diện của tiền đạo này lên tiếng chỉ trích gay gắt.

Người đại diện Danny Bachmann xác nhận với truyền thông rằng nhà đương kim vô địch Bundesliga đã gửi đề nghị trị giá 60 triệu euro. Tuy nhiên, Stuttgart được cho là yêu cầu tới 75 triệu euro mới chấp nhận để chân sút 23 tuổi ra đi.

Thương vụ kéo dài giữa Woltemade, Stuttgart và Bayern dường như vẫn chưa có hồi kết. Trước đó, đội bóng xứ Bavaria đã hai lần bị từ chối, trong đó lần thứ hai là đề nghị 50 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí. Giám đốc thể thao Max Eberl thậm chí từng tuyên bố thương vụ “đã không còn nằm trên bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, Stuttgart sau đó đưa ra hạn chót đến thứ Bảy tuần này nếu Bayern muốn quay lại bàn thương lượng. Bayern đã đáp ứng yêu cầu về thời gian, nhưng cũng như suốt mùa hè qua, sự cứng rắn của Stuttgart đã ngăn cản hai bên đạt được thỏa thuận.

🔥 Đàn em Ronaldo quyết bám trụ ở PSG

Tiền đạo Goncalo Ramos khẳng định ở lại PSG sau màn tỏa sáng ở Siêu cúp châu Âu, bất chấp sự quan tâm từ Newcastle và Saudi Arabia

Goncalo Ramos tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với Paris Saint Germain sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp công lớn giúp đội bóng lội ngược dòng ngoạn mục trước Tottenham để giành Siêu cúp châu Âu.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG - 1

Mùa trước, tuyển thủ Bồ Đào Nha ra sân 22 trận Ligue 1, ghi 10 bàn và kiến tạo 3 lần. Ngay sau trận đấu kịch tính, Ramos gửi thông điệp trực tiếp chấm dứt mọi tin đồn ra đi. Dù Newcastle và các đội bóng Saudi Arabia đưa ra lời mời hấp dẫn, tiền đạo 24 tuổi khẳng định anh hoàn toàn tập trung vào mục tiêu của CLB. Quyết định này đến vào thời điểm quan trọng, khi PSG vừa duy trì thế thống trị quốc nội, vừa quyết tâm bảo vệ danh hiệu Champions League.

🥈 Porto tính "giải cứu" hậu vệ Zinchenko của Arsenal

Hậu vệ Oleksandr Zinchenko đang nhận được sự quan tâm từ CLB Porto, trong bối cảnh anh tìm cách rời Arsenal sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.

Theo CaughtOffside, Porto là một trong những CLB trong cuộc đua giành chữ ký của Zinchenko, hậu vệ đã đánh mất vị trí tại Emirates. Fenerbahce và Real Betis cũng được cho là đang theo dõi tình hình, nhưng tuyển thủ Ukraine chỉ còn một năm hợp đồng và có thể chấp nhận ở lại đến hết mùa trước khi ra đi theo dạng tự do.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG - 2

Gia nhập bắc London từ Manchester City năm 2022 với danh tiếng là cầu thủ đa năng từng vô địch Premier League, Zinchenko hiện đã tụt sâu trong thứ bậc lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly đã khẳng định vị trí của mình sau mùa giải bùng nổ 2024/25, trong khi Riccardo Calafiori và Jurrien Timber cũng đủ khả năng thay thế khi cần.

🎯 Liverpool tính đổi người với Crystal Palace, đẩy nhanh vụ Guehi

Theo tờ Goal, Crystal Palace đang xem xét chiêu mộ Harvey Elliott và có thể tìm cách đưa tiền vệ của Liverpool vào thỏa thuận trao đổi liên quan đến hậu vệ Marc Guehi.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 15/8: Liverpool tính đổi người, đàn em Ronaldo bám trụ PSG - 3

Crystal Palace theo dõi sát sao tương lai của Elliott và có thể muốn ký hợp đồng với tiền vệ này như một phần của thương vụ tiềm năng với Liverpool để đổi lấy ngôi sao phòng ngự Guehi. Ngược lại, "Lữ đoàn đỏ" đang đàm phán với “Đại bàng thành London" về tuyển thủ Anh khi họ tìm cách gia tăng chiều sâu cho hàng trung vệ, dù tại Anfield vẫn lo ngại thương vụ có thể không thành.

Elliott không giấu giếm mong muốn được thi đấu thường xuyên ở đội một, sau khi chỉ có hai lần đá chính tại Premier League mùa trước. Anh được cho là đã lọt vào tầm ngắm của RB Leipzig như một phương án thay thế cho Xavi Simons, người đang được Chelsea quan tâm. Tuy nhiên, Crystal Palace cũng coi Elliott là ứng viên tiềm năng thay thế Eberechi Eze, cầu thủ đang nằm trong mục tiêu chuyển nhượng của Tottenham và Arsenal.

Liverpool được cho là định giá Elliott ở mức khoảng 40 triệu bảng và HLV Arne Slot sẽ không cản trở nếu nhận được một đề nghị phù hợp. Tuy nhiên, đội bóng hàng đầu Premier League cũng sẵn sàng giữ chân tiền vệ 22 tuổi nếu mức giá mong muốn không được đáp ứng.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Sesko - Gyokeres đua tài Haaland - Salah & dàn chân sút khét tiếng Ngoại hạng Anh 2025/26
Sesko - Gyokeres đua tài Haaland - Salah & dàn chân sút khét tiếng Ngoại hạng Anh 2025/26

Ngoại hạng Anh 2025/26 chưa khởi tranh nhưng đã nóng như chảo lửa. Các đại gia nước Anh liên tục kích nổ "bom tấn" trên hàng công, hứa hẹn tạo nên một...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 01:26 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN