Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc, 18h30 ngày 17/1: Tọa quan sơn hổ đấu

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026

Nhận định bóng đá U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc, tứ kết U23 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng trước U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ thoải mái xem U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan tranh tài để biết đội nào sẽ là đối thủ tiếp theo ở vòng bán kết.

Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc, 18h30 ngày 17/1: Tọa quan sơn hổ đấu - 1

Nhận định trước trận đấu U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc

Đội thắng ở cặp U23 Việt Nam vs U23 UAE sẽ gặp đội thắng ở cặp U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan. Nhìn chung, 2 đối thủ tiềm năng của U23 Việt Nam đều có lối chơi khá giống nhau. Đó là lối chơi “chịu đựng”. Uzbekistan trừ trận thắng Lebanon đều chơi rất chắc chắn. Họ gần như “nhường” bóng cho Iran và Hàn Quốc triển khai ở khu vực giữa sân, lùi đội hình sâu về phòng ngự.

Nhưng với những hệ thống phòng ngự được tổ chức nhiều lớp, U23 Uzbekistan đã bịt kín rất nhiều khoảng trống khiến đối thủ gần như bất lực. Thực tế là trong cả 2 trận đấu này, U23 Uzbekistan không nhận bàn thua nào và chỉ chịu tổng cộng 2 cú sút trúng đích.

Trong khi đó ở mặt trận tấn công, họ rất sắc sảo. Những pha chuyển đổi trạng thái nhanh, dứt điểm sắc như dao cạo từ cự ly trung bình và xa là điểm nhấn của đội. Không bùng nổ, không hoa mỹ như phong cách vốn có của nền bóng đá, U23 Uzbekistan đang mang tới thứ bóng đá hết sức khó lường. Họ cho thấy mình có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

U23 Uzbekistan là đội bóng hết sức khó lường

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc

Với U23 Trung Quốc thì sự chịu đựng của họ càng trở nên rõ ràng hơn. Ở cả 3 trận đấu, Trung Quốc đều lép vế về mọi chỉ số thống kê. Với họ, phòng thủ là ưu tiên số 1. Ngay cả trong nhiều tình huống có đủ nhân sự, U23 Trung Quốc cũng không vội tấn công.

Trước Thái Lan, U23 Trung Quốc gần như chỉ tập trung bảo vệ kết quả 0-0. Khi gặp U23 Iraq, họ cũng chỉ tấn công ở vài thời điểm rồi chủ trương phòng ngự. Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn ở màn đọ sức với Australia. Sau tình huống vung chân xuất thần ghi bàn của Peng Xiao, các cầu thủ Trung Quốc chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất là bố trí lực lượng quanh vòng cấm địa để bảo vệ khung thành đội nhà.

Nhờ lối chơi ấy, U23 Trung Quốc là đội mà thủ môn của họ có số pha cứu thua nhiều nhất (13), đội ghi được ít bàn nhất có mặt ở vòng loại trực tiếp (1). Và Trung Quốc cũng là đội duy nhất đến thời điểm này chưa nhận bàn thua nào.

Chắc chắn trước U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục cách chơi ấy. Mà thực tế là ngay cả muốn tấn công thì họ cũng lực bất tòng tâm khi các chân sút của đội tuyển này khá vụng về, thiếu kết nối nên những pha tấn công của họ thường tỏ ra cồng kềnh và kém hiệu quả.

Với 2 đối thủ như vậy, một trận đấu chặt chẽ, giằng co ở tốc độ chậm là kịch bản có thể dự đoán. Và chắc chắn U23 Việt Nam sẽ muốn 2 đội bóng này giằng co lâu nhất có thể để có được lợi thế về thể lực trước khi bước vào bán kết.

Đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc

U23 Uzbekistan: Boymurodov, Pulatov, Abdumazhidov, Akhadov, Urozov, Makhamadzhonov, Abdurazzakov, Ortikboev, Esanov, Urinboev, Kholmurodov.

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao; Umidjan Yusup, Behram Abduweli, Kuai Jiwen; Wang Yudong, Chen Zeshi, Yang Haoyu.

Dự đoán tỷ số: U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc (1-0 hiệp phụ)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 08:08 AM (GMT+7)
