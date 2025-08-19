ĐKVĐ Liverpool chệch choạc sau trận ra quân, chờ phiên bản hay hơn của Arne Slot

Quả là Liverpool phòng thủ không chặt, suýt phải trả giá đắt ngay trên sân nhà. Ít ai ngờ nổi, rằng cầu thủ Federico Chiesa – chỉ được thi đấu tổng cộng 104 phút trong suốt mùa trước – lại trở thành người hùng cứu Liverpool thoát cảnh mất điểm. Nhưng, bản chất của một đội mạnh là ngay cả khi chơi không thành công, họ vẫn thắng! Liverpool sẽ còn mạnh như thế nào sau khi cải thiện hệ thống phòng ngự?

Chiesa bất ngờ tỏa sáng giải cứu Liverpool ở trận ra quân

⚽ Đấy chưa phải là “Liverpool chuẩn”

Trong suốt lịch sử Premier League, chưa có đội ĐKVĐ nào từng đưa đến 4 gương mặt mới vào đội hình xuất phát, như Liverpool ở trận gặp Bournemouth trong vòng đấu vừa qua. Đó là cặp hậu vệ cánh Jeremie Frimpong, Milos Kerkez; tiền vệ công Florian Wirtz và trung phong Hugo Ekitike. HLV Arne Slot để họ đá chính, rồi sau đó lại thay cả 4 cầu thủ ấy ra khỏi sân. Quá rõ ràng: đấy chưa phải là một Liverpool ổn định.

Mùa trước, Liverpool thật sự là một khối đồng nhất về mặt lực lượng. Cầu thủ mới duy nhất, Federico Chiesa, gần như không được ra sân (104 phút nguyên mùa, như đã nêu). Tân HLV Arne Slot tiếp quản một lực lượng sẵn có. Ông hầu như không phải chịu đựng áp lực gì về mặt thành tích. Thay chỗ Juergen Klopp là công việc vào loại khó nhất trong bóng đá đỉnh cao, Slot “chịu” đến Liverpool là đã quá can đảm rồi!

Bây giờ, sau khi hiển hách đoạt chức vô địch ngay mùa đầu tiên, thì công việc của Slot mới thật sự bắt đầu! Ông được cấp kinh phí để thoải mái xây dựng lực lượng theo đúng quan điểm bóng đá của mình. Gần 300 triệu bảng đã đưa chi ra để Liverpool tuyển mộ 9 cầu thủ mới. Đấy là còn chưa bàn đến khả năng xuất hiện bản hợp đồng kỷ lục trong những ngày sắp tới. Nếu Liverpool mua được Alexander Isak, đấy chắc chắn sẽ là cầu thủ đắt giá nhất Premier League xưa nay!

Ở chiều hướng ngược lại, các cầu thủ vừa chia tay Liverpool cũng đều thuộc diện xuất sắc: hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold, các tiền đạo Darwin Nunez, Luis Diaz, và ngôi sao vừa qua đời Diogo Jota. Với HLV Slot, định hình Liverpool – từ nhân sự đến lối chơi – trong mùa bóng này là điều khó hơn mùa trước.

Cũng dễ hiểu khi các cầu thủ Liverpool chưa tìm được tiếng nói chung, phối hợp ăn ý, quán triệt chiến thuật cũng như quan điểm của HLV. Trên lý thuyết, đây là vấn đề sẽ được cải thiện theo thời gian. Nghĩa là sắp tới Liverpool sẽ hay hơn, khi mức độ nhuần nhuyễn, ăn ý tăng lên.

Hàng thủ là nỗi lo lớn của Liverpool lúc này

🎯 Nhược điểm phòng ngự

Khách quan mà nói, Liverpool còn thiếu Ryan Gravenberch trong trận gặp Bournemouth vừa qua. Đây là một trong những cầu thủ quan trọng nhất Liverpool trong mùa bóng trước. Anh lùi về sâu hơn, đảm trách công việc thiên về phòng thủ nhiều hơn, và trở nên xuất sắc hơn hẳn so với chính mình trước đó.

Không có Gravenberch, cặp tiền vệ Dominik Szoboszlai – Alexis Mac Allister làm bộc lộ vấn đề giữa sân: Szoboszlai công nhiều hơn thủ. Thế là “lá chắn giữa sân” chỉ còn Mac Allister, từ đó nhược điểm phòng ngự của Liverpool bị phơi bày.

Từ trận tranh Siêu cúp Anh đến trận khai mạc Premier League, Liverpool thủ lưới 4 bàn đều ở trung lộ. Bàn gỡ 2-2 của Antoine Semenyo cho Bournemouth được ghi từ pha dẫn bóng thẳng 52,4m ngay giữa sân!

Dĩ nhiên, đấy chẳng phải là chốn không người. Nhưng các cầu thủ chơi thiên về công xuất hiện nhan nhản ở khu giữa sân của Liverpool. Chỉ có Mac Allister chơi thiên về thủ. Kết quả là khoảng trống thường xuyên lộ ra để Bournemouth phản công, dù Liverpool vẫn có đông người.

Một mặt, đấy là vấn đề nhân sự, là tình trạng mất cân bằng giữa công và thủ trong đội hình Liverpool. Mặt khác, đấy là vấn đề ý thức, tư duy chiến thuật. Dẫn 2 bàn, trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, thì việc ưu tiên cần làm là phải đề phòng đối phương phản công. Logic quá đơn giản: nếu bạn không tấn công thì đối phương lấy đâu ra cơ hội phản công?

Đi vào chi tiết cụ thể, Liverpool có rất nhiều “điểm trừ” liên quan đến hàng thủ trong trận thắng Bournemouth. HLV Slot phải thay cả cặp hậu vệ cánh, thì đấy đã là câu chuyện quá rõ rồi. Thật ra, cặp sau (Wataru Endo – Andy Robertson) cũng không khá hơn cặp trước (Frimpong – Kerkez).

Ông phải đưa tiền vệ trụ Endo vào thay vị trí hậu vệ phải của Frimpong, thì đấy lại là một câu chuyện khác. Ibrahima Konate bị bình luận viên Carragher chỉ trích trong cả hai bàn thua. Coi như có đến 5 hậu vệ Liverpool (trung vệ Konate và cả 4 hậu vệ cánh) thất bại hoặc chơi mờ nhạt trong trận ra quân. Nỗi lo tổng quát hơn, cho giới hâm mộ Anfield: phải có nguyên nhân xuyên suốt khiến Liverpool thủng lưới 2 bàn trở lên từ các trận giao hữu với AC Milan, Athletic Bilbao đến trận tranh Siêu cúp với Crystal Palace, và nay là Bournemouth?

Chờ phiên bản hoàn thiện hơn của Liverpool ở những vòng tới

💪Hàng công quá mạnh!

Cái nhìn bi quan: Liverpool của Slot có nguy cơ mất cân bằng giữa công và thủ. Cái nhìn lạc quan: cứ việc thủng lưới 2 bàn, miễn sao bạn ghi 3 bàn trở lên!

Khi tiền vệ trụ Gravenberch trở lại, có thể khu vực giữa sân sẽ được gia cố, từ đó hàng thủ Liverpool đỡ bị bắn phá hơn, nhưng đấy chỉ là chi tiết nhỏ. Vấn đề lớn hơn: Liverpool vẫn muốn mua thêm tiền đạo “hot” Isak từ Newcastle. Vậy, còn bao nhiêu người chơi thiên về thủ, trong một đội bóng đang có Ikitike, Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo (và Chiesa trong vai “cứu tinh”)? Như đã nêu, tiền vệ Szoboszlai cũng có thiên hướng công nhiều hơn thủ.

Sau khi mở tỷ số ngay phút thứ 4 ở trận tranh Siêu cúp, Ekitike lại nhanh chóng lập công trước Bournemouth. Anh trở thành cầu thủ người Pháp đầu tiên trong lịch sử Premier League vừa ghi bàn, vừa có đường chuyền thành bàn trong trận ra mắt. Chiesa thì ghi bàn mang tính quyết định chỉ vài phút sau khi vào sân. Và, vẫn còn đấy cái tên Salah trong danh sách ghi bàn.

Như đã nêu, sở dĩ chưa thấy tiền vệ công Florian Wirtz phát huy điều gì rõ rệt, có lẽ là vì Liverpool quá mới mẻ trong tay Slot vẫn chưa định hình được lối chơi, chưa thuần thục hóa bài bản. Chắc chắn Wirtz vẫn phải là nhân vật trung tâm trong lối chơi mà Slot xây dựng. Vậy, giả sử Liverpool mua được Isak (đắt giá nhất lịch sử), thì ai phải hy sinh chỗ đứng? Chẳng lẽ là Ekitike đang rực sáng? Quá khó cho Slot – dù đấy là cái khó mà mọi HLV đều mong có dịp trải nghiệm.

Mùa trước, Slot chỉ phải là việc với lực lượng sẵn có, và ông được đánh giá cao trong giai đoạn đầu chủ yếu là vì khả năng huấn luyện ngay trong trận đấu: điều chỉnh, thay đổi cầu thủ và chiến thuật một cách phù hợp với tình thế, hoàn cảnh cụ thể. Bây giờ mới là lúc để giới quan sát chờ xem một Liverpool “của Slot”.

Ghi nhận bước đầu: đấy sẽ là một Liverpool có lối chơi thiên hẳn về công. Tất nhiên, Liverpool của Slot chưa thể là một sản phẩn hoàn chỉnh ngay thời điểm này. Có thể chờ đợi một Liverpool hay hơn trong vài tháng sắp tới!