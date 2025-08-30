Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 30/8 | Tottenham Stadium Tottenham 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Bournemouth Bournemouth Điểm Vicario Porro Romero Van de Ven Spence Palhinha Bentancur Kudus Sarr Johnson Richarlison Điểm Petrovic Smith Diakite Senesi Truffert Adams Scott Semenyo Tavernier Brooks Evanilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Johnson, Richarlison Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Semenyo, Tavernier, Brooks, Evanilson

HLV Frank gây ấn tượng mạnh

Thomas Frank - người cũng đã dẫn dắt Brentford đến một chiến thắng không tưởng tại Etihad vào năm 2022 - hiện là HLV thứ 3 trong lịch sử đánh bại Pep Guardiola trên sân khách với 2 CLB khác nhau, nối gót Jose Mourinho và Antonio Conte.

Chỉ kém đối thủ truyền kiếp Arsenal về hiệu số bàn thắng bại ở vị trí thứ 2, "Spurs" sẽ không chỉ muốn 3 điểm mà còn phải ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới Bournemouth. Nếu thắng, "Spurs" sẽ có lần thứ 4 mở màn một chiến dịch Premier League với 3 chiến thắng liên tiếp.