Rooney từng gặp Mike Tyson, không chịu nổi cú đấm của huyền thoại boxing

Rooney tiết lộ rằng anh từng phải bảo Mike Tyson dừng việc đấm vào mạn sườn mình khi 2 người đang dùng bữa cùng nhau tại Manchester. Tiền đạo từng khoác áo MU là fan hâm mộ boxing, từng tập luyện môn thể thao này từ thuở nhỏ trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhờ vậy, Rooney có cơ hội dùng bữa tối với huyền thoại Mike Tyson cách đây nhiều năm. Anh kể về kỷ niệm đó: "Tôi may mắn được gặp anh ấy. Tôi đã đi ăn cùng anh ấy ở Manchester. Tôi thực sự bị choáng ngợp. Tôi vẫn có thể thấy được đẳng cấp của Mike Tyson vẫn còn nguyên.

Trong lúc ngồi, anh ấy ngả người ra sau và đấm vào sườn tôi. Cuối cùng, tôi vừa ăn vừa nói: "Thôi nào anh bạn, được rồi, dừng lại đi".

Mike Tyson đi cùng một cô gái. Tôi nhớ anh ấy ngả người qua tôi, dùng nĩa xiên lấy miếng bít tết trên đĩa cô ấy, chuyển sang đĩa khác rồi ăn luôn. Tôi tự nhủ rằng kệ họ đi, không nên xen vào".

Joe Egan, người từng là bạn tập với Mike Tyson tiết lộ huyền thoại làng boxing cũng muốn gặp Rooney vào những năm 2000: "Rooney là một trong những ngôi sao mà Mike Tyson rất muốn gặp vì anh ấy ngưỡng mộ Rooney rất nhiều. Mike Tyson đưa ra một số lời khuyên và chia sẻ kiến thức dành cho siêu sao đang lên khi ấy.

Rooney đánh giá cao sự quan tâm đó. Mike Tyson dành rất nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho Rooney vì anh ấy biết áp lực mà chàng trai trẻ lúc bấy giờ phải gánh chịu".

Hiện Rooney tập trung tìm kiếm công việc huấn luyện vào mùa giải tới. Anh tính từ bỏ công việc BLV truyền hình để dẫn dắt 1 đội bóng ở giải hạng nhất Anh.