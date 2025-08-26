Newcastle thua đau Liverpool, HLV Howe trả lời bất ngờ về tương lai Isak

⚽ Tương lai Isak tiếp tục là dấu hỏi lớn

Sau thất bại 2-3 dưới tay Liverpool tại St. James’ Park, HLV Eddie Howe lại phải đối mặt với loạt câu hỏi về tương lai của Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển đã “mất tích” khỏi đội hình Newcastle từ trước chuyến du đấu Trung Quốc, trong bối cảnh anh muốn ra đi và Liverpool là điểm đến mơ ước.

HLV Howe nói về trường hợp Isak

Theo Daily Mail, các lãnh đạo cấp cao của Newcastle là đồng chủ tịch Jamie Reuben và giám đốc Jacobo Solis đã có cuộc trò chuyện với Isak về khả năng anh trở lại thi đấu, thậm chí gợi mở một bản hợp đồng mới nếu cầu thủ này đồng ý.

Tuy nhiên, HLV Eddie Howe phủ nhận: “Tôi không hề hay biết. Các cuộc nói chuyện đã diễn ra kể từ khi Alex đi du đấu. Tôi chỉ tập trung vào huấn luyện đội bóng nên không có cập nhật gì thêm".

🔥 Isak tố Newcastle “thất hứa”

Trước đó, Isak từng công khai cáo buộc Newcastle “phá vỡ lời hứa” khi không để anh rời đi trong kỳ chuyển nhượng Hè, bất chấp thỏa thuận ngầm. Điều này khiến quan hệ đôi bên rơi vào trạng thái căng thẳng.

Newcastle cũng ra thông báo khẳng định: điều kiện để bán Isak chưa được đáp ứng và quan điểm của CLB là giữ chân tiền đạo 24 tuổi này.

🤝 Howe khẳng định vẫn giữ quan hệ tốt với học trò

Dù tranh cãi nổ ra, Eddie Howe vẫn nhấn mạnh rằng mối quan hệ cá nhân giữa ông và Isak không hề rạn nứt: “Khi gặp nhau, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Đây là tình huống khó xử cho cả hai bên, không ai mong muốn điều này.”

Howe cũng bày tỏ mong muốn Isak sớm trở lại đội hình: “Cậu ấy là cầu thủ của Newcastle, hợp đồng vẫn còn. Tôi muốn Alex ra sân cùng đội bóng. Các cầu thủ khác chắc chắn sẽ chào đón cậu ấy trở lại, vì Alex là một tài năng tuyệt vời và một người đồng đội tốt".

Newcastle vừa thua đau Liverpool trên sân nhà

🔮 Tương lai nào cho Isak?

Với sự quan tâm đặc biệt từ Liverpool, cộng thêm khát khao ra đi của chính Isak, Newcastle đang rơi vào thế giằng co. CLB muốn giữ chân ngôi sao số một trên hàng công, trong khi bản thân Isak lại hướng về Anfield.

Tương lai của Isak có thể sẽ định đoạt không chỉ vị thế của Newcastle trong cuộc đua Premier League, mà còn ảnh hưởng đến tham vọng củng cố hàng công của Liverpool ở mùa giải này.