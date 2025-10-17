Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU ra giá 40 triệu bảng cho Fernandes, tương lai đội trưởng ra sao?

Đội trưởng của MU Bruno Fernandes đang trở thành tâm điểm của tin đồn chuyển nhượng khi đội bóng chủ sân Old Trafford sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị trị giá khoảng 40 triệu bảng. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa có ý định chia tay “Quỷ đỏ” trong mùa hè 2026, dù nhiều “ông lớn” châu Âu đã bắt đầu quan tâm.

   

🔴 Bruno Fernandes: Vẫn trung thành, nhưng không đóng chặt cánh cửa ra đi

Bruno Fernandes được xem là bản hợp đồng thành công nhất của MU trong thập kỷ qua. Kể từ khi cập bến Old Trafford vào tháng 1/2020 với mức phí 47,1 triệu bảng, anh đã ghi 100 bàn thắng và 86 kiến tạo sau 298 trận, đạt tỷ lệ đóng góp đáng nể một pha lập công hoặc kiến tạo sau mỗi 1,6 lần ra sân.

Fernandes vẫn muốn ở lại MU dù được nhiều CLB châu Âu quan tâm

Fernandes vẫn muốn ở lại MU dù được nhiều CLB châu Âu quan tâm

Tuy nhiên, dưới triều đại tân HLV Ruben Amorim, cầu thủ 31 tuổi phải thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ vai trò không đúng sở trường. Việc bị kéo lùi sâu khiến Fernandes phần nào đánh mất sự sáng tạo vốn là điểm mạnh nhất của anh. Chính điều này làm dấy lên tin đồn rằng mùa giải 2025/26 có thể là chương cuối của anh tại MU.

Dù vậy, phóng viên Simon Stone (BBC Sport) khẳng định: “Tôi được biết Bruno Fernandes không có hứng thú chuyển đến Saudi Pro League vào cuối mùa giải. Trong điều kiện lý tưởng, anh ấy muốn cùng United giành vé dự Champions League và tiếp tục cống hiến.” Nhưng Stone cũng cảnh báo, nếu Fernandes thực sự ra đi, đó sẽ là tới một giải đấu lớn của châu Âu.

💰 MU sẵn sàng bán nếu nhận đủ 40 triệu bảng

Theo nhà báo Dean Jones, ban lãnh đạo MU đã xác định mức giá 40 triệu bảng (khoảng 46 triệu euro) cho trường hợp Bruno Fernandes. Dù vậy, đây không phải thương vụ bán để lấy tiền, mà là một quyết định mang tính chiến lược dài hạn, trong bối cảnh CLB cần cân đối đội hình và ngân sách.

MU được cho là muốn nhận về ít nhất 40 triệu bảng trong trường hợp Bruno ra đi

MU được cho là muốn nhận về ít nhất 40 triệu bảng trong trường hợp Bruno ra đi

Jones chia sẻ: “Bruno không mấy hứng thú với Saudi Arabia. Nhưng nếu Bayern Munich hoặc Real Madrid trở lại bàn đàm phán, tình hình có thể khác.” Trước đó, Real Madrid từng theo đuổi Fernandes nhưng không tiến xa, trong khi Bayern được cho là đang xem xét khả năng đưa anh về thay thế Thomas Muller trong tương lai gần.

Phía MU hiểu rõ rằng Fernandes người còn hợp đồng tới tháng 6/2027 (kèm tùy chọn gia hạn 1 năm) vẫn là thủ lĩnh tinh thần của đội. Tuy nhiên, nếu anh muốn thử thách mới sau hơn sáu năm rưỡi gắn bó, CLB có thể sẽ đồng ý để anh ra đi trong điều kiện có lợi nhất.

🧱 Maguire, Casemiro và bài toán nhân sự tại Old Trafford

Không chỉ Fernandes, tương lai của Harry Maguire và Casemiro cũng đang là chủ đề được bàn tán trong nội bộ MU. Cựu đội trưởng Maguire hiện 32 tuổi đang tìm lại phong độ dưới thời Amorim, nhưng có thể phải chấp nhận giảm lương nếu muốn ký hợp đồng mới. Anh đang hưởng khoảng 190.000 bảng/tuần, mức đã trở nên quá cao so với chính sách tiền lương mới của CLB.

Simon Stone tiết lộ: “Maguire muốn ở lại Old Trafford và sẵn sàng giảm lương, nhưng anh cần được ra sân thường xuyên.” Amorim, vốn ưa thích hệ thống ba hậu vệ, xem Maguire là quân bài phù hợp, song chưa chắc có thể đảm bảo suất đá chính lâu dài.

Trong khi đó, Casemiro người chỉ còn hơn tám tháng trong hợp đồng được dự đoán sẽ ra đi. Dù đã trở lại đội hình chính, tiền vệ người Brazil khó được gia hạn trừ khi chấp nhận giảm sâu mức đãi ngộ. BBC cho rằng MU đang nghiêng về phương án chia tay trong êm đẹp để mở đường cho một gương mặt trẻ hơn trong tuyến giữa.

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

17/10/2025 11:50 AM (GMT+7)
