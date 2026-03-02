Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện chiến thuật, sẵn sàng 'vào trận' tại Perth

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Trong bầu không khí tập luyện khẩn trương nhưng đầy hứng khởi tại Perth (Australia), đội tuyển nữ Việt Nam đang từng bước hoàn thiện chuyên môn, sẵn sàng bước vào thử thách mới tại VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026 với tinh thần không khoan nhượng.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện chiến thuật, sẵn sàng &#39;vào trận&#39; tại Perth - 1

Sau 7 ngày tập huấn tại Trung Quốc, thầy trò HLV trưởng nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết và sân bãi tại Australia. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ loạt trận giao hữu trước đó đang được cụ thể hóa bằng các mảng miếng chiến thuật rõ nét hơn.

Trong buổi tập chiều 1/3 tại Perth (Australia), khối lượng vận động được đẩy cao. Ban huấn luyện chú trọng tăng cường sự liên kết giữa các tuyến, đồng thời điều chỉnh giáo án hợp lý để đảm bảo nền tảng thể lực cho mật độ thi đấu dày đặc phía trước.

Chia sẻ trong buổi tập, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên cho thấy sự tự tin nhưng không kém phần thận trọng: “Toàn đội đang rất cố gắng cho giải đấu lần này. Đợt tập huấn tại Trung Quốc là cơ hội để chúng tôi rút ra bài học sau từng trận, từ đó chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào tranh tài".

Từng góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, Minh Chuyên hiểu rõ giá trị của những trải nghiệm quốc tế: “Đó là giải đấu rất khó khăn, nơi tôi được đối đầu với nhiều đội tuyển trẻ chất lượng, đặc biệt là các cầu thủ Nhật Bản. Những kinh nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành hơn để hướng đến các giải đấu hàng đầu châu lục".

Tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện chiến thuật, sẵn sàng &#39;vào trận&#39; tại Perth - 2

Với cá nhân chân sút trẻ, việc tiếp tục được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn: “Tôi rất vinh dự khi được Ban huấn luyện tin tưởng. Đây là giải đấu lớn và chắc chắn sẽ là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi".

Trong sáng 1/3, toàn đội đã có buổi làm việc với đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á nhằm phổ biến thông tin chung và cập nhật những điểm đáng chú ý trong Luật thi đấu. Công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, cho thấy sự chủ động và quyết tâm cao của tuyển nữ Việt Nam trước giờ bóng lăn.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Lịch thi đấu giải bóng đá nữ châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu giải bóng đá nữ châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào vòng chung kết châu Á 2026 (AFC Women's Asian Cup 2026) với mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup 2027, đối đầu Ấn Độ,...

Bấm xem >>

Theo Trọng Đạt

Nguồn: [Link nguồn]

02/03/2026 07:40 AM (GMT+7)
