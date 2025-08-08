MU chốt tương lai Hojlund, dồn toàn lực đón sao 100 triệu bảng

🔄 Sesko tới MU, Hojlund muốn trở lại Serie A

MU vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với mức giá 73,8 triệu bảng (66,4 triệu bảng trả trước kèm 7,4 triệu bảng phụ phí). Sự xuất hiện của Sesko càng làm tăng thêm hoài nghi về tương lai của Rasmus Hojlund tại sân Old Trafford.

Mặc dù từng khẳng định không ngại cạnh tranh, hiệu suất ghi bàn không ổn định trong 2 mùa giải tại Ngoại hạng Anh khiến Hojlund đối mặt với áp lực lớn.

MU sẽ chia tay Hojlund sau khi chiêu mộ Sesko, đồng thời dồn lực cho thương vụ Baleba (Brighton)

Theo thông tin từ Football Italia, chân sút người Đan Mạch đang cân nhắc nghiêm túc việc chia tay MU để quay lại thi đấu tại Serie A, nơi anh từng có quãng thời gian khoác áo Atalanta. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh AC Milan được cho là đã liên hệ với "Quỷ đỏ" để hỏi mua Hojlund.

🧳 Khả năng ra đi dưới dạng cho mượn được cân nhắc

Hojlund chuyển đến MU vào năm 2023 với mức phí 72 triệu bảng, nhưng chỉ sau 2 mùa giải, đội bóng Anh sẵn sàng để anh ra đi với giá khoảng 30 triệu bảng. Đây là con số thấp hơn rất nhiều mức định giá ban đầu, cho thấy MU đang chấp nhận lỗ để đáp ứng các quy định về tài chính.

AC Milan hiện chỉ còn Santiago Gimenez là tiền đạo cắm thực thụ trong đội hình, nên họ đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng trên hàng công. Trong số các ứng viên, Hojlund nổi lên như lựa chọn hàng đầu do hiểu rõ môi trường bóng đá Italia và còn nhiều tiềm năng phát triển.

Ngoài khả năng bán đứt, MU cũng cân nhắc phương án để Hojlund ra đi dưới dạng cho mượn. Sky Italy cho biết, AC Milan có thể đề xuất thỏa thuận mượn kèm điều khoản mua đứt, điều này giúp đôi bên giảm thiểu rủi ro tài chính.

Mức giá 30 triệu bảng được xem là hợp lý trong bối cảnh Hojlund còn 3 năm hợp đồng và giá trị trên sổ sách hiện tại khoảng 45 triệu bảng.

🔧 MU tiếp tục đẩy mạnh tái thiết đội hình

Không chỉ trên hàng công, MU còn lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa. Theo thông tin từ Daily Mail, "Quỷ đỏ" đã bắt đầu đàm phán với Brighton để chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba. Cầu thủ người Cameroon còn hợp đồng 3 năm với Brighton và được định giá lên tới 100 triệu bảng.

Tham vọng tái thiết đội hình của MU trong mùa hè này là rất rõ ràng khi họ hướng đến các bản hợp đồng đắt giá và trẻ trung nhằm phục vụ cho chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, việc mua sắm mạnh tay đồng nghĩa họ cần bán hoặc cho mượn một số cái tên để đảm bảo cân bằng tài chính.