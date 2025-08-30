Trực tiếp bóng đá Tottenham - Bournemouth: "Gà trống" quyết tranh ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)
(21h, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Tottenham có cơ hội leo lên ngôi đầu nếu đánh bại được Bournemouth trên sân nhà.
Danh sách các trận đấu HOT
Premier League | 21h, 30/8 | Tottenham Stadium
Điểm
Vicario
Porro
Romero
Van de Ven
Spence
Palhinha
Bentancur
Kudus
Sarr
Johnson
Richarlison
Điểm
Petrovic
Smith
Diakite
Senesi
Truffert
Adams
Scott
Semenyo
Tavernier
Brooks
Evanilson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HLV Frank gây ấn tượng mạnh
Thomas Frank - người cũng đã dẫn dắt Brentford đến một chiến thắng không tưởng tại Etihad vào năm 2022 - hiện là HLV thứ 3 trong lịch sử đánh bại Pep Guardiola trên sân khách với 2 CLB khác nhau, nối gót Jose Mourinho và Antonio Conte.
Chỉ kém đối thủ truyền kiếp Arsenal về hiệu số bàn thắng bại ở vị trí thứ 2, "Spurs" sẽ không chỉ muốn 3 điểm mà còn phải ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới Bournemouth. Nếu thắng, "Spurs" sẽ có lần thứ 4 mở màn một chiến dịch Premier League với 3 chiến thắng liên tiếp.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại vào lúc 1h ngày 2/9 (giờ Hà Nội). Sát giờ G, người hâm mộ có thể chờ đợi thêm những thương...
