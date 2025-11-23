Kết quả bóng đá Brighton - Brentford: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Brighton và Brentford tạo ra thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn trong hiệp một. Nhiều cơ hội được đôi bên tạo ra, nhưng chỉ có Brentford tận dụng được.

Phút 27, Baleba phạm lỗi với Ouattara trong vòng cấm và Brentford được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Thiago dứt điểm thành công để mở tỷ số.

Bản lĩnh của Thiago ở chấm phạt đền

Sang hiệp hai, Brighton dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ hòa. Phút 71, thành quả đến với "Chim mòng biển". Welbeck lập công với tình huống bắt vô lê đẹp mắt.

Sự bùng nổ chưa dừng lại với Brighton. Phút 84, đến lượt Hinshelwood lập công để giúp Brighton dẫn ngược lại Brentford.

Brighton không bỏ cuộc

Đến thời gian bù giờ hiệp hai, thảm họa ập tới với Brighton. De Cuyper phạm lỗi với Schade trong vòng cấm và Brentford được hưởng quả phạt đền thứ 2.

Thiago tiếp tục đứng lên ở chấm 11m. Nhưng lần này, anh không thành công khi bị thủ môn Verbruggen cản phá. Pha cứu thua này đã mang về 3 điểm cho Brighton với chiến thắng chung cuộc 2-1 đầy cảm xúc.

Tỷ số chung cuộc: Brighton 2-1 Brentford (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Brighton: Welbeck 71' (Minteh), Hinshelwood 84'

Brentford: Thiago 29' (pen)

Đội hình xuất phát:

Brighton: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer, Henderson, Yarmoliuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago