Ronaldo giận dữ phản ứng khi bị gọi là "HLV trưởng thực sự" của tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo luôn bị nghi "thao túng" tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo gần đây đã có Joao Felix nhập hội với mình ở Al Nassr và dư luận Bồ Đào Nha hy vọng sự tỏa sáng của họ ở giải Saudi Pro League trong cùng một đội bóng sẽ tạo thành sự ăn ý hữu ích trên đội tuyển quốc gia. Thực tế Ronaldo và Felix đã cùng ghi cú đúp trước Armenia ở loạt trận FIFA Days tháng này.

Ronaldo và Felix

Dù vậy, việc Felix gần đây đá chính ở đội tuyển dù phải bán xới sang Saudi Arabia làm lại sự nghiệp đã không thực sự được nhiều người đánh giá cao. ĐT Bồ Đào Nha có không ít ngôi sao tấn công ấn tượng như Leao, Trincao, Francisco Conceicao và Pedro Neto, nhưng trong số này chỉ Neto gần đây hay được thi đấu.

Mới đây trên podcast “Chuveirinho” đã nói về chủ đề “Joao Felix ở Saudi Arabia”, trong đó có ý kiến cho rằng Felix không còn xứng đáng đá tuyển khi mới 25 tuổi đã sang Saudi Pro League, giải đấu từng hay bị xem là nơi “dưỡng già” cho các ngôi sao cao tuổi. Nhưng đáng nói là một trong những người bình luận trên podcast này nói rằng Felix vẫn được đá tuyển vì “Ronaldo là HLV của tuyển Bồ Đào Nha”.

Thực tế truyền thông Bồ Đào Nha đã không ít lần nói về chủ đề này, cho rằng dù HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha là ai thì Ronaldo luôn có ảnh hưởng trong việc chọn ai lên tuyển. Vị trí tiền đạo lại càng có sự phối hợp với Ronaldo nhiều hơn, do đó ý kiến “Ronaldo là HLV thực sự của ĐTQG” cũng dẫn tới suy đoán rằng Felix được đá chính là nhờ CR7.

Ronaldo phản ứng

Tuy nhiên chính Ronaldo có vẻ cũng biết về những ý kiến này. Video về đoạn nói về Felix trên Instagram cả tài khoản podcast đã được chính Ronaldo tìm tới và để lại bình luận như sau: “Toàn lũ ngu! Không hiểu tí gì về bóng đá mà vẫn đưa ra ý kiến của mình!”.

Ronaldo phản ứng trong phần bình luận Instagram

Mới đây, podcast “Chuveirinho” đã đăng một video “xin lỗi” Ronaldo vì đã nói về Felix như vậy, nhưng với nội dung có phần giễu cợt, và phần bình luận của video này cũng có không ít người chê Ronaldo đi cãi nhau với người khác trên Internet. Có vẻ ý kiến về Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha được không ít người tin dù chưa từng được kiểm chứng.

Từ khi rời Chelsea, Felix đã có phong độ tốt tại Al Nassr với 4 bàn trong 5 trận cho CLB mới. Felix trong năm 2025 này đã không ra sân cho tuyển BĐN trận nào cho tới khi được tung vào thi đấu ở 2 trận hồi tháng 9 vừa qua, trong đó đá chính ở trận thắng Armenia.