Kết quả bóng đá Brighton - Brentford: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Juventus 23/11/25 - Trực tiếp
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Logo Juventus - JUV Juventus
1
Newcastle United vs Manchester City 23/11/25 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Rennes vs Monaco 23/11/25 - Trực tiếp
Logo Rennes - REN Rennes
1
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Napoli vs Atalanta
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Paris Saint-Germain vs Le Havre
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Kết quả bóng đá Brighton - Brentford: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Brighton FC Clip Ngoại hạng Anh 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 12 Ngoại hạng Anh) Brighton có được niềm vui trước Brentford khi họ chơi ấn tượng trong hiệp hai.

   

 

Brighton và Brentford tạo ra thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn trong hiệp một. Nhiều cơ hội được đôi bên tạo ra, nhưng chỉ có Brentford tận dụng được.

Phút 27, Baleba phạm lỗi với Ouattara trong vòng cấm và Brentford được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Thiago dứt điểm thành công để mở tỷ số. 

Bản lĩnh của Thiago ở chấm phạt đền

Bản lĩnh của Thiago ở chấm phạt đền

Sang hiệp hai, Brighton dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ hòa. Phút 71, thành quả đến với "Chim mòng biển". Welbeck lập công với tình huống bắt vô lê đẹp mắt. 

Sự bùng nổ chưa dừng lại với Brighton. Phút 84, đến lượt Hinshelwood lập công để giúp Brighton dẫn ngược lại Brentford.

Brighton không bỏ cuộc

Brighton không bỏ cuộc

Đến thời gian bù giờ hiệp hai, thảm họa ập tới với Brighton. De Cuyper phạm lỗi với Schade trong vòng cấm và Brentford được hưởng quả phạt đền thứ 2. 

Thiago tiếp tục đứng lên ở chấm 11m. Nhưng lần này, anh không thành công khi bị thủ môn Verbruggen cản phá. Pha cứu thua này đã mang về 3 điểm cho Brighton với chiến thắng chung cuộc 2-1 đầy cảm xúc. 

Tỷ số chung cuộc: Brighton 2-1 Brentford (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Brighton: Welbeck 71' (Minteh), Hinshelwood 84' 

Brentford: Thiago 29' (pen)

Đội hình xuất phát:   

Brighton: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck

 Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer, Henderson, Yarmoliuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Kết quả bóng đá Brighton - Newcastle: Welbeck bắn hạ "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Brighton - Newcastle: Welbeck bắn hạ "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 8) Cựu tiền đạo MU Danny Welbeck tỏa sáng lập cú đúp, giúp Brighton đánh bại Newcastle trên sân nhà Amex.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/11/2025 23:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN