Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh)

23h30 | Elland Road Leeds 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds vs Newcastle Newcastle Điểm Perry Bogle Rodon Struijk Gudmundsson Stach Grove Longstaff James Piroe Gnonto Điểm Pope Trippier Thiaw Burn Livramento Miley Guimaraes Ramsey Elanga Osula Barnes Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds Leeds Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Perry, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Grove, Longstaff, James, Piroe, Gnonto Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Livramento, Miley, Guimaraes, Ramsey, Elanga, Osula, Barnes

⚪ Leeds sa sút sau khởi đầu hứng khởi

Sau chiến thắng có phần may mắn trước Everton trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh, Leeds nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất. Đoàn quân của HLV Daniel Farke đã thua cả hai trận gần nhất, trong đó thất bại 0-5 trước Arsenal để lại nhiều vết gợn.

Nỗi buồn càng nhân lên khi Leeds bị loại khỏi cúp Liên đoàn bởi Sheffield Wednesday trên chấm luân lưu. Trở lại Elland Road, đội chủ sân hy vọng lấy lại tinh thần khi đối đầu Newcastle đối thủ mà họ chỉ thua 1 trong 6 lần chạm trán gần đây tại ngoại hạng Anh.

⚫ Newcastle khát khao chiến thắng đầu tiên

Newcastle khởi đầu mùa giải chưa như mong đợi khi hòa Aston Villa rồi thua Liverpool đầy kịch tính. Dù chơi kiên cường trước nhà ĐKVĐ trong thế thiếu người, “Chích chòe” vẫn gục ngã bởi bàn thua ở phút bù giờ.

HLV Eddie Howe tự hào về nỗ lực của các học trò nhưng ông cũng hiểu rằng chuỗi trận không thắng tại ngoại hạng Anh cần sớm chấm dứt. Tuy nhiên, việc hành quân đến Elland Road cùng đội hình sứt mẻ sẽ là thử thách thực sự cho Newcastle.