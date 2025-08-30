Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Chelsea vs Fulham 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
Logo PSG - PSG PSG
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Mallorca - MLL Mallorca
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
Logo Juventus - JUV Juventus
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United

(23h30, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Leeds và Newcastle đều khát điểm sau khởi đầu chệch choạc, hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng tại Elland Road.

   

23h30 | Elland Road

Leeds
Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh) - 1
Perry, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Grove, Longstaff, James, Piroe, Gnonto
Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Livramento, Miley, Guimaraes, Ramsey, Elanga, Osula, Barnes

⚪ Leeds sa sút sau khởi đầu hứng khởi

Sau chiến thắng có phần may mắn trước Everton trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh, Leeds nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất. Đoàn quân của HLV Daniel Farke đã thua cả hai trận gần nhất, trong đó thất bại 0-5 trước Arsenal để lại nhiều vết gợn.

Nỗi buồn càng nhân lên khi Leeds bị loại khỏi cúp Liên đoàn bởi Sheffield Wednesday trên chấm luân lưu. Trở lại Elland Road, đội chủ sân hy vọng lấy lại tinh thần khi đối đầu Newcastle đối thủ mà họ chỉ thua 1 trong 6 lần chạm trán gần đây tại ngoại hạng Anh.

⚫ Newcastle khát khao chiến thắng đầu tiên

Newcastle khởi đầu mùa giải chưa như mong đợi khi hòa Aston Villa rồi thua Liverpool đầy kịch tính. Dù chơi kiên cường trước nhà ĐKVĐ trong thế thiếu người, "Chích chòe" vẫn gục ngã bởi bàn thua ở phút bù giờ.

HLV Eddie Howe tự hào về nỗ lực của các học trò nhưng ông cũng hiểu rằng chuỗi trận không thắng tại ngoại hạng Anh cần sớm chấm dứt. Tuy nhiên, việc hành quân đến Elland Road cùng đội hình sứt mẻ sẽ là thử thách thực sự cho Newcastle.

Newcastle sẵn sàng "trảm" Isak, hỏi mua sao Barca 100 triệu euro
Newcastle sẵn sàng "trảm" Isak, hỏi mua sao Barca 100 triệu euro

Newcastle đang gây chấn động châu Âu trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Họ vừa chốt xong tiền đạo 77 triệu euro và giờ nhắm đến "bom...

Bấm xem >>

Theo Tiến Tài

30/08/2025 17:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
