HLV Mai Đức Chung săn vé World Cup, ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Ấn Độ

Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào thử thách

Theo lịch thi đấu của bảng C vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 (AFC Asian Cup nữ 2026), tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu tuyển nữ Ấn Độ lúc 18h ngày 4/3 (giờ Việt Nam) trên sân đấu tại Australia. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa bản lề đối với tham vọng đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như tham dự họp báo trước trận gặp Ấn Độ.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc cả về chuyên môn lẫn thể lực trước khi bước vào giải đấu. Nhà cầm quân kỳ cựu gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá châu Á cùng ban tổ chức nước chủ nhà vì sự đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tham dự.

“Chúng tôi rất hài lòng với điều kiện ăn ở, sân tập cũng như công tác tổ chức. Đến thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng về mọi mặt”, ông Chung chia sẻ. Theo HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, bảng C là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, thay vì đặt áp lực quá lớn, ban huấn luyện lựa chọn cách tiếp cận từng trận đấu cụ thể. “Không chỉ bảng C mà tất cả các bảng tại vòng chung kết đều rất cạnh tranh. Các đội đều xứng đáng góp mặt. Vì vậy, chúng tôi xác định phải tập trung tối đa cho từng trận, từng thời điểm trên sân”, ông Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Trận gặp đội nữ Ấn Độ mang ý nghĩa then chốt

Trong bối cảnh đội tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá là ứng viên hàng đầu của bảng đấu, cuộc đối đầu với tuyển nữ Ấn Độ được xem là cơ hội quan trọng để tuyển nữ Việt Nam tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C.

Đội bóng Nam Á thời gian gần đây cho thấy sự tiến bộ đáng kể về thể lực và lối chơi, đặc biệt ở khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái nhanh. Điều này đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu trận. HLV Mai Đức Chung thừa nhận việc đối đầu các đội bóng mạnh luôn là thử thách lớn, nhưng đồng thời cũng tạo thêm động lực cho các học trò.

“Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Gặp đối thủ mạnh càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn và muốn thể hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị”, HLV Mai Đức Chung nói.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam ở bảng C của Asian Cup nữ 2026.

Lợi thế từ sân đấu ở Australia và sự cổ vũ của CĐV Việt Nam

Việc thi đấu tại Australia, quốc gia từng đồng tổ chức World Cup nữ 2023 mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho tuyển nữ Việt Nam. Thời tiết được đánh giá phù hợp với thể trạng cầu thủ nữ Việt Nam, trong khi cơ sở vật chất và sân bãi đạt tiêu chuẩn cao.

Đặc biệt, sự hiện diện của cộng đồng người Việt Nam đông đảo tại Australia được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận ra quân trước Ấn Độ. Theo HLV Mai Đức Chung, yếu tố tinh thần luôn đóng vai trò quan trọng ở những giải đấu lớn, nhất là với các trận mở màn.

Chia sẻ tại họp báo, đội trưởng Huỳnh Như cho biết các cầu thủ đang có tinh thần thoải mái và thể trạng sung sức trước giờ bóng lăn. “Chúng tôi hài lòng với điều kiện sinh hoạt và tập luyện tại đây. Thời tiết thuận lợi giúp toàn đội nhanh chóng thích nghi và chuẩn bị tốt cho trận đấu”, Huỳnh Như cho hay.

Tiền đạo sinh năm 1991 cũng nhấn mạnh vai trò của ban huấn luyện trong việc xây dựng giáo án phù hợp cho từng cầu thủ, đảm bảo điểm rơi phong độ đúng thời điểm giải đấu. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Huỳnh Như cho biết cô luôn cố gắng hỗ trợ các cầu thủ trẻ hòa nhập nhanh, giữ sự tự tin khi bước vào sân chơi lớn.

“Dù ở CLB hay đội tuyển quốc gia, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể”, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam khẳng định. Trận đấu với tuyển nữ Ấn Độ không chỉ là màn ra quân mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng C. Một kết quả tích cực sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam tạo lợi thế tâm lý trước các lượt trận tiếp theo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế tích lũy qua nhiều giải đấu lớn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang hướng tới màn khởi đầu thuận lợi, qua đó tạo đà cho hành trình chinh phục vòng chung kết châu Á 2026.

Thể thức của Asian Cup nữ 2026 chia 12 đội thành 3 bảng, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Các đội thắng ở tứ kết sẽ vào bán kết để chọn 2 đội vào chung kết ngày 21/3, trong khi đó các đội thua tứ kết sẽ đá vòng play-off.

Theo AFC, 4 đội vào bán kết và 2 đội chiến thắng ở các trận play-off sẽ giành 6 suất trực tiếp tham dự World Cup nữ 2027. 2 đội thua play-off sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa.