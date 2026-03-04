Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ, 18h00 ngày 4/3: Khởi đầu suôn sẻ

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ, Cúp châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận ra quân Cúp châu Á 2026 với đối thủ Ấn Độ. Đây là cái tên mềm nhất ở bảng C và chắc chắn Việt Nam sẽ phải nắm bắt cơ hội giành một chiến thắng đậm.

Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ, 18h00 ngày 4/3: Khởi đầu suôn sẻ - 1

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Theo thể thức của Cúp châu Á, 6 đội dẫn đầu 3 bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp vào tứ kết. 2 suất còn lại được dành cho 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vậy nên với những đội tuyển trung bình khá của châu lục như Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan… thì họ hiểu rằng mọi trận đấu đều là trận chung kết. Trước các đối thủ yếu, họ cần phải giành chiến thắng áp đảo để cạnh tranh chỉ số phụ.

Chắc chắn Việt Nam cũng sẽ vào trận với tư tưởng này. Sau loạt trận ở bảng A và B, có thể thấy khoảng cách giữa nhóm yếu so với phần còn lại đã được rút ngắn đáng kể. Triều Tiên “chỉ” thắng Uzbekistan 3-0 dù cách đây vài năm họ từng vùi dập đối thủ này 8-0. Hàn Quốc cũng không thể thắng quá đậm Iran dù cả trận sút hơn 30 lần và mới nhất, Trung Quốc chật vật trước Bangladesh, chỉ thắng 2-0.

Tuyển Việt Nam hạ quyết tâm thắng đậm trong ngày ra quân

Tuyển Việt Nam hạ quyết tâm thắng đậm trong ngày ra quân

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Trước khi tham dự Cúp châu Á 2026, Ấn Độ đã bất ngờ thua Nepal, đội tuyển yếu hơn nhiều. Tỷ số 1-2 thực sự là cú sốc của Ấn Độ trên hành trình chuẩn bị cho VCK.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Việt Nam có quyền chủ quan trước đội tuyển Nam Á này. Tại vòng loại, chính Ấn Độ đã loại Thái Lan để giành tấm vé dự VCK lịch sử. Lối chơi nhẫn nhịn, khả năng đeo bám đầy hiệu quả của Ấn Độ đã khiến Thái Lan vốn mạnh hơn rất nhiều, chịu phơi áo 1-2 ngay trên sân nhà.

Ấn Độ hoàn toàn có thể mang theo lối chơi đầy khó chịu đó khi đấu tuyển nữ Việt Nam. Họ phòng thủ chắc, trong khi trên hàng công sở hữu nhiều nhân tố giàu đột biến. Đó là Soumya Guguloth, người từng nhiều năm chơi bóng cho Dinamo Zagreb, là Manisha Kalyan, tiền đạo cao 1m72 từng tung hoành ở giải VĐQG Hy Lạp.

Đội tuyển Việt Nam vẫn gồm bộ khung đã thi đấu ở SEA Games 33 vừa qua. Những Huỳnh Như, Bích Thùy, Thái Thị Thảo… từng trải nghiệm cảm giác khó chịu khi đấu một đối thủ đeo bám tốt như Philippines. Vì vậy, chắc chắn họ sẽ biết cách giải quyết vấn đề này.

Việt Nam hiểu rằng 2 đối thủ còn lại ở bảng C là Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản đều là những cái tên đáng gờm. Để cạnh tranh vị trí thứ 3 (với các đối thủ bảng A và B) hoặc vị trí thứ 2 bảng C với Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam bắt buộc phải giành một kết quả đậm đà trước Ấn Độ vào tối nay.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Thương, Thu Thảo, Trúc Hương, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Ấn Độ: Panthoi Chanu, Astam Araon, Nirmala Devi, Sarita Yumnam, Sushmita Lepcha, Babina Linsham, Jasoda Munda, Martina Thokchom, Soumya Guguloth, Manisha Kalyan, Pyari Xaxa

Dự đoán tỷ số: nữ Việt Nam 4-0 nữ Ấn Độ

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tuyển nữ Việt Nam “vào guồng”, quyết lấy 3 điểm ngày ra quân
Tuyển nữ Việt Nam “vào guồng”, quyết lấy 3 điểm ngày ra quân

(NLĐO) - Sau quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào VCK Asian Cup nữ 2026 tại Úc.

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

04/03/2026
