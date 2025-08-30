Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Tottenham A.F.C Bournemouth

(21h, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Tottenham có cơ hội leo lên ngôi đầu nếu đánh bại được Bournemouth trên sân nhà.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Chelsea vs Fulham
Chelsea
-
Fulham
-
K+Sports1
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
-
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Werder Bremen
-
Bayer Leverkusen
-
TV360
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Wolverhampton Wanderers
-
Everton
-
K+Sports2
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Tottenham Hotspur
-
AFC Bournemouth
-
K+Action
Sunderland vs Brentford
Sunderland
-
Brentford
-
K+Cine
Manchester United vs Burnley
Manchester United
-
Burnley
-
K+Sports1
Alavés vs Atlético de Madrid
Alavés
-
Atlético de Madrid
-
SCTV15
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
-
Bayern Munich
-
TV360
Leeds United vs Newcastle United
Leeds United
-
Newcastle United
-
K+Sports1

Premier League | 21h, 30/8 | Tottenham Stadium

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Bournemouth
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Johnson, Richarlison
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Semenyo, Tavernier, Brooks, Evanilson

HLV Frank gây ấn tượng mạnh

Thomas Frank - người cũng đã dẫn dắt Brentford đến một chiến thắng không tưởng tại Etihad vào năm 2022 - hiện là HLV thứ 3 trong lịch sử đánh bại Pep Guardiola trên sân khách với 2 CLB khác nhau, nối gót Jose Mourinho và Antonio Conte.

Chỉ kém đối thủ truyền kiếp Arsenal về hiệu số bàn thắng bại ở vị trí thứ 2, "Spurs" sẽ không chỉ muốn 3 điểm mà còn phải ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới Bournemouth. Nếu thắng, "Spurs" sẽ có lần thứ 4 mở màn một chiến dịch Premier League với 3 chiến thắng liên tiếp.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sắp hạ màn: Chờ "bom tấn" Isak, MU - Man City mua vội?
Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sắp hạ màn: Chờ "bom tấn" Isak, MU - Man City mua vội?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại vào lúc 1h ngày 2/9 (giờ Hà Nội). Sát giờ G, người hâm mộ có thể chờ đợi thêm những thương...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 16:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN