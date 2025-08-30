Trực tiếp bóng đá Leeds - Newcastle: "Chích chòe" giải bài toán thiếu Isak (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Leeds và Newcastle đều khát điểm sau khởi đầu chệch choạc, hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng tại Elland Road.
23h30 | Elland Road
Điểm
Perry
Bogle
Rodon
Struijk
Gudmundsson
Stach
Grove
Longstaff
James
Piroe
Gnonto
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Burn
Livramento
Miley
Guimaraes
Ramsey
Elanga
Osula
Barnes
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚪ Leeds sa sút sau khởi đầu hứng khởi
Sau chiến thắng có phần may mắn trước Everton trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh, Leeds nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất. Đoàn quân của HLV Daniel Farke đã thua cả hai trận gần nhất, trong đó thất bại 0-5 trước Arsenal để lại nhiều vết gợn.
Nỗi buồn càng nhân lên khi Leeds bị loại khỏi cúp Liên đoàn bởi Sheffield Wednesday trên chấm luân lưu. Trở lại Elland Road, đội chủ sân hy vọng lấy lại tinh thần khi đối đầu Newcastle đối thủ mà họ chỉ thua 1 trong 6 lần chạm trán gần đây tại ngoại hạng Anh.
⚫ Newcastle khát khao chiến thắng đầu tiên
Newcastle khởi đầu mùa giải chưa như mong đợi khi hòa Aston Villa rồi thua Liverpool đầy kịch tính. Dù chơi kiên cường trước nhà ĐKVĐ trong thế thiếu người, “Chích chòe” vẫn gục ngã bởi bàn thua ở phút bù giờ.
HLV Eddie Howe tự hào về nỗ lực của các học trò nhưng ông cũng hiểu rằng chuỗi trận không thắng tại ngoại hạng Anh cần sớm chấm dứt. Tuy nhiên, việc hành quân đến Elland Road cùng đội hình sứt mẻ sẽ là thử thách thực sự cho Newcastle.
Newcastle đang gây chấn động châu Âu trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Họ vừa chốt xong tiền đạo 77 triệu euro và giờ nhắm đến "bom...
